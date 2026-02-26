Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану

19:25 05.03.2026

Аракчи опроверг сообщения о запуске снарядов по Нахичеванской Автономной Республике со стороны Ирана



Тегеран – ИРНА – Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой опроверг сообщения о том, что Иран якобы запускал снаряды по Нахичеванской Автономной Республике.



Аракчи обсудил ситуацию с министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым, подчеркнув политику добрососедства Ирана и стремление развивать отношения между странами во всех сферах.



Он опроверг сообщения о запуске снарядов по Нахичевану со стороны Ирана и сообщил, что вооруженные силы проводят необходимые проверки и расследования.



Аракчи особо указал на роль Израиля в подобных атаках с целью дезинформации общественности и подрыва добрососедских отношений, отметив, что аналогичные инциденты имели место и ранее.



Министр иностранных дел Ирана выразил сожаление в связи с ранениями нескольких граждан Азербайджана и пожелал им скорейшего выздоровления.



