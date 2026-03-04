НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий

01:14 05.03.2026

Ашхабад поможет в эвакуации из Ирана сотням людей



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

04.03.2026



Обострение ситуации на Ближнем Востоке сделало Туркменистан одним из ключевых регионально-логистических хабов наряду с Азербайджаном. К действующему пункту "Серахс" на туркмено-иранской границе были открыты для пропуска еще четыре существующих погранперехода. Эффективность этого "гуманитарного моста" уже ощутили сотни граждан из разных стран мира – от России, стран Центральной Азии до Южной Кореи и Китая.



Обладая сухопутной границей с Ираном протяженностью более 1100 км, Туркменистан оперативно открыл четыре дополнительных пункта пропуска: "Лютфабад", "Гаудан–Баджгиран", "Акяйла–Инчебурун" и "Алтын Асыр – Инчебурун". Все эти пункты стали ключевыми точками эвакуации для иностранцев, покидающих зону нестабильности. 2 марта был открыт КПП "Серахс" по договоренности с российской стороной (см. "НГ" от 02.03.26).



В эти же дни к Ашхабаду обратились и десятки других государств с просьбой оказать содействие. Республика уже имеет успешный опыт реализации подобных гуманитарных миссий: в июле прошлого года, в разгар 12-дневного конфликта между США и Ираном, Туркменистан обеспечил безопасный транзит для более чем 2 тыс. человек (см. "НГ" от 23.06.25).



Политолог Дерья Караев сказал "НГ", что открытие всех существующих погранпереходов Иран–Туркменистан отвечает логике, здравому смыслу и доброй воле правительства Туркменистана.



"Напомним, что ранее единственный определенный для пересечения границы погранпереход "Серахс" находится на самом крайнем северо-востоке Ирана, и для того, чтобы достичь его, необходимо преодолеть свыше 1000 км на восток по территории Ирана, минуя существующие, но недоступные для перехода другие пункты пересечения границы Иран–Туркменистан. Дело осложнялось тем, что, например, для того чтобы попасть в единственный аэропорт Туркменистана, откуда можно осуществить международный перелет, – столичный аэропорт им. Огузхана, необходимо было по туркменской территории вернуться на запад, еще 600 км. Эта петля не так актуальна для граждан Узбекистана и Таджикистана, но все равно доезжать до "своих" границ лучше по территории мирного нейтрального Туркменистана, чем по территории воюющей страны. Для всех остальных пересечение границы вблизи Ашхабада сильно облегчило нелегкий путь домой", – отметил политолог.



Именно сегодня неоценимое значение приобрел опыт прошлого лета, накопленный в ходе 12-дневной войны в Иране, когда международное сообщество впервые столкнулось с необходимостью столь экстренной и масштабной эвакуации. Тем не менее текущая ситуация вновь потребовала проведения глубоких консультаций между миграционными ведомствами России и Туркменистана. Это, по мнению Караева, позволило сторонам "сверить часы" и выработать наиболее эффективный алгоритм пересечения границы, включая открытие дополнительных пунктов пропуска на ирано-туркменском рубеже для граждан третьих государств.



"Стоит подчеркнуть, что добрая воля руководства Туркменистана стала определяющим фактором в этом процессе: помимо четкой организации трансфера от границы (в тесном взаимодействии с иностранными дипмиссиями) принимающая сторона обеспечила размещение людей в отелях Ашхабада, предоставила полноценное питание и организовала максимально оперативный вылет на родину ближайшими доступными авиарейсами", – подчеркнул Караев.



Согласно информации Международного информационного центра, через территорию Туркменистана организован транзит более 400 граждан из 17 государств Европы, Азии и Америки. В списках на эвакуацию преобладают граждане КНР (211 человек), 25 из них уже вылетели в Китай. Еще 150 человек из РФ, США, Канады, Саудовской Аравии, Швеции и ряда стран Центральной Азии пересекли туркменскую границу утром 4 марта.



Из Ашхабада в Сеул вылетела в среду группа из 23 граждан Республики Корея, прибывшая в Туркменистан после изнурительного суточного переезда из Тегерана. Эвакуация, курируемая корейскими дипломатами, объединила самых разных людей, включая известных атлетов: главного тренера иранской волейбольной сборной Ли До Хи и футболиста Ли Ки Дже. Переход границы с Туркменистаном стал для них точкой выхода из зоны максимального напряжения.



Министерства иностранных дел стран Центральной Азии представили первые отчеты об эвакуации граждан за минувшие сутки. Так, дипломаты Узбекистана встретили группу из 13 человек на КПП "Серахс" и обеспечили их благополучное возвращение на родину. Параллельно на пункте пропуска "Гаудан–Бажгиран" дипломатами был мобилизован автотранспорт для оперативной переброски соотечественников.



Казахстанские дипломаты, в свою очередь, организовали проход 15 граждан РК через пункт "Инчебурун", оказав эвакуированным всестороннее содействие в логистике до города Актау.



Официальный Бишкек также подтвердил запуск гуманитарного коридора: со 2 марта 2026 года для граждан Республики Кыргызстан стали доступны пункты пропуска "Артык" и "Серахс".



Российские граждане могут пересекать границу в любом из пяти открытых КПП на ирано-туркменской границе. Об этом сообщило посольство РФ в Ашхабаде. В сообщении отмечается, что поскольку речь идет об организованной эвакуации, то для этого нужно направить пакет документов в посольство России в Иране на электронную почту.