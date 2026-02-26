Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев

Данияр Ашимбаев, 4 марта



В действующей конституции есть ст. 7, которая гласит:

1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.

2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.



В первом проекте новой конституции от 31 января эти нормы были продублированы:

1. Государственный язык Республики Казахстан – казахский язык.

2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.



После того, как национал-популисты и языковые радетели подняли шум с требованиями вообще убрать из конституции статус русского языка, в окончательной версии, опубликованной 12 февраля и вынесенной на референдум, пункт 2 был переформулирован:



2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык.



9 февраля на заседании конституционной комиссии зампред Конституционного суда Нурмуханов сообщил, что формулировка была "уточнена".



Одним массам было разъяснено, что изменение "наравне" на "наряду" ничего не меняют и это слова-синонимы. Другим массам было сообщено, что казахский язык - государственный и он превыше всего.



3-я часть языковой статьи ("Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана") была сохранена, как и норма о том, что "граждане... не могут подвергаться дискриминации по мотивам... языка" (ст. 16 нового проекта, схожая со ст. 14 действующей).



В чем же правовая, а не лингвистическая разница между "наряду" и "наравне"?



Дело в том, что к действующей норме есть два постановления Конституционного совета.



В марте 1997 г. парламент принял закон "О языках в Республике Казахстан", который трактовал конституционные нормы таким образом: "при необходимости, наравне с государственным официально употребляется русский язык".



Президент отправил закон в Конституционный совет, который признал норму закона неконституционной, разъяснив, что формулировка основного закона "понимается однозначно, что в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств" .



В феврале 2007 г. по запросу депутатов Шаханова., Абылкасымова и Айталы КС вновь вернулся к этому вопросу.



Было разъяснено, что "равенство в применении в государственных организациях и органах местного самоуправления государственного казахского и официально употребляемого русского языков не означает наделение последнего статусом второго государственного языка. Верховенство статуса государственного языка означает закрепление Конституцией и возможность установления законами исключительности либо приоритетности его применения в публично-правовой сфере".



Вместе с тем, КС указал, что "законодательство, регулирующее общественные отношения, связанные с осуществлением государственными организациями и органами местного самоуправления своих полномочий, должно предусматривать механизмы реализации конституционных прав каждого в сфере функционирования языков, в том числе обеспечивать возможность физическим и юридическим лицам обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления и получать информацию от них с соблюдением пункта 2 статьи 7 Конституции - в равной степени на казахском или русском языках, вне зависимости от языка, на котором ведется делопроизводство. Равенство в употреблении казахского и русского языков означает также равную юридическую значимость текстов нормативных правовых актов на казахском и русском языках".



То есть, использование слова "наравне" обеспечивало право граждан общаться с госорганами на казахском и русском языках, а также равнозначность русских и казахских версий НПА.



Термин "наряду" такой правовой базы под собой не имеет и, насколько можно судить по предыдущим дискуссиям, подразумевает не равный статус при использовании, а возможность параллельного применения (при необходимости), что вытекает из этимологии старого и нового терминов, в основе которых лежат понятия "равный" и "рядом".



Понятно, что изменение конституционной нормы повлечет за собой изменение языкового законодательства, при том, что в парламенте всегда были очень активны сторонники "окончательного решения языкового вопроса".



Интересно, что 16 октября 2023 г. постановлением правительства была принята "Концепция развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы", которая почему-то не была опубликована в Информационно-правовой системе НПА РК.



В документе отмечается, что "по итогам Национальной переписи населения 2021 года доля представителей казахской нации достигла 70,4%. Это означает, что формируется мононациональное государство. Такая демографическая ситуация требует интенсивной работы, связанной с расширением сферы применения казахского языка".



Документ разделяет население на "тюркоязычные народы", "славянскую диаспору", "немецкую диаспору".



Документ отмечает: "Казахскоязычные граждане все чаще требуют, чтобы государственный язык имел превалирующую позицию во всех сферах".



Статистика этих требований и их поддержка, выявленная социологией, не приводится



Зато приводятся материалы переписи 2021 г., в которой отмечается, что "население в возрасте от 5 лет и старше (13768406 человек (80%) владеет государственным языком, из них [использует его] в повседневной жизни - 8472661 человек (49,3%)". Из чего делается вывод, что "большая часть населения понимает устную казахскую речь, свободно читает и пишет".



Хотя эти цифры говорят о том, что больше половины населения не использует казахский язык в общении.



Если мы вникнем в цифры, то увидим, что 49,3% использующих казахский язык считаются не от всего населения, а от тех, кто указал на его владение. В общей сложности на использование казахского языка указали только 39,5% населения страны.



Авторы концепции возмущаются:



- "Общественные отношения в Казахстане ведутся преимущественно на русском языке".



- "Документы центральных и исполнительных государственных органов разрабатываются на русском языке и переводятся на казахский язык".



- "Основным языком законотворчества в стране также является русский".



- "В судопроизводстве в качестве приоритетного языка используется русский язык".



- "Основной язык делопроизводства остается русским".



- "Квитанции, выдаваемые во всех торговых точках, банках второго уровня, аэропортах и других общественных местах, печатаются только на русском языке".



