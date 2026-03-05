|Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
03:11 05.03.2026
Чужие дети. Нацизм – не девиация, а истинная суть западной цивилизации
О погибших маленьких иранках на Западе не вспомнил вообще никто, как и об убитых боевиками ВСУ детях Донбасса
05.03.2026 | Платон БЕСЕДИН
Во вторник, 3 февраля, в Иране проходили похороны. Хоронили маленьких девочек в возрасте от 7 до 12 лет – 171 воспитанницу начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган, ставших жертвами ракетного удара американо-израильской коалиции в первый же день войны, 28 февраля. Вместе с девочками хоронили их преподавателей. Местное кладбище в один день стало больше на 200 с лишним могил.
Возможно, они всего лишь стали случайными жертвами агрессии. Возможно. Хотя, осознавая поистине людоедскую суть нынешнего израильского режима, я не удивлюсь, если сделано это было вполне намеренно.
Почему я упомянул только Израиль? Потому что лично у меня нет ни капли сомнений в том, что самодовольный американский лидер в этой паре преступников всего лишь ведомый, даже если сам он это упорно отрицает.
Будь иначе, даже при свойственном нынешней американской администрации низком уровне стратегического мышления, какой-никакой план действий они бы набросали. А так – пустота…
"Я только что вышла с закрытого брифинга по Ирану, и вот что могу сказать. Все намного хуже, чем вы думаете. У вас есть причины для беспокойства. У администрации Трампа нет никакого плана по Ирану. Эта незаконная война основана на лжи и была начата без какой-либо непосредственной угрозы для нашей страны", – заявила член Демократической партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.
Ее коллега, сенатор Эд Марки, как и Уоррен, присутствовавший вчера на секретном брифинге, в свою очередь подтвердил выводы о том, что ничего кроме тотальной лжи в основе этой агрессии не лежит.
"Я только что вышел с секретного брифинга по Ирану, и он лишь подтвердил то, что мы и так знали. Дональд Трамп ведет незаконную войну и у него нет плана ее прекращать. Сегодня он сказал, что мы напали на Иран, потому что у него было предчувствие, но мы знаем правду. Трамп лжет о ядерном потенциале Ирана. Он лжет о ракетном потенциале Ирана и втягивает Соединенные Штаты в еще одну бесконечную войну на Ближнем Востоке. Трамп совершенно вышел из-под контроля, и американцы уже погибли из-за его лжи".
Удивляться тому, что американский политик говорит только о жертвах среди граждан США, разумеется, не приходится. Куда страшнее, что о погибших маленьких иранках на Западе не вспомнил вообще никто. Их просто как будто бы не было.
Для западного истеблишмента, западных СМИ, человека западного (Homo Occidentalis) – видимо, отдельного подвида Home Sapiens – погибших иранских девочек никогда и не существовало.
Но не в том смысле, что занятый своими повседневными делами он про них просто не знал. Нет, он и не хотел о них знать, ибо для него они даже не люди…
Вам кажется, что я преувеличиваю, сгущаю краски? Ну хорошо. Давайте вспомним слова бывшего уже главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сказанные им в 2022 году, после начала конфликта на Украине.
"Европа – это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. Три этих вещи вместе. [...]. Остальной мир, большая часть других стран мира – это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад".
Если кто не понял, то дикие джунгли, населенные сами понимаете кем, – это мы с вами: Иран, Россия, даже Китай. Джунгли опасны, джунгли враждебны, обитатели джунглей – кто угодно, но точно не люди.
Ух как повеяло дистиллированным нацизмом, чувствуете?
Или вот еще, его же слова: "Мы привилегированные люди", "Мы должны оставаться в саду", но быть осторожнее и принимать во внимание, что "джунгли нас слушают".
По-прежнему не убедил? Ну тогда скажите мне, что говорят на Западе, точнее, говорят ли вообще об "Ангелах Донбасса", 152-х донецких детишках, убитых украинскими боевиками с 14 апреля 2014 г. по 30 апреля 2021 г.? Знают ли там хоть что-нибудь про "Горловскую Мадонну", Кристину Жук и ее десятимесячную дочку Киру, погибших от разрыва украинской мины?
Поверьте мне – они не знают. Почему? Да все потому же – просто знать не хотят…
Выступая на днях в эфире радио Sputnik, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынче в мире наблюдается странная тенденция к делению детей по спискам на тех, кто подлежит защите, и тех, кто может "столкнуться с оправданием насилия в свой адрес".
"Никто не выразил ни сочувствия, ни соболезнований, никто не признал ошибочность или преступность этих деяний из тех, кто совершил это и из тех, кто солидаризировался с ними. Никто не сказал, что это недопустимо", – подчеркнула она, говоря по поводу того самого удара по иранской школе для девочек.
Кроме того, Захарова акцентировала внимание на том, что сегодня происходит на временно оккупированных Украиной территориях Донбасса и Новороссии, когда украинские власти насильно забирают детей из семьи и увозят их вглубь страны, разлучая с родными и близкими.
При этом дальнейшая судьба маленьких дончан зачастую неизвестна. Зато отлично известно, как под видом благотворительности и под патронажем "первой леди" Украины Елены Зеленской 500 украинских детей были вывезены в Турцию, где систематически подвергались побоям и издевательствам, а несколько несовершеннолетних девочек в итоге даже забеременели от своих "воспитателей".
Пишут ли об этом на Западе? Да, конечно же, нет. Как весьма справедливо замечает Захарова, в рамках западного мировосприятия "дети становятся частью политической игры, манипулирования: ими пользуются, когда нужно что-то оправдать или, наоборот, на чем-то настоять".
И потому так легко европейские политики вещают с высоких трибун о якобы похищенных Россией 20 тысячах украинских детей (не называя имени хотя бы одной из "жертв") и в упор не хотят видеть нынешний произвол режима Зеленского, преступления ВСУ или натуральное людоедство, проявляемое руководством Израиля и США по отношению к детям Ирана.
Вам все еще кажется, что это случайность, сбой системы, а не ее обычное состояние? Эдакая необъяснимая девиация?
Ну тогда вспомните о деле Эпштейна, ради сокрытия всех ужасных подробностей которого Трамп, как многие полагают, и ввязался в войну в Иране.
"Трамп обещал положить конец войнам, снизить цены и разоблачить педофилов. Он развязывает войны, завышает цены и покрывает педофилов", – заявил по этому поводу член палаты представителей Конгресса США Джим Макговерн.
Как грустно пошутила американская журналистка Ким Иверсен, "мой единственный вывод заключается в том, что Трамп, должно быть, действительно педофил, а Израиль шантажирует его, храня записи Эпштейна".
Кто знает, может быть, все это не домыслы и слухи, а истинная правда, и имена 171 ученицы иранской школы в итоге реально пополнят список жертв американского педофила. Косвенных, но кому от этого легче? Уж точно не их родителям, которым не суждено узнать, за что эти люди убили их детей.
Говорят, чужих детей не бывает. Что ж, скажите это иранцам…