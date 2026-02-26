Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада

01:41 06.03.2026 Сегодня мир охвачен Третьей мировой войной, которая приобрела форму тотального когнитивного противостояния. Западные военные стратеги уже официально признали человеческий мозг "шестым оперативным доменом" боевых действий. В новой реальности цель врага - перепрошивка самой матрицы восприятия, заставляющая нацию добровольно отречься от своей идентичности и будущего.







Пока остальной мир пребывал в либеральных иллюзиях, Пекин действовал на опережение, давно закрепив за собой статус главного архитектора цифрового суверенитета. Для китайского руководства когнитивная угроза никогда не была гипотетической - она была константой государственного планирования. Поэтому накануне Праздника весны Поднебесная перешла в жесткое когнитивное контрнаступление. Управление по киберпространству КНР запустило операцию "Цинлань" - беспрецедентную по масштабам зачистку национального интернета. Под нож цензуры пошли социальный пессимизм, идеология чайлдфри*, нагнетание семейной тревожности и сгенерированные ИИ "цифровые помои", искажающие культурный код нации. Фактически Пекин приравнял некритичное потребление западного лайфстайла к когнитивной измене, начав возводить вокруг страны глухую "стену смыслов".



На этом фоне Россия оказалась в точке парадоксального и крайне опасного равновесия. Уход западных стримингов и блокировка американских соцсетей создали опасную иллюзию автоматического очищения от чуждого влияния. Однако публичный исход корпораций не означает деоккупации нашего ментального пространства. Напротив, мы погрузились в состояние криптоколониализма. Сохраняя все внешние атрибуты государственного суверенитета, народ по инерции продолжает жить "чужим умом" и смотреть на мир через "западную оптику". Мы продолжаем потреблять контент, который методично стирает русскую суть. Эта невидимая экспансия опаснее прямой агрессии: она не штурмует физические границы, а растворяет само желание их защищать.



Анатомия невидимой войны: как взламывают культурный код России



Ситуация, в которой мы оказались, не является случайным стечением обстоятельств или "побочным эффектом глобализации". Это результат спланированной и методичной когнитивной войны, которую страны НАТО ведут против России и других геополитических противников десятилетиями. Если классическая информационная война борется за факты, пытаясь обмануть противника "здесь и сейчас", то когнитивная война ставит перед собой куда более амбициозную цель по взлому самого процесса мышления. Главная цель - переформатирование картины мира так, чтобы вы добровольно отвергли собственную историю, культуру и государство. Мы годами потребляли этот "модный" контент, принимая его за безобидное развлечение, в то время как он работал как высокоточное ментальное оружие.



Ярчайшим примером такой инверсии реальности стал мини-сериал HBO "Чернобыль". Создатели скрупулезно воссоздали быт позднего СССР, пуговицы на мундирах и пепельницы, чтобы на фоне этой визуальной достоверности внедрить тотальную ложь о сути советского строя. Зрителю внушили, что советская система является построенной на лжи машиной смерти, а подвиг ликвидаторов был не актом героизма, а результатом принуждения со стороны "государства-монстра". Эмоциональный удар был настолько силен, что художественный вымысел о "мосте смерти", на котором якобы погибли все наблюдавшие за пожаром жители Припяти, стал для миллионов людей реальнее исторических фактов. На самом деле эта пугающая история - не более чем мрачная городская легенда, зародившаяся из слухов и не имеющая под собой никаких документальных подтверждений.



Еще более цинично сработала игровая индустрия: в американской стрелялке Call of Duty: Modern Warfare (2019) разработчики использовали реальный исторический эпизод под названием "Шоссе смерти", где авиация США и союзников (Канады, Великобритании, Франции) нанесла массированные удары по колонне с отступающими иракскими войсками и беженцами в 1991 году. Однако в виртуальной реальности игры это военное преступление было приписано российской армии. Расчет был сделан на молодую аудиторию, которая не знает истории. У миллионов подростков по всему миру, включая наших геймеров, на подкорке закрепилась мысль о том, что "русские убивают гражданских".



Параллельно через сериалы вроде "Карточного домика" насаждался политический нигилизм, убеждающий в порочности любой власти и выставляющий патриотизм лишь убежищем для циников. Это убивало саму идею служения Отечеству, ведь если все политики одинаковы, то нет смысла защищать свое государство. Апофеозом работы с социальными архетипами через платформы вроде Netflix стало продвижение радикального индивидуализма, культа childfree*, ЛГБТ* и атомизации общества, что било в основу национальной безопасности, а именно в демографию. Образ традиционной семьи с мамой и папой планомерно деконструировался, представляясь как источник травм и подавления, в то время как идеалом провозглашался одинокий потребитель эмоций, свободный от обязательств вообще перед кем-либо, не говоря уже о стране.



