Пятница, 06.03.2026
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 марта в разрезе СВО. Русские войска начали штурм села Верхняя Терса, которое является ключевым узлом обороны ВСУ западнее Гуляйполя. БПЛА "Герань" начали летать на предельно малых высотах, что критически затрудняет их перехват украинскими дронами-перехватчиками.



Выйти в дамки

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях к западу от Гуляйполя сумели добиться значительного успеха. Созданы все предпосылки для штурма крайне важного узла обороны ВСУ – села Верхняя Терса. Из ряда отечественных источников, близких к действующей армии, уже поступила информация о том, что передовые штурмовые подразделения ВС РФ подошли к населенному пункту с юга и востока для штурмового рывка. Более того, они начали "нащупывать" на окраинах села возможности развить оперативную картину, очень скоро возможен его штурм.

Ценность Верхней Терсы как для нас, так и для противника очевидна. Село находится на стыке двух оборонительных линий: уходящей на север (линия по реке Гайчур) и на запад (старая оборонительная линия, возведенная еще в 2023 году). То есть Верхняя Терса является ключевым пунктом общей системы обороны ВСУ к западу от Гуляйполя. Преодолев ее, части 5-й гв. ОА автоматически обваливают фронт неприятеля севернее данного населенного пункта и получают возможность далее наступать по направлению села Омельник, причем обходя старую оборонительную линию, обращенную фронтом на юг. Через это село проходит альтернативная трасса снабжения Ореховского укрепрайона (сельская дорога Т-04-08).

В связи с этим стоит ожидать, что сопротивление неприятеля будет крайне ожесточенным. Речь идет ни много ни мало о ключе к дальнейшей возможности наступать на коммуникации города Орехов. Степень угрозы для украинских войск, развернутых в нем и округе, критическая.

В районе Верхней Терсы оборону держат подразделения 61-й ОМБр, 1-го ОШП, 105-й и 108-й бригад ТрО ВСУ. Состав обороны весьма солиден для узкого участка фронта, но это объяснимо степенью его важности для противника.

Таким образом, 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ, на плечи которой легла задача овладеть Верхней Терсой, придется далеко не просто. Однако ее бойцы уже "тертые калачи", которые неоднократно доказывали, что непреодолимых препятствий для них не существует.

"Ну давай, попробуй перехватить"

В сети появилось видео пролета БПЛА "Герань" ВС РФ на предельно низкой высоте, выложенное жителями пригорода Миргорода Полтавской области. Эти кадры идут в дополнение к тому, что украинские специалисты по вопросам дронов уже ранее констатировали, что "Герани" начали летать на предельно малых высотах.

В чем же причина подобного изменения параметров полета наших БПЛА? В конце февраля главком ВСУ Сырский анонсировал резкое насыщение мобильных огневых групп ПВО дронами-перехватчиками (дроны с вертикальным взлетом) БПЛА "Герань". Это означает, что, несмотря на сомнительную эффективность украинских изделий, так как достоверных сведений об итогах боевого применения нет, для наших войск настал момент грамотно ответить на вызов, и ответ был дан моментально. Предельно низкие высоты на уровне крыш многоквартирных домов гарантируют то, что операторы дрона-перехватчика не успеют среагировать. Такого типа БПЛА необходимо время, чтобы захватить цель: по сигналу специалист активирует электродвигатели аппарата, и он устремится в небо. Но с учетом предельно низкой высоты полета "Герани" совокупность необходимого времени для захвата цели, взлета и набора скорости дроном-перехватчиком российский БПЛА уже выйдет из зоны перехвата.

Может быть задан вопрос: насколько вероятно, что при резком снижении высоты "Герань" становится уязвимой для огня из стрелкового оружия. Разумеется, это возможно, но есть важное "но". Весомая часть мобильных огневых групп, действовавших на Украине со второй половины 2022 года, к текущему моменту расформирована, а их личный состав вошел во фронтовые подразделения войск ТрО и других. Таким образом, ВСУ снова придется воссоздавать МОГ (мобильные огневые группы) по старому образцу в прежнем количестве. Однако это потребует от Киева выделения людей, которых критически не хватает. Ну или противнику придется изобретать нечто, чтобы справиться с новым вызовом.

Вчера, 4 марта, главным событием дня стали успехи 7-й гв. ДШД ВС РФ в боях на восточном берегу Днепра.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772744700


