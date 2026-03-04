Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов

Судя по отсутствию публичной реакции, позиции стран-членов БРИКС по нынешней войне существенно расходятся



04.03.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Прошло восемь месяцев после окончания так называемой двенадцатидневной войны на Ближнем Востоке. И вот начался новый раунд агрессии Израиля и США против Ирана. СМИ очень подробно освещают все события в регионе, поэтому я повторяться не буду. Делаются прогнозы дальнейшего возможного развития событий. Также большое внимание уделяется последствиям войны для мировой экономики. Особенно возможному взлету цен на черное золото в результате перекрытия Ираном Ормузского пролива. Обсуждается влияние войны на позиции 47-го президента США Дональда Трампа. И т. д. И т. п.



Я бы хотел обратить внимание на то, как те или иные государства, а также международные организации и разного рода международные объединения прореагировали на агрессию Израиля и США против Ирана. В каком-то смысле нынешнюю войну можно назвать "лакмусовой бумажкой", показывающей who is who (кто есть кто) в нынешнем мире. Это очень важно зафиксировать России для того, чтобы лучше понимать, какую позицию отдельные страны и международные организации могут занять в будущих войнах и конфликтах.



Самую общую раскладку по позициям стран СМИ уже дали. На одном полюсе те, кто безоговорочно встал на сторону Израиля и США. Таковыми почти все наблюдатели назвали Австралию, Канаду и Украину. Например, президент Украины Владимир Зеленский призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана. Как сообщает Bloomberg, он также предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на перемирие.



Что касается европейских стран "большой тройки" – Франции, Германии и Великобритании, то они не делали громких заявлений о своей преданности американскому президенту Трампу и израильскому премьеру Нетаньяху, но сделали акцент на ответных ударах Ирана и осудили их. И в очередной раз призвали Иран свернуть ядерную программу. Чуть позднее "евротройка" выступила с совместным заявлением, в котором потребовала от Ирана прекратить удары по Израилю и американским военным базам.



Кстати, некоторые европейские страны не захотели присоединиться к хору "евротройки". Например, Испания, которая осудила действия США и Израиля против Ирана. Испания заявлением не ограничилась, а приняла практическое решение – запретила военным США (самолетам и судам) использовать свои базы для ударов по Ирану.



Десять стран региона Ближнего Востока, на территории которых находятся американские базы, а также одна британская (на Кипре), сделали более или менее жесткие заявления в адрес Тегерана по поводу ракетных ударов, которые Иран нанес по этим базам. Вот список этих стран: Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирия и Кипр. Некоторые из них даже показали зубы и заявили, что могут применить оружие против Ирана. Например, Саудовская Аравия.



Правда, с некоторыми странами региона пик напряженности уже пройден. Так, МИД Ирана 3 марта направил обращение в МИД Кипра, в котором заверил, что Тегеран не инициировал агрессию и рассчитывает на поддержание с Никосией конструктивного диалога без напряженности и конфликтов.



Наверное, более всего от иранских ударов по американским базам пострадали ОАЭ. Но, судя по всему, Абу-Даби полагает, что перегибать палку в своих заявлениях в адрес Тегерана не стоит. Да и Эр-Рияд, скорее всего, не пойдет на применения военной силы против Ирана. Себе дороже – ведь в руках Тегерана Ормузский пролив и контроль над потоками нефти, в том числе из Саудовской Аравии.



Что касается другого полюса, на котором продемонстрирована поддержка Ирана, то здесь, вероятно, на первом месте стоит Северная Корея. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил: "Если Иран попросит, мы предоставим ракеты против Израиля. Одной ракеты достаточно, чтобы их уничтожить". Кстати, КНДР не ограничивалась и не ограничивается громкими заявлениями. Военно-техническое сотрудничество между Северной Кореей и Ираном осуществляется уже многие годы. Вклад Пхеньяна в создание военного потенциала Ирана нельзя недооценивать.



На второе место среди стран, поддерживающих Иран, все эксперты и СМИ ставят Россию. Прежде всего, осуждение ударов США и Израиля по Ирану было сделано постоянным представителем России при ООН Василием Небензей. Он назвал действия Вашингтона и Тель-Авива "агрессией" и "предательством дипломатии", а также потребовал от США и Израиля немедленно прекратить агрессивные действия.



