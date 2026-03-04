|Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
14:04 04.03.2026
Ближневосточный "блицкриг" США не принес ожидаемых результатов
Валерия Бурякова
04.03.2026
Эксперт рассказал о провале планов Вашингтона и Иерусалима против Ирана
Уже четвертые сутки США и Израиль проводят полномасштабную операцию против Ирана. Несмотря на гибель ключевых фигур исламской республики, коалиции пока не удалось реализовать свои геополитические цели. Об этом Readovka сообщил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.
По его словам, ставка на "обезглавливающий удар" не сработала: высшее руководство Ирана не было дезорганизовано, а смерть аятоллы Али Хаменеи и удары по инфраструктуре не принудили Тегеран к переговорам. Напротив, конфликт стал бескомпромиссной войной на выживание.
Трухан отметил, что системы ПРО США и Израиля не обеспечивают полной защиты, а массированный ракетно-авиационный удар оказался ограниченным. Недостаток авианосных групп США и зависимость Израиля от авиации континентального базирования мешают расширить масштабы ударов. Правительство Ирана продолжает функционировать, а военное производство, укрытое в горных районах, не останавливается.
Эксперт подчеркнул, что противостояние постепенно превращается в затяжной конфликт, похожий на ирано-иракскую войну 1980-х годов. Для США ситуация стала патовой: надежды на быстрый коллапс власти не оправдались. Дальнейшие действия Вашингтона, по мнению Трухана, будут сосредоточены на подрывной работе ЦРУ внутри страны, по югославскому сценарию.
По его словам, единственный способ коалиции добиться целей – масштабная сухопутная операция с контролем территории и ядерных объектов. Однако полноценное вторжение сейчас практически невозможно из-за недостатка тыловых баз и растянутой логистики. Возможные удары Израиля по Ливану и вступление йеменских хуситов могут лишь усугубить конфликт, превращая его в непредсказуемую спираль эскалации.
Ранее в беседе с Readovka доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев отметил, что на фоне атак со стороны США и Израиля иранское руководство ввело страну в режим осажденной крепости и продемонстрировало готовность к самопожертвованию.