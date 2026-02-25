 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 04.03.2026
Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
11:07 04.03.2026

Кадровые перестановки в Кыргызстане

26 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Акунбеков Эрлист Абакирович назначен заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Осмонов Дамирбек Асилбекович назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Азамат Мамбетов освобожден от ранее занимаемой должности и назначен первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Канатбек Чыныбаев назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Акылбек Мазарипов освобожден от ранее занимаемой должности и назначен первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Искендер Сулайманов назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

27 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иминов Айбек Жакенович назначен заместителем председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Табалдиев Канат Касенович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Кара-Сууйского района Ошской области Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мураталиев Манас Манапбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

3 марта

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Токтоболотов Айбек Малабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Катар.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шаменов Айбек Асанович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Рахимов Мамыржан Тойчиевич назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Осмонов Азамат Кыргызбаевич освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Аширбаев Элкинбек Токтогонович назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772611620


