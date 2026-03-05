Взгряд: Испания мстит США за старые поражения

05:27 06.03.2026

Испания мстит США за старые поражения



Tекст: Геворг Мирзаян

5 марта 2026



Резкий конфликт внезапно вспыхнул между бывшей колониальной империей – Испанией и самым могущественным государством современности – Соединенными Штатами. При чем тут агрессия США против Ирана и почему перед нами маленькая, но все-таки месть за старые поражения, нанесенные когда-то испанцам американцами?

В то время, как страны Европы коллективно мялись в своей реакции на агрессию против Ирана (они не желали участвовать в американской авантюре, но в то же время не хотели и слишком громко выступать против Трампа), премьер-министр Испании Педро Санчес оказался прямолинеен. Санчес – единственный, кто предельно четко и громогласно сформулировал свою позицию.



"Нет войне", – сказал он, повторив лозунг испанских левых периода войны в Ираке, и назвал операцию США против Ирана игрой в "русскую рулетку с судьбой миллионов". И даже обвинил Вашингтон в попытке устроить "маленькую победоносную".



"Совершенно недопустимо, чтобы те лидеры, которые не способны выполнить свой долг (защищать и улучшать жизни своих граждан – прим. ВЗГЛЯД), использовали дымовую завесу войны, чтобы скрыть свою неспособность [этот долг исполнить]. И при этом набивали карманы избранных – тех же самых, что и всегда. Единственных, кто получает прибыль, когда мир перестает строить больницы и начинает строить ракеты", – говорит Педро Санчес.



Причем не просто сказал, назвал и обвинил, но еще и сделал. Педро Санчес запретил США использовать американские базы на испанской территории для нападения на Иран. "Базы не используются и не будут использоваться для чего-либо, что не предусмотрено соглашением об оборонном сотрудничестве и для чего-либо, что не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций", – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.



Реакция президента США Трампа на это была крайне жесткой. Он заявил, что никого спрашивать он не собирается. "Мы могли бы использовать их базы; если бы захотели, мы могли бы просто прилететь и использовать их. Никто не будет нам запрещать", – отметил американский президент. Но самолеты с этих баз все-таки передислоцировал – оборонное соглашение между США и Испанией действительно дает Мадриду право запрещать использовать базы во внешних конфликтах.



Теперь Трамп готовит ответ. Он сказал, что намерен наказать Испанию полным торговым эмбарго. Двусторонняя торговля составляет 47 млрд долларов в год – и бизнес уже забеспокоился.



"Испанские дочерние компании американских фирм с 1960-х годов являются ведущими инвесторами в Испании, создавая качественные рабочие места и внося решающий вклад в производственную структуру страны. А испанские компании, в свою очередь, на протяжении десятилетий создавали значительное присутствие в Соединенных Штатах, – говорится в заявлении Американской торговой палаты в Испании. – Эта взаимозависимость реальна, ценна и не должна быть заложником временных разногласий между правительствами".



Однако, по мнению Белого дома, это не временные разногласия. Ведь, по словам министра финансов США Скотта Бессента, Испания своим отказом дать разрешение на использование баз угрожает безопасности США. "Все, что замедляет нашу способность вести эту войну самым быстрым и эффективным способом, ставит под угрозу жизни американцев", – заявил он.



На самом деле, конечно, причина не в этом. А в том, что Испания в последнее время слишком часто противоречит Соединенным Штатам.



По данным El Pais, с момента возвращения Трампа в Белый дом у него было "полдюжины конфликтов" с Педро Санчесом. Это и миграционный вопрос (Санчес решил легализовать нелегальных мигрантов в Испании, что мечтают повторить американские демократы в США), и торговая сделка, и осуждение Мадридом захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и выступление Санчеса против войны в Газе (которую он назвал "истреблением беззащитного народа").



Но самым громким скандалом стал, пожалуй, конфликт по линии НАТО. Педро Санчес отказался повышать долю расходов на оборону до 5% ВВП (сейчас Испания тратит на оборону лишь 1,3% ВВП – и это самый низкий показатель в Европе), за что Скотт Бессент назвал Мадрид "безбилетником".



