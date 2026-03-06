|Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
22:02 06.03.2026
6 марта 2026
Бишкек (АКИpress) - Кутпидин Шакиров назначен мэром города Токмок Чуйской области, сообщила пресс-служба президента.
10 февраля он был освобожден от должности акима Кеминского района.
Шакиров сменил Алтынбека Эргешова.
Дамир Кулубаев сменил Баратбека Сыдыкназарова на должности акима Сузакского района
6 марта 2026
Бишкек (АКИpress) - Баратбек Сыдыкназаров освобожден от должности акима Сузакского района Жалал-Абадской области.
Вместо него акимом назначен Дамир Кулубаев, сообщает пресс-служба президента.