Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин

12:00 05.03.2026

Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте



Вторжение в Иран показало пропасть, лежащую между простыми жителями республик Центральной Азии и их руководством. Если первые возмущены преступлениями США и Израиля, то вторые заняли лицемерную позицию умолчания и выгораживания агрессоров.



Рассказывая об "обольщении" Западом правителей центральноазиатских государств, "Правда" всегда обращала внимание на темную изнанку этого процесса. Улыбки и рукопожатия, многомиллионные контракты и амбициозные проекты рано или поздно должны были обернуться своей неоколониальной сутью.



За тридцать с лишним лет независимости республики региона привыкли "играть в многовекторность", зарабатывая на международных противоречиях. Однако ситуация в мире быстро меняется, и вежливые партнеры превращаются в безжалостных кредиторов, требующих платить по счетам.



Тестом на независимость и элементарную порядочность стало нападение на Иран. Совершенное в священный для мусульман месяц Рамадан, сопровождаемое кровавыми преступлениями и циничной риторикой лидеров стран-агрессоров, оно вызвало негодование среди большинства граждан республик Центральной Азии. Это позволяет понять даже беглый обзор социальных сетей, разговоры на улицах, выражаемое к жителям Ирана сочувствие.



3 марта у посольства исламской республики в Бишкеке прошел митинг-реквием (на снимке). Люди почтили память погибших от рук интервентов, включая 170 учениц начальной школы в городе Минаб на юге Ирана. К импровизированному мемориалу возлагали цветы и детские игрушки, зажигали свечи. "За какой грех они были убиты?" - гласил один из самодельных плакатов в руках собравшихся.



Иной оказалась реакция правящих верхов. Лояльность заокеанским боссам затмила чувство солидарности со страной - соседкой Центральной Азии, с которой многие из республик состоят в одних организациях, например ШОС. Заявления МИД всех пяти стран написаны как под копирку - с невнятными призывами к миру и старательным избеганием любых упоминаний об агрессии. "Призываем все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями… Подчеркиваем целесообразность урегулирования кризиса на основе международного права, политико-дипломатическими средствами и посредством взаимоприемлемого диалога", - заявляют дипломаты Узбекистана. "Киргизская Республика выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию ситуации в регионе в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права и призывает стороны проявить максимальную сдержанность", - вторят их коллеги из Киргизии. "Все споры и разногласия должны разрешаться исключительно путем переговоров в рамках международного права и положений Устава ООН", - призывают в Душанбе.



Ни дать ни взять - кот Леопольд из старого мультика. Вот только вокруг не добрый советский мир, а жестокая реальность капитализма. Абстрактные призывы к дружбе равнозначны в этих условиях выгораживанию преступников. Дальше всех в фарисействе зашел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Не выразив ни слова поддержки Ирану, он сочувствует арабским монархиям, разместившим у себя американские базы! В послании к руководителям ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран он решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности этих "дружественных и братских Казахстану государств". Членство в трамповском "совете мира" и присоединение к "Авраамовым соглашениям" даром не проходят…



Буквально сквозь зубы власти некоторых республик выразили соболезнования по поводу убийства верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. В Таджикистане и Узбекистане информация об этом была обнародована не через пресс-службы президента или МИД, а на сайте иранского посольства. Руководство словно пыталось соблюсти приличия, но сделать это как можно незаметнее. В Казахстане внешнеполитическое ведомство разродилось заявлением только к вечеру 2 марта. Текст оказался более чем двусмысленным. Принеся соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и представителей высшего руководства "в результате последних трагических событий"(!), дипломаты опять свернули на другую дорожку и осудили удары "по гражданским объектам арабских государств, не участвующих в войне против Ирана". В Киргизии и Туркмении вовсе решили не утруждать себя соболезнованиями.



Ожидая похвалы от западных партнеров, постсоветские руководители в действительности все глубже загоняют себя в болото зависимости. Относиться к ним будут как к пешкам, которые можно скинуть с игральной доски, едва это станет выгодно.



Сергей Кожемякин