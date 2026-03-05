|В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:23 05.03.2026
Как отмечают день Ак калпака в парламенте
5 марта 2026
Бишкек (АКИpress) - В Кыргызстане 5 марта отмечается день Ак калпака - мужского национального головного убора кыргызов. Депутаты Жогорку Кенеша отметили этот день, надев головной убор на заседание. Сотрудники Аппарата также прибыли на работу в калпаках.
Поздравление Государственного секретаря Арслана Койчиева с Днем Ак калпака
05.03.2026
Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев сегодня, 5 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака и национальной одежды.
Текст поздравления Государственного секретаря:
"Уважаемые соотечественники!
Уважаемые граждане Кыргызской Республики!
Сегодня на государственном уровне мы торжественно отмечаем День Ак калпака и национальной одежды – праздник, который является предметом особой гордости нашего народа.
Ак калпак – это не просто головной убор. Это историческая память нашего народа, священный символ, оставленный нам в наследие предками, олицетворение чести, чистоты, благородства и величия. Для кыргызского народа, прошедшего через века, ак калпак стал неотъемлемой частью национального единства, традиций и духовных ценностей.
Национальная одежда – это лицо народа, его культура и мировоззрение. В каждом орнаменте, в каждой детали кыргызского национального костюма заключен глубокий философский смысл. Они воплощают высокую эстетику кочевой цивилизации, гармонию человека с природой и его духовную глубину.
В эпоху глобализации сохранение национальной самобытности означает сохранение государственной независимости и духовной свободы. Уверенно следуя по пути современного развития, мы обязаны бережно хранить и приумножать наши национальные ценности, традиции, родной язык и культурное наследие.
Особенно важно передать подрастающему поколению ценности, завещанные предками. Это священный долг каждой семьи, образовательных учреждений и всего общества. Поколение с крепким национальным самосознанием, знающее свою историю и гордящееся своей культурой – надежный залог прочного и процветающего будущего нашего государства.
Ак калпак символизирует высоты, величие Ала-Тоо, и чистоту души народа. Каждый гражданин Кыргызской Республики, надевающий его, несет в своем сердце историю своего народа, его культуру и ответственность перед Родиной.
В этот светлый праздничный день искренне поздравляю вас с Днем Ак калпака и национальной одежды.
Пусть в нашей стране всегда царят мир, единство и согласие!
Пусть небо Кыргызстана будет ясным, а будущее – светлым и широким!
Да будут вечны наши национальные ценности!".