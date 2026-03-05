 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Пятница, 06.03.2026
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
03:21 06.03.2026

Центральная Азия и Россия останутся без иранских фисташек
Ближневосточный конфликт прерывает торговую логистику

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
05.03.2026

Торговые связи Центральной Азии с Ираном оказались под угрозой. В ответ на эскалацию ближневосточного конфликта Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия, что уже грозит региону целым рядом экономических потрясений. Фисташки, гранаты, финики, овощи и фрукты из Ирана могут исчезнуть из магазинов стран Центральной Азии и России. Аналитики ожидают разрыва привычных логистических цепочек, удорожания импорта и снижения качества товаров, при этом риски для стабильности поставок продолжают расти.

Торговые отношения с Тегераном расширились после того, как в 2023 году Исламская Республика Иран получила в Евразийском экономическом союзе статус наблюдателя. В мае 2025 года вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле.

В рамках этих договоренностей, как сообщала пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), предполагалось устранение технических барьеров, переход на единые стандарты, развитие бартера, ускорение финансовых расчетов и укрепление делового сотрудничества. Но всего через несколько месяцев после этих многообещающих шагов начавшийся 28 февраля 2026 года конфликт между США, Израилем и Ираном кардинально изменил ситуацию. Уже 3 марта Тегеран ввел полный запрет на экспорт продовольствия из страны. В этих условиях возрастает неопределенность и для торговых отношений с Ираном.

"Сложившаяся ситуация, несомненно, представляет собой серьезный вызов и для Центрально-Азиатского региона", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Эксперт отметил, что в прошлом году объем экспорта продовольствия из Ирана превысил 7 млрд долл. с учетом стран Центральной Азии и России. "Именно поставки в Центральную Азию показывали впечатляющий рост. В структуре иранского экспорта в регион продовольствие занимает существенную долю, что объясняется признанными высокими стандартами производства сельскохозяйственной, плодоовощной и животноводческой продукции. Иранские продукты высоко ценятся. По некоторым позициям, например фисташкам и финикам, Иран является ключевым и практически безальтернативным поставщиком. Хотя попытки замещения, безусловно, будут предприняты. Но найти полноценную замену высококачественным иранским товарам будет проблематично, что может привести к снижению общего качества предлагаемой на рынке продукции", – подчеркнул Притчин.

Наибольший товарооборот у Ирана с Россией, он достигает 5 млрд долл. В декабре прошлого года министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев поделился на пресс-конференции амбициозными прогнозами, предполагая удвоение и даже утроение этих показателей – до 12–18 млрд долл. взаимной торговли.

Основой российского экспорта являются зерновые культуры (в первую очередь пшеница), нефтепродукты, сера, металл, древесина и бумага. В свою очередь, из Ирана поступают такие продукты питания, как фрукты и овощи (цитрусовые, томаты, киви, финики, дыни, виноград), орехи и сухофрукты (фисташки, изюм), консервы (томатная паста, икра из баклажанов), а также специи, включая шафран и куркуму, и чай. Помимо продовольствия Иран поставляет строительные материалы, удобрения, бытовую технику, лекарства и медицинское оборудование, ковры и автомобили. Все эти торговые потоки проходят через стратегически важный международный транспортный коридор "Север–Юг", ключевым узлом которого является Астрахань. Однако теперь над этой отлаженной системой нависает угроза: не только логистика, но и финансовые расчеты, а также банковские переводы могут быть серьезно затруднены.

Вторым по значимости направлением после России остается Центральная Азия, где лидирует Казахстан, намеревающийся достичь товарооборота в 3 млрд долл. Иран стал стратегическим рынком для казахстанского зерна, благодаря работе терминала "Амирабад" экспорт вырос с 86 тыс. до более чем 1 млн т за последний год. Торговый портфель дополняют поставки казахстанского мяса, масел и хлопка в обмен на иранскую нефтехимию, стройматериалы, текстиль и широкий ассортимент продовольствия. Однако военная эскалация в регионе создает критические риски для логистики через Каспий, ставя под угрозу реализацию этих планов.

За последние пять лет торгово-экономические связи Ирана и Таджикистана укрепились вчетверо, достигнув в 2025 году рекордного объема в 484 млн долл. Хотя на долю продовольствия приходится лишь 526 млн долл., иранские товары – от молочной продукции и сахара до свежих фруктов и специй – прочно заняли свою нишу на таджикском рынке. Возможные ограничения поставок грозят республике ощутимым ростом цен на привычные продукты. В качестве защитных мер эксперты предлагают диверсификацию логистики через Узбекистан и Киргизию, а также форсированное импортозамещение. Тем не менее в краткосрочной перспективе продовольственный рынок Таджикистана может столкнуться с периодом нестабильности, сообщило издание "Азия плюс".

Киргизия также наращивает присутствие на иранском рынке: рост товарооборота составил более 37% (до 66 млн долл.), где основу киргизского экспорта составляют бобовые и хлопок, а иранского импорта – химия и оборудование.

Для Туркменистана Иран не просто соседнее государство. Эти две страны связывают тесные экономические отношения, охватывающие энергетику, транспорт и торговлю. На состоявшемся в начале февраля 18-м заседании ирано-туркменской совместной комиссии были обозначены цели: достижение транзита в 20 млн т грузов и объема взаимной торговли в 5 млрд долл. По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил 500 млн долл. Но в этих цифрах не отражен бартер – Тегеран очень часто расплачивается с Ашхабадом продуктами питания. Поскольку Иран является крупным импортером туркменского природного газа и транзитной страной для его поставок в третьи страны по схеме SWAP. Двустороннее сотрудничество также активно развивается в электроэнергетике, включая совместный проект строительства линии электропередачи Мары–Мешхед и экспорт электроэнергии из Туркменистана в Иран. Помимо транспортных коридоров идет строительство автодороги. Есть договоренности по созданию приграничных торговых зон. Развивается сотрудничество в сфере использования ресурсов Каспия.

Тем временем Узбекистан диверсифицирует логистику на фоне рисков на южном направлении. По поручению президента Шавката Мирзиеева ведется поиск альтернатив иранскому коридору, через который сегодня проходит до 60% европейского и турецкого транзита. Основные векторы переориентации: Транскаспийский маршрут и коридор в Китай через Киргизию. Проект через Афганистан и Пакистан признается перспективным, но рискованным.

Сбои в логистике Ирана не станут критичными для Центральной Азии, так как южное направление – наименее востребованное в регионе (основной оборот идет через Китай и РФ), считает главный редактор портала LogiStan Григорий Михайлов. По его мнению, определенные потери понесут компании Казахстана и Узбекистана, которые развивали новые коридоры через Иран – например, мультимодальный маршрут Индия–Иран–Узбекистан. Нынешняя ситуация может перечеркнуть часть достигнутых результатов и затормозить развитие этих проектов, считает Михайлов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772756460


