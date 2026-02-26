ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта

00:05 06.03.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 марта в разрезе СВО. Русские войска начали штурм села Верхняя Терса, которое является ключевым узлом обороны ВСУ западнее Гуляйполя. БПЛА "Герань" начали летать на предельно малых высотах, что критически затрудняет их перехват украинскими дронами-перехватчиками.



