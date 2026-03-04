 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 04.03.2026
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
14:04 04.03.2026

Ближневосточный "блицкриг" США не принес ожидаемых результатов

Валерия Бурякова
04.03.2026

Эксперт рассказал о провале планов Вашингтона и Иерусалима против Ирана

Уже четвертые сутки США и Израиль проводят полномасштабную операцию против Ирана. Несмотря на гибель ключевых фигур исламской республики, коалиции пока не удалось реализовать свои геополитические цели. Об этом Readovka сообщил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

По его словам, ставка на "обезглавливающий удар" не сработала: высшее руководство Ирана не было дезорганизовано, а смерть аятоллы Али Хаменеи и удары по инфраструктуре не принудили Тегеран к переговорам. Напротив, конфликт стал бескомпромиссной войной на выживание.



Трухан отметил, что системы ПРО США и Израиля не обеспечивают полной защиты, а массированный ракетно-авиационный удар оказался ограниченным. Недостаток авианосных групп США и зависимость Израиля от авиации континентального базирования мешают расширить масштабы ударов. Правительство Ирана продолжает функционировать, а военное производство, укрытое в горных районах, не останавливается.

Эксперт подчеркнул, что противостояние постепенно превращается в затяжной конфликт, похожий на ирано-иракскую войну 1980-х годов. Для США ситуация стала патовой: надежды на быстрый коллапс власти не оправдались. Дальнейшие действия Вашингтона, по мнению Трухана, будут сосредоточены на подрывной работе ЦРУ внутри страны, по югославскому сценарию.

По его словам, единственный способ коалиции добиться целей – масштабная сухопутная операция с контролем территории и ядерных объектов. Однако полноценное вторжение сейчас практически невозможно из-за недостатка тыловых баз и растянутой логистики. Возможные удары Израиля по Ливану и вступление йеменских хуситов могут лишь усугубить конфликт, превращая его в непредсказуемую спираль эскалации.

Ранее в беседе с Readovka доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев отметил, что на фоне атак со стороны США и Израиля иранское руководство ввело страну в режим осажденной крепости и продемонстрировало готовность к самопожертвованию.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772622240


