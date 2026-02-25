|ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
00:05 05.03.2026
ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 4 марта в разрезе СВО. Русские войска восстановили и улучшили прежние позиции в боях в западном секторе Запорожского направления. Британские военные аналитики сформулировали концепцию превентивного удара по России. Украинский бизнесмен Притула косвенно признал похищение мужчин ТЦК.
Обратный ход маятника
Подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отразили контрнаступление противника. ВСУ хотели вернуть под свой контроль село Приморское, город Степногорск и ликвидировать оперативный выступ русских войск к северо-востоку от него. Но вместо этого ВС РФ улучшили свои позиции с большим заделом на перспективу.
Противник откатился из поселка Речное и оставил Веселянку, которая на данный момент находится в серой зоне. Сельская агломерация к северо-востоку от Степногорска также выбыла из актива украинских войск. Несмотря на то, что противник все еще обороняет Магдалиновку и Запасное, долго удерживать он их не сможет, тем более, что смысла в этом нет. За сельской агломерацией находится крупный укрепрайон, который прикрывает подступы к Камышевахе, Заречному и Юрковке, а также трассу Н-08, соединяющую Орехов и Запорожье. Вероятно, украинские подразделения откатятся на позиции укрепрайона, усилив состав его обороны. С небольшим авансом, но можно сказать, что эпопея тяжелых боев за сельскую агломерацию к северо-востоку от Степногорска закончилась. Если подразделения ВС РФ зашли в населенный пункт, это не значит, что они будут там закрепляться и этим гарантировать "закраску" участка карты. В современном конфликте "ничейная территория" весьма широка и обе стороны крайне подвижны в ней. Таким образом, фактически она переходит под контроль, когда становится оперативным тылом.
Теперь все внимание и усилия наших войск будут сосредоточены на ликвидации сельского укрепрайона, прикрывающего шоссе на Запорожье. Хоть трасса уже давно является "дорогой смерти" для украинского транспорта из-за активности наших подразделений БПЛА, ее оборона играет для ВСУ огромное значение. Если взглянуть на карту, то дорога Н-08 и дублирующий ее альтернативный маршрут Т-04-08 образуют своего рода коридор на север. Пространство между ними предоставляют украинским войскам в Ореховском укрепрайоне как единственный шанс на отступление. Таким образом, оборона рубежей, прикрывающих упомянутые трассы для ВСУ на данный момент, является ключевой задачей, обеспечивающей выживаемость Ореховской группировки. После провала контрнаступления в феврале единственное, что остается украинским частям, так это выигрывать время для эвакуации всего войскового табора из Орехова.
Сценарии самоубийства
Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) выпустил большой доклад, где рассматриваются сценарии массированного воздушного наступления евросегмента НАТО против вероятного противника, то есть нас.
Работа британских исследователей исходит из того, что Альянс сам инициирует конфликт упреждающим комбинированным (ракеты + авиация) ударом посредством конвенциональных, то есть неядерных средств. Но в материале также есть вариант применения ядерного оружия. Таким образом, старые предположения как редакции Readovka, так и аналитического сообщества в России в целом подтверждаются – на нас хотят и планируют напасть.
В работе утверждается, что сам по себе арсенал ракет не гарантирует успеха на поле боя. Для эффективных ударов нужна разведка (спутники, самолеты ДРЛО и прочее), а также аналитические экспертные группы. Помимо этого, необходимы средства связи для постоянной ситуационной осведомленности центра управления. И вот только обладая полноценным комплексом управления и координации, средства поражения могут показать максимальную эффективность.
В работе представлены 3 концепции проведения массированного воздушного наступления, исходя из возможностей европейских игроков НАТО.
1."Узкий сценарий". Согласно ему, европейские игроки Альянса концентрируют усилия на подавлении системы ПВО/ПРО Москвы. В этом варианте США отходят от "европейских дел", а Европе придется полагаться только на собственные ядерные арсеналы. Соответственно, удары по столичной системе ПВО/ПРО призваны обеспечить максимально высокие шансы ракетам с ядерной БЧ достичь своих целей.
2."Расширенный сценарий". Британские аналитики допускают концепцию, при которой имеющийся запас ракет будет больше, что позволит меньше зависеть от точности данных разведки. То есть речь идет о полноценном повторении классического сценария массированного воздушного наступления – об уничтожении военной инфраструктуры, центров управления и прочего. Данная концепция авторами названа "подготовкой театра военных действий", которая предваряет наземную составляющую. Наземная операция может быть и отсрочена ввиду не регламентируемого по длительности периода воздушного наступления.
3."Динамический сценарий". Данный вариант подразумевает реализацию "интегрированного массированного воздушного удара" с постоянными атаками по широчайшему спектру целей: как стационарных, так и подвижных, без особой оглядки на приоритеты. Эта концепция требует широчайшего потока разведданных и колоссального запаса ракет по всей номенклатуре для ударов вплоть до бронетехники. Авторы работы конкретно пояснили, что на данный момент у евросегмента НАТО, тем более в условиях неприсоединения к эскалации Штатов, нет таких возможностей. Но их наращивание допускается.
Несмотря на видимую полноту этой теоретической работы, она откровенно однобока и явно показывает, что уроки 12-дневной войны 2025 года и текущей агрессии против Ирана не учтены. В работе не допускается то, что "скорость реакции" наших стратегических сил может оказаться быстрее и сокрушительнее "молниеносности" концепции №1. Грубо говоря, эта работа хороша с научно-теоретической точки зрения, а с прикладной крайне опасна, прежде всего для евросегмента НАТО.
"Подготовка к земле"
Знаменитая фраза мэра Киева Виталия Кличко "готовьтесь к земле" обрела конкретное приложение. Подхватив "эстафету" заупокойных речей, бизнесмен на крови Сергей Притула выдал следующее.
"40-летние мужчины обычно имеют семьи, детей, а кто-то имеет и бизнес. Дать время передать дела, написать завещание и нотариально его заверить, чтобы в случае, если ты погибнешь, твоя жена не бегала по всяким инстанциям, чтобы ее там не футболили. Это признак уважения к человеку, которого государство просит идти его защищать", – сказал Притула в интервью.
Данная речь преследует цель выиграть очки симпатии украинского населения. В словах Притулы зашифровано то, что в незалежной проводится насильственная мобилизация посредством откровенного похищения людей. Разумеется, в условиях, когда человек вышел в магазин за продуктами и не вернулся, он лишен каких-либо возможностей отстаивать свои права. Но прямо сказать Притула не мог, потому что его обвинили бы в распространении нарративов Москвы. Но тема для местных жаркая, живая и самая перспективная с точки зрения "надоя очков симпатии электората". Притула еще задолго до Майдана пытался попасть в большую политику, используя телевидение и шоу-бизнес как стартовую площадку, но времена проходят, подход остается прежним, корректируются лишь аспекты. В 2023 году он вместе со Стерненко пиарился проектом БПЛА "Бобер", атаковавшими столичный регион. Теперь он поймал более "хайповую" волну и решил изобразить из себя того, "при ком государство украинцев зауважает".