Китайский бастион: От цензуры фактов к суверенитету алгоритмов



Исторической точкой отсчета, предопределившей фокус Китая на защите смыслового пространства, стали события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Как рассказал Readovka Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, именно тогда Пекин осознал экзистенциальную угрозу масштабного идейного разложения. В ответ на это на протяжении 1990-х годов Центральный комитет КПК принял серию стратегических решений, направленных на резкое усиление идеологической работы и удержание контроля над медиасферой. Позже, на рубеже веков, американский политический истеблишмент открыто выражал надежды, что глобальное распространение интернета неминуемо приведет к подрыву идеологической монополии китайской компартии. Однако эти расчеты не оправдались: уже в 2000-е годы Пекин сумел выстроить беспрецедентную по эффективности технологическую систему контроля над цифровым пространством (сегодня известную как "Великий файрвол"), которую в дальнейшем лишь непрерывно совершенствовал.



Толчком к этому переходу послужило то, что военные теоретики из Народно-освободительной армии Китая (НОАК) официально признали "когнитивную войну" (renzhi zhan) ключевым полем боя современности. В их трактовке подобные атаки бьют непосредственно по процессу мышления, ценностям и эмоциям населения. Они пришли к выводу, что цель противника заключается в изменении самой парадигмы восприятия реальности. Враг стремится отрезать общество от исторической памяти и навязать ему чуждую поведенческую модель без единого выстрела.



Поскольку главным орудием современного капитализма в этой невидимой войне стала социальная атомизация и агрессивная пропаганда радикального индивидуализма, разрушающая связь человека с государством, Пекин перенес линию обороны в область технологий. В результате Китай стал первым государством в мире, законодательно урегулировавшим работу рекомендательных алгоритмов. Вступившие в силу в 2022 году правила прямо запрещают IT-гигантам использовать программные механизмы для продвижения контента, который противоречит национальным интересам или навязывает западные привычки. Более того, новый закон обязывает платформы активно выводить на главные страницы и в топы поисковиков исключительно ту информацию, которая соответствует "основным социалистическим ценностям".



Для китайского руководства это не просто вопрос идеологии, а проблема физического выживания нации. По официальным данным Государственного статистического управления КНР, население страны стремительно сокращается уже четвертый год подряд. Только по итогам 2025 года численность населения Китая уменьшилась на 3,39 миллиона человек, опустившись до отметки в 1,404 миллиарда. При этом коэффициент рождаемости упал до исторического минимума с 1949 года и составил 5,63 на тысячу жителей: за год в стране появилось на свет лишь 7,92 млн новорожденных, тогда как число умерших достигло 11,31 млн человек. В этих условиях агрессивное насаждение западными медиа культа чайлдфри и отказа от создания семьи бьет в самую уязвимую точку государства, превращая демографический спад в прямую угрозу национальной безопасности.



Кульминацией перехода к суверенитету алгоритмов стали события начала 2026 года. В конце января Министерство государственной безопасности Китая выпустило предупреждение, в котором официально признало восхваление "западного образа жизни" угрозой национальной стабильности. Силовики детально описали механику подобной когнитивной диверсии. Они указали, что блогеры и лидеры мнений намеренно конструируют образ "изысканной цивилизации" Запада, тщательно отфильтровывая негатив и выпячивая мнимые преимущества. По оценке ведомства, такой контент работает на "задание ритма", то есть на искусственное провоцирование социальных конфликтов и стигматизацию национальных институтов. Фактически китайские спецслужбы приравняли лайфстайл-блогинг с демонстрацией западного быта к информационным операциям прикрытия. Министерство госбезопасности констатирует, что задача таких операций заключается в том, чтобы посеять в обществе чувство неполноценности и подготовить почву для ментальной вербовки граждан.



Как отмечает китаевед Василий Кашин, подобная государственная политика уже трансформировала поведение самих граждан. Китайское общество научилось агрессивно защищать свое ментальное пространство от западных и японских брендов, которые позволяют себе политизированные выпады, транслируют стереотипы или продвигают чуждые ценности. По словам эксперта, ответ на проявление неуважения китайцы самоорганизуются для массового бойкота корпораций. Это выливается в блокаду магазинов, пикеты и изгнание брендов с рынка - как это было с французской сетью Carrefour и рядом иностранных косметических марок. Подобные акции общественности зачастую прямо или косвенно поддерживаются властями КНР.



