Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой

14:04 04.03.2026

Ближневосточный "блицкриг" США не принес ожидаемых результатов



Валерия Бурякова

04.03.2026



Эксперт рассказал о провале планов Вашингтона и Иерусалима против Ирана



Уже четвертые сутки США и Израиль проводят полномасштабную операцию против Ирана. Несмотря на гибель ключевых фигур исламской республики, коалиции пока не удалось реализовать свои геополитические цели. Об этом Readovka сообщил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.



По его словам, ставка на "обезглавливающий удар" не сработала: высшее руководство Ирана не было дезорганизовано, а смерть аятоллы Али Хаменеи и удары по инфраструктуре не принудили Тегеран к переговорам. Напротив, конфликт стал бескомпромиссной войной на выживание.



