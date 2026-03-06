Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района

22:02 06.03.2026

6 марта 2026



Бишкек (АКИpress) - Кутпидин Шакиров назначен мэром города Токмок Чуйской области, сообщила пресс-служба президента.



10 февраля он был освобожден от должности акима Кеминского района.



Шакиров сменил Алтынбека Эргешова.



