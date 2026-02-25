ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта

00:05 05.03.2026

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 марта в разрезе СВО. Русские войска восстановили и улучшили прежние позиции в боях в западном секторе Запорожского направления. Британские военные аналитики сформулировали концепцию превентивного удара по России. Украинский бизнесмен Притула косвенно признал похищение мужчин ТЦК.



