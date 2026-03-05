В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник

Бишкек (АКИpress) - В Кыргызстане 5 марта отмечается день Ак калпака - мужского национального головного убора кыргызов. Депутаты Жогорку Кенеша отметили этот день, надев головной убор на заседание. Сотрудники Аппарата также прибыли на работу в калпаках.



