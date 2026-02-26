|ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
00:05 06.03.2026
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 5 марта в разрезе СВО. Русские войска начали штурм села Верхняя Терса, которое является ключевым узлом обороны ВСУ западнее Гуляйполя. БПЛА "Герань" начали летать на предельно малых высотах, что критически затрудняет их перехват украинскими дронами-перехватчиками.
Выйти в дамки
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях к западу от Гуляйполя сумели добиться значительного успеха. Созданы все предпосылки для штурма крайне важного узла обороны ВСУ – села Верхняя Терса. Из ряда отечественных источников, близких к действующей армии, уже поступила информация о том, что передовые штурмовые подразделения ВС РФ подошли к населенному пункту с юга и востока для штурмового рывка. Более того, они начали "нащупывать" на окраинах села возможности развить оперативную картину, очень скоро возможен его штурм.
Ценность Верхней Терсы как для нас, так и для противника очевидна. Село находится на стыке двух оборонительных линий: уходящей на север (линия по реке Гайчур) и на запад (старая оборонительная линия, возведенная еще в 2023 году). То есть Верхняя Терса является ключевым пунктом общей системы обороны ВСУ к западу от Гуляйполя. Преодолев ее, части 5-й гв. ОА автоматически обваливают фронт неприятеля севернее данного населенного пункта и получают возможность далее наступать по направлению села Омельник, причем обходя старую оборонительную линию, обращенную фронтом на юг. Через это село проходит альтернативная трасса снабжения Ореховского укрепрайона (сельская дорога Т-04-08).
В связи с этим стоит ожидать, что сопротивление неприятеля будет крайне ожесточенным. Речь идет ни много ни мало о ключе к дальнейшей возможности наступать на коммуникации города Орехов. Степень угрозы для украинских войск, развернутых в нем и округе, критическая.
В районе Верхней Терсы оборону держат подразделения 61-й ОМБр, 1-го ОШП, 105-й и 108-й бригад ТрО ВСУ. Состав обороны весьма солиден для узкого участка фронта, но это объяснимо степенью его важности для противника.
Таким образом, 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ, на плечи которой легла задача овладеть Верхней Терсой, придется далеко не просто. Однако ее бойцы уже "тертые калачи", которые неоднократно доказывали, что непреодолимых препятствий для них не существует.
"Ну давай, попробуй перехватить"
В сети появилось видео пролета БПЛА "Герань" ВС РФ на предельно низкой высоте, выложенное жителями пригорода Миргорода Полтавской области. Эти кадры идут в дополнение к тому, что украинские специалисты по вопросам дронов уже ранее констатировали, что "Герани" начали летать на предельно малых высотах.
В чем же причина подобного изменения параметров полета наших БПЛА? В конце февраля главком ВСУ Сырский анонсировал резкое насыщение мобильных огневых групп ПВО дронами-перехватчиками (дроны с вертикальным взлетом) БПЛА "Герань". Это означает, что, несмотря на сомнительную эффективность украинских изделий, так как достоверных сведений об итогах боевого применения нет, для наших войск настал момент грамотно ответить на вызов, и ответ был дан моментально. Предельно низкие высоты на уровне крыш многоквартирных домов гарантируют то, что операторы дрона-перехватчика не успеют среагировать. Такого типа БПЛА необходимо время, чтобы захватить цель: по сигналу специалист активирует электродвигатели аппарата, и он устремится в небо. Но с учетом предельно низкой высоты полета "Герани" совокупность необходимого времени для захвата цели, взлета и набора скорости дроном-перехватчиком российский БПЛА уже выйдет из зоны перехвата.
Может быть задан вопрос: насколько вероятно, что при резком снижении высоты "Герань" становится уязвимой для огня из стрелкового оружия. Разумеется, это возможно, но есть важное "но". Весомая часть мобильных огневых групп, действовавших на Украине со второй половины 2022 года, к текущему моменту расформирована, а их личный состав вошел во фронтовые подразделения войск ТрО и других. Таким образом, ВСУ снова придется воссоздавать МОГ (мобильные огневые группы) по старому образцу в прежнем количестве. Однако это потребует от Киева выделения людей, которых критически не хватает. Ну или противнику придется изобретать нечто, чтобы справиться с новым вызовом.
Вчера, 4 марта, главным событием дня стали успехи 7-й гв. ДШД ВС РФ в боях на восточном берегу Днепра.