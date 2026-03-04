 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
13:06 05.03.2026

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
04.03.2026

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за два месяца текущего года. Также был обсужден ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности и мира в нашей независимой Отчизне, укреплением материально-технической базы силовых структур, дальнейшим совершенствованием их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о работе, проведенной с начала года в целях успешного выполнения задач, намеченных в Программе развития Вооруженных Сил страны. Вместе с тем прозвучал отчет о предпринятых практических шагах по улучшению условий службы и быта защитников Отечества, повышению квалификации офицеров.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана отметил важность продолжения целенаправленной деятельности по модернизации Вооруженных Сил страны и изучению на постоянной основе передового мирового опыта в этой области, а также реализации комплексных мер по развитию Национальной армии. В данной связи секретарю Госсовета безопасности, министру обороны был дан ряд конкретных поручений.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов отчитался о работе, проделанной с начала года с целью надзора за соблюдением национального законодательства, активного использования цифровой системы и повышения квалификации сотрудников ведомства.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана в числе важных задач определил проведение и в дальнейшем прокурорских проверок за точным исполнением в стране законов и правовых актов, а также осуществление эффективной работы по укреплению законности и обеспечению прав граждан, адресовав Генеральному прокурору ряд указаний.

Министр внутренних дел М.Хыдыров доложил о принятых за два прошедших месяца мерах по поддержанию правопорядка, предупреждению правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, соблюдению правил пожарной безопасности.

Заслушав отчет, глава государства адресовал министру конкретные поручения, связанные с дальнейшим проведением результативной работы по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о деятельности, осуществленной за два месяца текущего года в рамках реализации Программы развития данной структуры, ходе цифровизации в подразделениях и совершенствовании судебной системы, а также о выполнении ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны поручений.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана акцентировал внимание на важности продолжения результативной работы по обеспечению законности в стране, защите интересов государства и общества, прав граждан, а также повышения эффективности деятельности судебных органов. В данной связи были даны конкретные указания.

Затем министр национальной безопасности Д.Мередов отчитался о работе, выполненной за январь–февраль текущего года, принятых мерах по обеспечению мира и спокойствия в Отчизне.

Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны адресовал министру ряд конкретных поручений относительно продолжения работы по защите конституционного строя и национальных интересов страны, последовательному совершенствованию деятельности возглавляемого органа.

Начальник Государственной пограничной службы И.Иламанов доложил о предпринятых за прошедшие два месяца шагах по обеспечению надежной защиты священных рубежей Родины, технической оснащенности Пограничных войск, выполнении поручений, ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что государственная граница Туркменистана является границей дружбы и братства, поручив продолжить эффективную работу по ее охране, а также по совершенствованию деятельности и укреплению материально-технической базы Погранвойск.

Министр адалат М.Таганов отчитался об осуществленной с начала года деятельности по совершенствованию национального законодательства за счет внедрения международного опыта, а также по повышению квалификации сотрудников, внедрению в подведомственных структурах цифровой системы.

Заслушав отчет, глава государства подчеркнул, что следует надлежащим образом продолжить работу по модернизации правовой базы страны, проводить просветительские мероприятия по разъяснению гражданам законодательства, адресовав министру ряд поручений.

Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил о результатах работы, проведенной за январь–февраль текущего года в возглавляемой структуре, в частности, по повышению эффективности деятельности за счет внедрения цифровой системы и современных технологий, а также о принятых мерах по реализации Программы развития ведомства.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны распорядился и впредь на должном уровне осуществлять контроль за соблюдением таможенных правил на таможенных пунктах Туркменистана.

Председатель миграционной службы А.Сазаков доложил о проделанной за два месяца текущего года работе с целью повышения качества миграционных услуг, укрепления материально-технической базы подотчетного органа и успешного выполнения задач, определенных в Программе развития данной структуры.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана подчеркнул, что следует держать в центре внимания вопросы совершенствования деятельности ведомства. Вместе с тем констатировалась важность проведения и впредь более эффективной работы для обеспечения высокого качества оказываемых услуг. В этой связи руководителю Службы были даны конкретные указания.

Обращаясь к участникам заседания, глава государства подчеркнул, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной Туркменистана принимаются меры по обеспечению на высоком уровне безопасности и территориальной целостности нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны. Также акцент был сделан на том, что приоритетное внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. В этом контексте отмечалось, что работы в данном направлении будут продолжены и в дальнейшем.

На заседании Государственного совета безопасности были также рассмотрены важные вопросы, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

