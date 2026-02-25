Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину

21:36 04.03.2026

ПОЧЕМУ АРАБЫ БЕГУТ К ПУТИНУ? / США кинули союзников под удар Ирана



США начали войну с Ираном, но первые удары приняли на себя их союзники в Заливе. Трамп выводит войска, а Эмираты и Саудовская Аравия горят под ответным огнем Тегерана. Вашингтон одним ударом похоронил доверие к себе на десятилетия.



О чем выпуск:

- Как атака на Иран обернулась ударом по арабам

- Почему шейхи побежали к Путину, а Китай наблюдает молча

- Саудовская Аравия хочет ядерную бомбу - и ее уже не остановить

- Технологический разгром Ирана: уроки для России



Главное:

Арабские монархии платили за "американскую защиту", а получили удары от Ирана и приказ "терпеть". Россия стала единственным реальным миротворцем в регионе. Мир стоит на пороге новой ядерной гонки.