"Испанцы не хотят платить свою справедливую долю и говорят, что между нами и Россией находятся Пиренеи. Но у США есть Атлантический океан, а мы являемся крупнейшими донорами НАТО", – возмущается глава американского Минфина. А Трамп даже угрожал выгнать Испанию из НАТО.



Так почему маленькая (пусть даже и будучи четвертой экономикой ЕС) Испания пошла против Вашингтона? В Мадриде кто-то вспомнил о величии XVI века? Или решил отомстить США за позор века XIX, когда Америка выкинула испанцев с Филиппин и из Латинской Америки? Ну или вдруг вспомнили о морали, как сейчас говорят иранцы?



"Ответственное поведение Испании в противодействии вопиющим нарушениям прав человека и военной агрессии сионистско-американской коалиции против таких стран, как Иран, показывает, что этика и пробужденная совесть на Западе все еще существуют", – заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.



Конечно, причина происходящего не в пробужденной совести, и уж тем более не в любви к Ирану. Санчес называл иранскую власть "ненавистной", а Мадрид отозвал из Тегерана посла в знак протеста против иранской внешней политики в регионе.



Во-первых, правительство Санчеса левое, с рядом левопопулистских коалиционных партнеров. Они не поддерживают ни республиканца Трампа, ни его консервативно-агрессивный подход к ценностным и внешнеполитическим вопросам. В этой ситуации поддержка Трампа грозит Санчесу развалом коалиции.



Во-вторых, общественное мнение Испании на стороне премьера. "Испанское общество в целом склонно выступать против любых решений, подразумевающих прямое или косвенное участие в вооруженных конфликтах, и это относительно универсально для всех партийных идеологий", – пишет Би-би-си.



В-третьих, на стороне Санчеса выступает Евросоюз. Они прекрасно понимают последствия того, куда их втягивает Трамп.



"Эта эскалация рискует создать прецедент, когда европейские правительства столкнутся с экономическими последствиями за несогласие с военными действиями США. Европейские лидеры должны осознать истинную природу этого принуждения и коллективно отреагировать, чтобы защитить автономию ЕС и его государств-членов", – пишет Европейский совет по международным отношениям.



Поэтому лидеры ЕС, боящиеся в одиночку противостоять Трампу, с радостью группируются вокруг тех, кто готов выступать в роли наконечника копья – будь то Дания в случае с Гренландией или Испания в вопросе с Ираном. Например, Евросоюз дал понять, что никакого эмбарго против конкретно Испании Трамп ввести не сможет. Тезис Хосе Мануэля Альбареса в том, что "любое торговое давление на Испанию – это давление на всех европейцев", повторило руководство ЕС, а также Франция и Германия.



"Испания является членом Европейского союза, и мы ведем переговоры о тарифах с Соединенными Штатами только вместе или вообще не ведем", – пояснил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Тем самым немного реабилитировавшись за то, что Трамп поносил Испанию в его присутствии, а канцлер молча сидел и кивал.



В результате, чувствуя за собой поддержку изнутри и извне, Испания осмелела. Так, 4 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что после американского давления Испания все-таки согласилась сотрудничать с США в войне против Ирана. Ответ из Мадрида прилетел мгновенно. "Она может быть пресс-секретарем Белого дома, но я – министр иностранных дел Испании, и я говорю ей, что наша позиция нисколько не изменилась", – пояснил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, "ни на одну запятую".



Теперь перед Трампом стоит выбор. Либо продолжать наказывать Испанию – и при этом ломать не только вставший за ней Евросоюз, но и собственный Верховный суд (запретивший ему вводить тарифы для стран более чем на 150 дней без разрешения Конгресса). Либо переключиться на наказание каких-то других врагов, сделав вид, что эта проблема его более не интересует.



Зная американского президента, он выберет, скорее всего, второй вариант. А значит, маленькая Испания пока берет у США хоть небольшой, но реванш за старые поражения.