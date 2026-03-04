"Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны

Гульмира Камзиева

4 марта, 2026



Казахстанцы тоже внимательно следят за развитием событий - слишком многое в глобальной политике сегодня связано с экономикой и безопасностью нашей страны. Мы попросили прокомментировать происходящее журналиста Джанибека СУЛЕЕВА. В разные годы он работал во ряде изданий, и не раз обращался к международной тематике. В разговоре - первые впечатления, оценки и размышления о том, чем нынешняя эскалация международной напряженности может обернуться для Казахстана.



- Джанибек Азатович, как вы оцениваете последние события в Заливе и их возможные последствия?



- Интересное начало. Но я не политолог же…



- Я помню ваше короткое, но очень точное интервью с представителем движения "Талибан" в Пешаваре, опубликованное в "Мегаполисе" - тогда прозвучал прогноз о возможной агрессии США против Афганистана, и впоследствии он оказался верным. В тот период мы работали с вами в одном холдинге. Мне запомнились ваши материалы о ШОС, интервью с Гейдаром Джемалем и другими российскими экспертами. Поэтому сегодня мне особенно интересна ваша оценка - как казахстанца и как старшего коллеги.



- Рахмет.



- Итак, ваши первые впечатления? На что вы обратили внимание?



- Удары по Ирану и ответная жесткая "ответка", безусловно, что называется, "шатнули" мир. Достаточно серьезно. Кстати, у меня близкая родственница застряла в "Дубаях", и пока неведомо, когда она сможет вернуться в Казахстан…



В русском языке само слово "мир" имеет три значения, по сути, три смысла: мир как общество, общность; мир как состояние, когда нет тревог, тем более реальных, прямых военных действий, когда погибают люди; и мир - как всепланетное человечество.



Если много веков тому назад, когда испанцы уничтожали империю и культуру ацтеков и инков, скажем, в тогдашней Японии вряд ли об этом знали, и им там, на островах, было, что называется, "по барабану". У них была своя замятня, вошедшая в историю как "война провинций", "война сегунов". А сегодня мир крайне взаимосвязан - так, как никогда прежде. И теперь мы, одновременно во всем мире, по сути, видим одни и те же документальные видеокартинки: как ударили по Ирану и как иранцы ответили американцам и израильтянам. И теперь готовимся смотреть развязку - чем дело закончится. Не зная точно о том, закончится ли конфликт в ближайшее время…



- Учитывая, что цифровизация насадила всех нас, как мясо на шашлычный шампур, информация мгновенно распространяется, и порой может показаться, что мир един. Но, будучи едиными потребителями, мы не едины в своих оценках, пристрастиях, симпатиях и враждебности.



- Разумеется! Изучая те же социальные сети, приходишь к выводу, что общественное мнение казахстанцев крайне трудно назвать единым. Лично мне трудно однозначно встать на чью-то сторону. А ответ Ирана принимаю. Потому что он, как минимум, логичен. Это ответ на прямую агрессию.



- Но ведь иранские ракеты ударили по странам Залива.



- По тем государствам, где есть военные базы США - ОАЭ и Кувейт. Они же не ударили, скажем, по Йемену.



- Однако в социальных сетях нередко звучит мнение, что Иран - авторитарное государство. Как вы относитесь к такой оценке?



- …И поэтому его вот так можно "гасить"? Таким макаром можно много государств подвести под раздачу. Или вот, допустим, чтобы Штатам отобрать Гренландию, ее бомбить смысла нет. Но есть густонаселенная Дания, чьим, по большому счету, и является гигантский остров - Гренландия является датской автономией. На которую совершенно открыто, можно сказать смачно …облизнулся тот же самый Трамп. И чтобы решить "гренландский" вопрос, может американский ковбой и по датскому королевству шмальнет? Абсурд? А Иран, значит, это "норм"?..



- В дискуссии,вокруг вооруженного конфликта, между союзом США и Израиля, с одной стороны, и Ираном - с другой, звучат диаметрально противоположные позиции. Можно ли сказать, что вы в этой ситуации на стороне Ирана?