Были заявления со стороны Президента РФ Владимира Путина. Первой его публичной реакцией стала телеграмма соболезнования президенту Исламской Республики Иран в связи с убийством Верховного руководителя республики Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи. В ней, в частности, говорится: "Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права…"



2 марта Владимир Путин провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран Ближнего Востока. В Кремле сообщили, в частности, о переговорах с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Эти разговоры, по мнению аналитиков, были реальной поддержкой Ирана, т. е. Владимир Путин пытался и пытается снять напряжение в отношениях ближневосточных государств и Ирана. Не допустить их перехода на сторону США и Израиля.



Понятно, что вопросы конкретной военно-технической помощи Москвы Тегерану публично вообще обсуждаться не могут.



На третьем месте в рейтинге стран, поддержавших Иран, по общему мнению, стоит Китай. Позицию Пекина озвучил глава МИД Китая Ван И. Он резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи. Министр иностранных дел особо обратил внимание на то, что удары были нанесены во время американо-иранских переговоров. Это является вопиющим нарушением базовых норм международных отношений. Впрочем, заявления Пекина могли бы быть еще более жесткими. Но Пекин не хочет полностью обрывать все отношения с Вашингтоном. Особенно учитывая, что в Пекине на середину марта запланирована встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа для разрешения торговых противоречий.



Почему-то многие эксперты забывают упомянуть еще одно государство, которое однозначно выразило поддержку Ирану. Это Белоруссия. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко направил обращение председателю Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммаду-Багеру Галибафу, в котором говорится: "Белорусские парламентарии глубоко потрясены трагическим известием о многочисленных человеческих жертвах гражданского населения и разрушениях в Иране… Разделяем чувство скорби родных и близких погибших. Подтверждаем нашу принципиальную позицию против любых агрессивных действий, призываем не допустить дальнейшей эскалации конфликта и насилия".



В список проиранских стран я бы еще добавил Турцию, которая, кстати, далеко не всегда имела хорошие отношения с Ираном (в силу конкуренции двух стран за влияние в регионе). Турция осудила израильско-американскую агрессию против Ирана. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки нарушают суверенитет Ирана и угрожают мирной жизни иранского народа. Кстати, на территории Турции есть воздушная база США. Но Тегеран по ней удары не наносил. И Эрдоган это оценил.



Еще я обнаружил две страны, которые в сдержанных тонах выразили свое несогласие с политикой США и Израиля. Это Пакистан и Алжир. Может быть, еще кого-то забыл упомянуть. Но в целом следует признать, что список стран, открыто осуждающих агрессию США и Израиля, невелик.



Реакцию большинства стран на агрессию США и Израиля против Ирана можно обозначить выражением "не вашим и не нашим". Были формальные заявления с проявлениями "озабоченности", призывами к "восстановлению мира", "возвращению к переговорам по ядерной программе Ирана". Типичным примером такой реакции является заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити: "Япония настоятельно призывает Иран прекратить разработку ядерного оружия и действия, дестабилизирующие регион, включая атаки на соседние государства, а также добиваться дипломатического решения, в том числе посредством переговоров".



Но многие страны вообще предпочли отмолчаться. Впрочем, такое молчание тоже о многом говорит.



Теперь о реакции международных организаций и различных межгосударственных объединений. Очевидно, что в первую очередь должна прореагировать ООН. Она действительно прореагировала. 1 марта было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Его открыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал стороны к немедленной деэскалации и предупредил о риске масштабного регионального конфликта. В своем выступлении Генсек действовал по формуле "не вашим и не нашим": осудил как удары США и Израиля по Ирану, так и "ответки" Ирана по территориям ряда государств региона. На заседании было много выступлений. На стороне Ирана были Россия и Китай. На стороне США и Израиля – те же США и Израиль. Остальные – "болото". Я уже неоднократно писал о том, что ООН находится в предсмертном состоянии. И заявления представителей США и Израиля на указанном заседании лишний раз об этом свидетельствуют. Постпред Израиля Дэнни Данон заявил, что операция проводилась "в соответствии с Уставом ООН". Постпред США Майк Уолтц подчеркнул, что Вашингтон "сделал все возможное для дипломатического урегулирования". Он также добавил: "Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что наши действия противоречат международному праву". Все наблюдатели отметили, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН произвело на них очень удручающее впечатление.



Позиция НАТО была с самого начала вполне предсказуема: генеральный секретарь военного блока Марк Рютте поддержал удары против Ирана. Правда, добавив, что НАТО не планирует принимать участие в военных действиях.



