МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
15:19 05.03.2026

"Нигде так не врут, как на войне": расшифрована арифметика Трампа про 17 потопленных кораблей Ирана
Василий Дандыкин: "На вопрос, что делать дальше, у Трампа ответа нет"

04.03.2026

Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений относительно военной операции против Ирана, сообщив, в частности, об уничтожении значительной части иранских военно-морских сил и подтвердив свою готовность к дипломатическому диалогу с новыми властями в Тегеране. Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал "МК", что скрывает Трамп за победными реляциями.

В своем посте в социальной сети Truth Social и в интервью изданию The Atlantic американский лидер отчитался об успехах операции, начатой 28 февраля. "Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, некоторые из них были относительно крупными и важными. Мы собираемся расправиться с остальными - они вскоре окажутся на дне моря", - заявил Трамп, добавив, что в ходе другой атаки был значительно разрушен иранский военно-морской штаб.

По его словам, эти удары стали "четким сигналом" для Тегерана и серьезно ослабили морские возможности страны. Позже была озвучена цифра про 17 уничтоженных иранских кораблей.

При этом президент США признал потери среди американских военных. "Мы ожидаем жертв в подобных ситуациях. У нас трое, мы ожидаем жертв, однако в конечном итоге это будет иметь огромное значение для всего мира", - заявил Трамп, не уточнив обстоятельства гибели военнослужащих.

На этом фоне в западных СМИ нарастает тревога в связи с возможностью расширения конфликта. Как пишет издание Advance, заявления Трампа о том, что он "не испытывает страха перед отправкой сухопутных войск в Иран", создают впечатление, что Белый дом оставляет все варианты в игре. Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что наземная операция в Иране может обернуться для США катастрофой, превосходящей по масштабам Вьетнамскую войну, учитывая географию страны, ее население и ограниченность ресурсов Пентагона.

По словам Василия Дандыкина, надо понять, что словам Трампа часто не имеют ничего общего с реальностью.

- Знаете, есть старая поговорка: "Нигде не врут так, как на войне и на охоте". И сейчас мы видим классический случай. Одна сторона бьет себя в грудь и преувеличивает успехи, другая - занижает потери. Истина, как обычно, где-то посередине.

Но давайте посмотрим на цифры Трампа. Сначала говорил о четырех кораблях, потом о девяти, а теперь уже о семнадцати. Через несколько часов, глядишь, он объявит, что потопил иранский авианосец, которого у них просто нет в природе. Это уже напоминает не сводки с театра военных действий, а рассказы барона Мюнхгаузена. Или, если хотите, накат мании величия на фоне приближающейся необходимости отчитываться перед Конгрессом. Ему позарез нужно показать, что блицкриг удался, хотя по факту они увязли.

- Если США и вправду семнадцать кораблей уничтожили, это весь иранский флот?

- Конечно, нет. У Ирана флот - это не только большие коробки, которые удобно бомбить с воздуха. Их военно-морская доктрина - это асимметрия. Это, в том числе, рои малых ракетных катеров, которые могут рассредоточиться по бесчисленным бухтам и островам. Это малые подводные лодки, которые с воздуха не видны. Это береговые ракетные комплексы, которые с моря не утопишь. Уничтожить все это одним махом - это как выловить всех мух в степи одним сачком. Нереально.

- А как вам идея наземной операции, которую сейчас активно обсуждают на Западе? У Трампа есть шанс туда зайти и победить?

- Если у Пентагона осталась хоть одна извилина, они Трампа туда не пустят. И вот почему. Во-первых, они рассчитывали на повторение венесуэльского сценария: убрали верхушку - и режим рухнул сам. Но Иран - это не Венесуэла. Это другая идеология, другой боевой опыт. Корпус стражей Исламской революции - это не сборище партизан, это структура, которая прошла Сирию и Ирак. Они умеют воевать и будут защищать свою землю. Вьетнам для Америки покажется цветочками.

Во-вторых, у США банально кончаются боеприпасы. Эсминцы пришли, отстреляли свои ракеты. А где перезаряжаться? Базы далеко, производство не бесконечное. Иранцы же в ответ долбят дешевыми беспилотниками. Сбивать дрон за тысячу долларов ракетой за миллион - это путь к банкротству.

И в-третьих, самое главное - эффект сплочения. Они же надеялись на внутреннюю оппозицию в Иране, на эмигрантов, на сына шаха, который сидит в Америке. Но когда приходит внешний враг и начинает бомбить города, убивать мирных людей, внутренние разборки заканчиваются. Даже те, кто ненавидел Хаменеи, сейчас возьмутся за оружие. Консолидация произошла колоссальная.

