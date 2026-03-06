 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
22:02 06.03.2026

Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока

6 марта 2026

Бишкек (АКИpress) - Кутпидин Шакиров назначен мэром города Токмок Чуйской области, сообщила пресс-служба президента.

10 февраля он был освобожден от должности акима Кеминского района.

Шакиров сменил Алтынбека Эргешова.



Дамир Кулубаев сменил Баратбека Сыдыкназарова на должности акима Сузакского района

6 марта 2026

Бишкек (АКИpress) - Баратбек Сыдыкназаров освобожден от должности акима Сузакского района Жалал-Абадской области.

Вместо него акимом назначен Дамир Кулубаев, сообщает пресс-служба президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772823720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений
- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената
- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана
- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Кадровые перестановки
- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности
- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  