- Я за Казахстан. Возможно, бочка нефти на фоне "горячего конфликта" и возникающих проблем должна подскочить, и это для Казахстана хорошо. Но в международный нефтепровод КТК уже прилетали украинские "гостинцы", и в этом ничего хорошего для Казахстана нет.



А эскалация напряженности вокруг Ирана уже по факту никак не страхует магистрали трубопроводного консорциума, по которым проходит казахстанская нефть. Пусть не будет взаимопонимания между Ираном и США - его и не было, - но дипломатическая война не должна обязательно превращаться в "горячую". Только "холодная", только "санкционная". Но кому-то этого мало: почему именно в священный Рамадан совершается атака на Иран? Это же явно вызывающий, и, в чем-то даже оскорбительный жест.



Но вернемся к нашим баранам. Да, в нефтепроводах течет казахстанская нефть, которая даже не вся принадлежит Казахстану. И это в каком-то смысле даже на руку Казахстану. Но если "мистер кто-то" не пожалеет его целиком (трубопровод имеется в виду) ради каких-то великих геополитических побед - нам станет крайне туго. Ну просто совсем-совсем.



- А что можно сделать, чтобы предотвратить такой негативный сценарий? Ну, допустим?



- Надо понимать: если текущая эскалация каким-то образом не стухнет, а стороны уже зашли достаточно далеко, мы точно заложники - самые вероятные терпилы в экономическом плане если что-то случится с КТК. Мы, т.е. Казахстан, сами же не сможем защитить КТК. Но мы видели уже: Россия таки допустила атаку… А теперь просто представьте, если в "трубу благополучия казахстанского бюджета" начнут прилетать более серьезные "предметы", чем беспилотники? Не дай Аллах. Будем надеяться, что опасности минуют транспортировку нашей нефти. От нас тут мало что зависит, если вообще что-либо зависит.



- А возможны ли в этой ситуации дипломатические переговоры? И потом, в КТК ведь присутствуют и интересы СШАтоже- может ли это стать сдерживающим фактором?



- Не знаю даже, что ответить. Разве в нынешних взаимных ударах США его союзников по Ирану кто-то начал с дипломатических уведомлений и переговоров? Или Иран, прежде чем ответить спрашивал разрешения на удар возмездия? То есть они вроде как были, даже намечались между США их союзниками и Ираном - но в какой-то миг о них забыл именно Трамп.



И Вашингтон, прекрасно, думаю, понимал, что возможен удар и по их базам. Он и произошел. И местами, возможно, даже превзошел все ожидания - так надо понимать. А главное, в сводке мы же не читаем, что Иран атаковал территорию США. Он атаковал арендуемый Штатами у того же Кувейта клочок земли. Но с него Трамп теоретически может атаковать не только Иран, но и если "понадобится" и пол-Африки, Пакистан, Индию - всех, кто по их мнению провинится.



Тем более создается такое впечатление, что Трамп сдвигает привычный ООН куда-то на периферию международного диалога. Создали какой-то Совет мира. Кстати, что туда попал Казахстан – это хорошо. Но если эскалация начнет расползаться по миру, то участие американцев в КТК - это если не мелочь, то явно не самый значимый актив США, точнее их компаний. Они хакнули недавно венесуэльскую нефть без особых затрат. Насколько в свете каких-то новых вызовов ценен трубопроводный консорциум и его содержимое?.. А в свете того, как молниеносно развиваются события, есть внятный ответ на данный вопрос? Или нет? Или пока нет?



- Правильно ли я понимаю, что мы вступили в достаточно тревожный период?



- Скорее "Да", чем "Нет" Не зря все вокруг алармируют, мол, по прихоти державы "Намба уан" весь шарик, как сказал один мой знакомый, "затурбулентил по-тяжелой"…



- Спасибо вам за этот разговор и за то, что нашли время для интервью.