Итог простой: Трамп попал в ловушку. Хотели быстрой победы, а получили войну на истощение. Его заявления про семнадцать кораблей - это попытка заткнуть информационные дыры. Но ракеты и дроны все летят и летят. И ответа на главный вопрос: "А что делать дальше?" - у Белого дома пока нет.

Ольга Федорова

***

Справка Google ИИ:

Дипломатический газлайтинг - это тактика, при которой лидер государства публично заявляет о достигнутых договоренностях или уступках другой стороны, которых на самом деле не было. Смысл заключается в создании образа всесильного переговорщика для внутренней аудитории: сторонники верят в "победу" из первых уст, а последующие официальные опровержения от иностранных правительств игнорируются или объявляются враждебной пропагандой.

Подборка "дипломатического газлайтинга" Трампа, где он утверждает, что "договорился", "ему позвонили" или "согласились", а вторая сторона в тот же день выпускает официальное опровержение в духе "мы этого не говорили".

1. Кейс "Испанские базы: Мы уже летим" (Март 2026)

Этот случай стал хрестоматийным примером вранья в марте 2026 года, когда администрация Трампа попыталась выдать желаемое за действительное в разгар конфликта с Ираном.

Ложь Трампа и Белого дома: 4 марта 2026 года пресс-секретарь Каролин Ливитт официально заявила, что после угроз Трампа ввести торговое эмбарго Испания "услышала сигнал" и согласилась на военное сотрудничество. Трамп добавил в своем стиле: "Мы можем использовать их базы, когда захотим. Мы можем просто прилететь и использовать их, никто нам не запретит".

Опровержение Испании: Реакция последовала незамедлительно. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес выступил с заявлением, что позиция Мадрида "не изменилась ни на одну запятую". Он подчеркнул, что базы Рота и Морон закрыты для любых операций против Ирана, не соответствующих уставу ООН.

Реальные факты: Пока Трамп заявлял о "согласии", военным США пришлось фактически эвакуировать 15 самолетов (включая дозаправщики KC-135) с испанских баз на авиабазу Рамштайн в Германии, так как Испания запретила их использование для ударов.

Дипломатический абсурд: Трамп настолько разозлился на публичное разоблачение, что приказал министру финансов Скотту Бессенту начать подготовку к полному прекращению торговли с Испанией, назвав страну "ужасной".

Итог: Это классический "газлайтинг" - попытка убедить мир, что союзник сдался, в то время как союзник публично выдворяет твои самолеты со своей территории.

2. Кейс "Трусливый президент Мексики" (Февраль 2026)

Ложь Трампа: На митинге Трамп заявил, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум "позвонила мне в слезах" и пообещала немедленно закрыть южную границу Мексики для мигрантов, если Трамп отменит новые 25% пошлины.

Опровержение: МИД Мексики выпустил заявление: "Звонка в таком тоне не было. Президент Шейнбаум подчеркнула суверенитет Мексики и не давала согласия на закрытие границ под давлением". В мексиканской прессе это назвали "фантазиями для внутреннего пользования США".

3. Кейс "Японские триллионы" (Май 2025)

Ложь Трампа: Трамп заявил, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба в личном разговоре пообещал перевести $100 млрд из пенсионного фонда Японии в американские акции для "поддержки его экономической программы".

Опровержение: Правительство Японии было вынуждено созвать пресс-конференцию, чтобы пояснить: инвестиционные решения принимаются независимым фондом (GPIF), а премьер-министр не имеет полномочий (и не давал обещаний) распоряжаться пенсиями японцев в пользу Трампа.

4. Кейс "Король Саудовской Аравии и нефть" (Ноябрь 2025)

Ложь Трампа: Президент объявил, что договорился с Саудитами о немедленном обрушении цены на нефть до $40 за баррель. "Они сделают это для меня, потому что я их защищаю", - заявил он.

Опровержение: Министр энергетики Саудовской Аравии на форуме в Эр-Рияде сухо ответил: "Мы руководствуемся интересами ОПЕК+ и рыночной стабильностью, а не личными просьбами лидеров других стран". Цена на нефть после этого даже немного выросла.

5. Кейс "Иранское капитулянтство" (Июль 2025)

Ложь Трампа: Трамп утверждал, что через швейцарских посредников получил письмо от верховного лидера Ирана Хаменеи, где тот просит о "мире на любых условиях".

Опровержение: Представительство Ирана при ООН назвало это заявление "чистым вымыслом", добавив, что никаких писем Трампу не отправлялось с 2020 года.

Что объединяет эти случаи?

Трамп создает иллюзию "сильного лидера", перед которым все прогибаются, рассчитывая на то, что его сторонники увидят только его громкий пост в соцсетях, а сухое опровержение от какого-нибудь министра из Испании или Японии до них просто не дойдет.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772713140


