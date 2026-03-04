 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 05.03.2026
В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:57 05.03.2026

Смягчить наказания для казахстанцев, случайно вовлеченных в войны за границей, предлагает депутат

Айгерим Ескендирова
4 марта 2026

Некоторые страны не считают участие граждан в чужих армиях автоматически преступлением, отмечает народный избранник.

В мажилисе предложили смягчить уголовные наказания для казахстанцев, которые оказались вовлеченными в иностранные вооруженные конфликты, но не входили в террористические организации и не совершали военных преступлений.

Мажилисмен Жаркынбек Амантайулы в своем депутатском запросе отметил, что число граждан, попавших в подобные ситуации, растет. В 2025 году зарегистрировали 141 дело по статье 172 Уголовного кодекса. 26 человек осудили. Он подчеркнул, что строгие санкции создают серьезные препятствия для граждан, которые хотят раскаяться и вернуться на родину, и могут негативно повлиять на их полноценную ресоциализацию.

"Международный опыт показывает, что ряд стран не рассматривает участие своих граждан в официальных вооруженных силах других государств автоматически как преступление. Строгая ответственность применяется, как правило, к участникам террористических организаций, лицам, совершившим военные преступления, или тем, кто действовал против национальных интересов своей страны. Разумеется, никто без причины не идет на войну. Одни делают это из-за социальных трудностей, другие – введенные в заблуждение или обманутые, третьи – под принуждением", – высказался Амантайулы.

В этой связи депутат предложил обсудить смягчение наказаний для граждан, не причастных к террористам и военным преступлениям, считая строгую ответственность спорной.

Мажилисмен предложил:

- изучить опыт других стран и подготовить законопроект с изменениями в статьи Уголовного кодекса, учитывая дифференцированный подход, и представить его в парламент;

- ввести дифференцированную правовую оценку для граждан, не входивших в террористические организации и не совершавших военные преступления, с возможностью условного наказания, ограничения свободы, пробационного контроля или других альтернатив;

- создать государственную программу юридической, психологической и социальной реабилитации для вернувшихся из иностранных вооруженных конфликтов граждан.

Источник - Informburo.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772704620