Что касается Европейского союза, то еще 1 марта Брюссель был близок к тому, чтобы выступить с заявлением по войне на Ближнем Востоке от имени всех 27 стран-членов. Естественно, с выражением поддержки США и Израиля. Но что-то не заладилось. Причем речь идет не только о различиях в позициях отдельных стран-членов. Возникли серьезные споры и раздоры в высшем бюрократическом эшелоне Евросоюза. Прежде всего, между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Впрочем, их расхождения в вопросе не являются принципиальными. Нет полного согласия и среди стран-членов. Особенно среди них выделяется Испания, которую я уже упомянул выше. И которая, кстати, обратилась к другим европейским странам с призывом осудить агрессию США и Израиля.



ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заняла позицию поддержки Ирана и осуждения агрессии США и Израиля. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что "ШОС и ранее выражала озабоченность ситуацией вокруг Ирана как государства-члена организации… что касается нынешнего обострения обстановки, применения военных сил и средств на Ближнем Востоке, то договорно-правовой базой ШОС предусмотрена возможность принятия коллективных мер политико-дипломатического реагирования". Т. е. генсек ШОС дал понять, что, кроме заявлений, могут быть какие-то практические действия в поддержку Ирана со стороны организации. Кстати, Израиль подал в ШОС заявку на статус наблюдателя. Сейчас об этой заявке Израиль может забыть. 3 марта появилось официальное заявление ШОС, в котором особо подчеркивается "необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана".



Внимание многих наблюдателей сегодня приковано к БРИКС. Особенно учитывая, что в этой организации, насчитывающей десять стран-членов, одним из членов является Иран. Пока никаких заявлений с ее стороны по последним событиям на Ближнем Востоке нет. Примечательно, что в прошлом году, когда Израилем была инициирована агрессия, получившая название "двенадцатидневная война", БРИКС не выступила с заявлением по этому событию. Лишь в последний день войны, 25 июня, такое заявление наконец появилось. В нем, в частности, сказано: "Выражаем серьезную озабоченность в связи с военными ударами по территории Исламской Республики Иран в период с 13 июня 2025 г., нанесенными в нарушение международного права и Устава ООН, а также в связи с последовавшим за ними обострением ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке".



Судя по всему, позиции стран-членов БРИКС по нынешней войне существенно расходятся. Наиболее четко и громко по этому вопросу высказались Российская Федерация и Китай, о чем выше я уже сказал. Близка к ним также ЮАР. Ряд стран-членов обошлись расплывчатыми формулировками.



По крайней мере, две страны, входящие в БРИКС, судя по всему, не поддержат даже умеренно антиамериканскую и антизраильскую декларацию от имени всей организации. Это ОАЭ, которые оказались под обстрелом Ирана. А также Индия (которая, напомню, в этом году председательствует в БРИКС). Напомню, что буквально за несколько дней до начала агрессии Израиля и США против Ирана в Израиле был премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он вел переговоры с израильским премьером Нетаньяху и был очень доволен их итогами. Гость из Дели произнес речь в кнессете, которая завершилась фразой, вызвавшей оглушительные овации вскочивших со своих мест депутатов: "Дружба между Израилем и Индией остается источником силы в этом нестабильном мире!" С таким почетом, как отмечает израильская пресса, в еврейском государстве не встречали даже Дональда Трампа.



Примечательно, что в Нью-Дели не осудили убийство верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, а лишь выразили "глубокую обеспокоенность" и призывали "все стороны проявить сдержанность".



В этом контексте доктор Хасан Ахмадиан, профессор ближневосточных исследований Тегеранского университета, отметил, что Москва и Пекин уже заявили о своей позиции как внутри, так и за пределами Совета Безопасности ООН, осудив нападения. Он подчеркнул, что эти страны продолжают придерживаться позиций, которые они занимали в ходе так называемой 12-дневной войны, разразившейся в июне прошлого года.



Ахмадиан подчеркнул, что никогда не предполагалось, что Россия или Китай вступят в прямое военное противостояние в защиту Ирана. По его словам, такое вмешательство могло бы создать серьезную угрозу для Тегерана, расширив масштабы конфликта и превратив его в столкновение между крупными державами, последствия которого отразились бы на самом Иране.



Он заявил, что большинство иранских военных лидеров убеждены в необходимости вести эту войну в одиночку. Они полностью осознают все возможные последствия как для самого Ирана, так и для его противников. Источник - Фонд стратегической культуры

