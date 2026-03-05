Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин

03:11 05.03.2026

Чужие дети. Нацизм – не девиация, а истинная суть западной цивилизации

О погибших маленьких иранках на Западе не вспомнил вообще никто, как и об убитых боевиками ВСУ детях Донбасса



05.03.2026 | Платон БЕСЕДИН



Во вторник, 3 февраля, в Иране проходили похороны. Хоронили маленьких девочек в возрасте от 7 до 12 лет – 171 воспитанницу начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган, ставших жертвами ракетного удара американо-израильской коалиции в первый же день войны, 28 февраля. Вместе с девочками хоронили их преподавателей. Местное кладбище в один день стало больше на 200 с лишним могил.