- "Государственный язык в сферах финансов и экономики, государственных закупок, банковской отрасли используется не на должным уровне".



- "При поиске информации в интернет-пространстве русский язык используют 65,7% населения".



- "Фактически, сейчас язык общения представителей этносов Казахстана - русский"



- "В стране не отмечается высокий спрос на изучение русского языка, потому что более 90% населения владеют языком в совершенстве".



- "На современном этапе казахский язык не полностью сформирован как язык науки".



- "Процессы в казахской терминологии, в частности при использовании терминов, не систематизированы".



- "Родители не делают выбор в пользу того, чтобы их дети учились на своем родном языке".



- "Выпускники школ владеют государственным языком только на элементарном уровне".



- "В вузах наблюдается нехватка учебников на казахском языке, особенно в области инженерии, социальных наук, бизнеса и управления".



- "Статистические данные показали низкую долю диссертаций, защищенных на казахском языке".



- "Для получения информации с интернет-ресурсов 53,3% пользуются русским, 24,7% - казахским и русским, 21,2% - казахским языками".



- "Использование социальных сетей и мессенджеров на русском языке является приоритетным. В мессенджерах 16,9% респондентов используют казахский язык, 30,3% - только русский, 25,1% - в основном русский".



- "В ходе исследования в социальных сетях 18% ответили, что используют казахский язык, 30,6% - только русский, 24,4% - в основном русский".



- "В настоящее время количество сайтов на казахском языке в Казнете составляет около 12% от общего количества казахстанских сайтов".



И т.д. и т.п.



Понятно, почему документ официально не был опубликован. Из него хорошо видно, что языковая политика, основными проводниками и сторонниками которой выступала языковая бюрократия, "творческая" интеллигенция и национал-популисты, в общем-то с треском провалилась.



Страна функционирует в двуязычной среде и без русского языка обойтись в принципе не может.



Собственно, вместо принятия двуязычия как естественной и органичной формы развития государства и общества национал-популисты упорно пытаются любыми средствами выдавить русский язык из Казахстана вообще.



И понятие "наряду" снижает правовой статус русского языка, но вопрос в том, что за русским языком стоит наличие огромного контента и развитой всесторонней терминологии, включая переводы практически со всех языков мира.



Нужно понимать, что быстрое развитие онлайн-переводчиков будет снижать потребность изучать государственный язык, современные технологии снижают навыки чтения, письма, осмысления информации, а расширение бюджетного финансирования, как это прекрасно известно, ведет к совершенно иным результатам, нежели декларируется,



С другой стороны, как я уже писал, общественностью особое значение придается вопросам "сортности", а мы уже видим желание радикалов и радетелей превратить языковой вопрос в дубинку.



Рано или поздно такие "специалисты" могут придумать штраф или налог за незнание государственного языка, но даже неспециалист знает, что любую справку можно купить. Даже самую-самую цифровую.



Государство, видимо, исходит из того, что развить соответствующий контент помогут ИИ-технологии, на которые сейчас возлагаются огромные надежды, хотя практика показывает, что цифровизация - это прежде всего не сильно прозрачные закупки и контракты с премиальной надбавкой за "прогрессивность" и "конкурентоспособность".



По факту же идет борьба с архаизацией общественных отношений. В уголовное законодательство вернулась статья об ответственности за принуждение к вступлению в брак ("кража невест"), а в проекте новой конституции вынуждены провозгласить светские принципы в образовании и казалось бы очевидную норму о том, что брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством.



Новостные ленты фиксируют не только пещерный национализм, но и постоянные примеры откровенного и вопиющего мракобесия.



Если появление термина "наряду" вытекает из политики государства по повышению статуса государственного языка и намерению сделать его языком межнационального общения, как об этом говорил Касым-Жомарт Токаев с первых дней своего президентства, то эта норма должна была появиться в версии конституционного проекта 31 января. Она бы не вызывала вопросов - при должном освещении.



Но норма появилась 9 февраля - после истерик и требований убрать статус русского языка вообще.



По всей видимости, политическое руководство решило пойти в данном вопросе на определенный компромисс с тем, чтобы языковые популисты не саботировали референдум, а русскоязычное большинство не чувствовало себя обделенным.



В любом случае раз уж вопрос коснулся ревизии языковых норм, то он требует дальнейших разъяснений и действий со стороны власти, которая в целом провозгласила и проводит курс на межнациональное согласие, борьбу с дискриминацией и защиту общества от радикальных проявлений - в том числе в проекте новой конституции.



Хотя в нынешней ситуации любое объяснение (вроде недавнего прецедента) может только вызвать раздражение.



Объективно говоря, получается, что статус казахского языка как государственного сохраняется, статус русского как официального снижается, но за русским по факту остается статус языка бизнеса, технологий, качественного образования, финансов, языка межнационального общения да и, собственно, языка внутринационального общения. Он оказался сильнее демографии и, как представляется, сомнительно изменение его социальной роли. С русским языком мог бы поспорить английский, но его уровень очень сильно отстает (хотя 27,7% указали, что свободно на нем говорят). Источник - Nomad