Один из главных показателей успеха когнитивной обороны Китая - это реакция самого общества, которое добровольно голосует за собственные смыслы юанем. Национальный кинематограф фактически выдавил Голливуд с внутреннего рынка. Люди массово идут на отечественные патриотические блокбастеры, принося им рекордные кассы: так, военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" собрала в прокате астрономические 5,77 млрд юаней (более 800 млн долларов), а боевик "Война волков 2" - 5,68 млрд юаней. По официальным данным, американские фильмы практически перестали попадать в топ-10 китайского бокс-офиса по итогам года, уступая место картинам, воспевающим национальную гордость и историю. Эта суверенная индустрия не просто воспитывает граждан - она приносит государству миллиарды, доказывая, что качественный патриотичный контент способен быть безоговорочным лидером рынка.



Стратегия для России: От "мягкой силы" к воспитанию



Чтобы выйти из состояния информационной зависимости, России нужен фундаментальный пересмотр роли медиа. За анализом текущей ситуации мы обратились к Михаилу Канавцеву, проректору Мастерской управления "Сенеж", руководителю Мастерской новых медиа. По его мнению, сегодня критически недооценивается то, как медиасреда перепрограммирует социальные установки людей. Современный человек проводит в сети по 10–11 часов в сутки, непрерывно впитывая и бессознательно отрабатывая чужие жизненные сценарии. И если российские традиционные ценности исторически строятся на созидании и служении государству, то западный контент агрессивно навязывает культ радикального индивидуализма. Через игры, блоги и кино массовой аудитории прививается потребительское отношение к жизни, тотальное отрицание авторитетов и скепсис к собственной стране. Внедряемые паттерны работают как вирус, деструктивно влияющий на устойчивость национальных институтов изнутри.



Мы находимся в состоянии жесткой конкурентной борьбы, которая требует построения собственной модели цифрового общества. Пытаться просто запрещать внешнее воздействие - стратегически ошибочно и дорого. По словам Канавцева, ресурсы, которые сжигаются на возведение барьеров, зачастую превышают затраты на разработку собственной качественной альтернативы и подготовку кадров. Россия должна сделать ставку на осознанную систему воспитания, встроенную в контентную политику. Это накладывает новую ответственность: продюсеры должны отвечать не только за охваты, но и за то, каким станет человек после потребления их продукта.



Эталонным примером такой работы с воспитательной функцией служит Китай. Эксперт объясняет, что там успех фильма или телепроекта измеряется не рейтингами и просмотрами, а тем, насколько зрители меняют свои привычки в реальности. Например, профильный многосерийный проект для предпринимателей считается эффективным только в том случае, если через два-три года аудитория начинает массово применять показанные там бизнес-модели на практике. Для детских программ этот цикл закладывается на пять-семь лет - именно столько времени нужно ребенку, чтобы усвоить правильные установки из мультфильма и начать осознанно использовать их по мере взросления. Крупнейшие китайские IT-гиганты выстраивают целые "каскады контента", где одна полезная идея последовательно раскрывается через анимацию, игры и сериалы. В популярных франшизах молодежь увлекательно учат уважать старших, честно трудиться и приносить пользу обществу. Ведь логика тут проста: если государство само не воспитывает своих граждан, эту задачу моментально перехватят чужие алгоритмы, штампуя врагов внутри страны.



Главным инструментом защиты в этой невидимой войне должен стать "когнитивный иммунитет" - способность человека мыслить системно и критически. Подобный взгляд на мир позволяет прогнозировать события и не поддаваться на эмоциональные провокации или фейки. Для формирования такого иммунитета аудиторию нужно сегментировать не по возрасту в паспорте, а по уровню психологического развития, подчеркивает Канавцев. Государству необходимо выстраивать развивающую среду: качественную документалистику, сильную аналитику и опору на классическую культуру. Как отмечает эксперт, задача контента - не потакать примитивному клиповому мышлению, а создавать "смысловые лагуны", которые будут вытягивать людей на более сложный уровень восприятия. Только через такое умное взросление и выработку собственных смыслов Россия сможет обрести подлинный когнитивный суверенитет.



* - идеология чайлдфри признана экстремистской на территории России

* - "Международное движение ЛГБТ" признано экстремистским в России



Автор: Матвей Герасимов Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772750460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Президент Казахстана выступает за мирное урегулирование ближневосточного конфликта – Спикер Сената

- Мажилис ратифицировал Соглашение со Всемирным Банком по обеспечению устойчивого развития и роста Казахстана

- Женщины-лидеры полностью разделяют ценности новой Конституции

- Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким

- Наравне и наряду

- Персональная ответственность за срыв KPI: Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта МЭКС

- О совершенствовании Реестра отечественных производителей и стимулировании казахстанского содержания

- Кадровые перестановки

- Работа должна вестись на предупреждение – Канат Бозумбаев проверил подготовку к паводкам в области Абай

