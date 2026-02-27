 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 07.03.2026
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 07.03.2026

ВС РФ лишили ВСУ возможности сорвать штурм Красного Лимана и Святогорска – итоговая сводка Readovka за 6 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 6 марта в разрезе СВО. Русская армия установила полный контроль над селом Яровая, гарантируя прикрытие войскам, действующим на Святогорском и Краснолиманском участках. На Украине признали тяжесть ситуации с обеспечением артиллерии боеприпасами из-за активности дронов ВС РФ.



Эпилог Краснолиманского направления

Силы 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели упрочить свое положение на участке между Красным Лиманом и Святогорском. Село Яровая было окончательно зачищено от противника – оно находится под полным контролем русских войск. Решение разобраться с этим "камнем в ботинке" было принято нашим командованием неслучайно. Сейчас настал очень ответственный и в то же время опасный момент. Идет подготовка к началу штурма Святогорска и его возобновлению в Красном Лимане. Неприятель разом может получить критическое осложнение ситуации сразу в двух городах, что лишает его возможности полноценно оказывать поддержку обороняющимся гарнизонам. "Боливар не выдержит двоих" – вот так можно охарактеризовать возможности украинского командования на данном направлении.

И опасность момента заключается в том, что пока ВС РФ не приступили к активным действиям против гарнизонов городов, сам противник, имеющий приличные силы за Северским Донцом, может попытаться что-то предпринять. Село Яровая до недавнего времени, пока в нем находились украинские солдаты, представляло из себя потенциальный плацдарм, с которого ВСУ могли бы попытаться навязать русской армии свою волю и сорвать ее планы. Однако это "окно возможностей" для противника 20-я ОА успешно закрыла. Если же его подразделения попытаются форсировать Северский Донец у Яровой, они тут же окажутся в "тире". Тем не менее, даже с учетом того, что относительно благоприятных условий для неприятеля больше нет, потенциальная атака на указанный населенный пункт с целью дальнейшего продвижения на север не исключается. Украинское командование уже неоднократно показывало, что оно не учитывает изменения тактических факторов и готово отдать приказ к действию, пусть даже единственный возможный итог – это гибель личного состава впустую.

В рамках подготовки наших наземных сил к активным операциям ВКС РФ резко нарастили интенсивность бомбовых ударов. В сети появились свежие кадры применения сверхтяжелых авиационных боеприпасов по позициям 60-й и 63-й ОМБр ВСУ в Красном Лимане. Украинская оборона в городе попросту "перепахивается", штурмовикам 20-й ОА будет легче работать.

Логистический ад

Офицер ВСУ Андрей Дмитренко в интервью одному из украинских медиа констатировал, что доставка артиллерийского БК на позиции стала крайне затруднительной из-за высокой активности русских FPV-дронов.

"В 23-м году боеприпасы доставлялись грузовиками. Ты приехал на "Урале", сгрузил кучу ящиков со снарядами и уехал. Были случаи, когда технику выбивали, но это происходило довольно редко. А потом на позиции начали завозить пиками. На пикап ты не нагрузишь даже десять артиллерийских снарядов – ни 155-го, ни 152-го калибра. Приходится делать больше рейсов, но так хотя бы есть шанс проскочить", – сказал Дмитренко.

Кроме того, украинский офицер заявил, что артиллерия ВСУ на данный момент развертывается от линии фронта дальше, чем прежде, но это никак не облегчает решение задач по снабжению боеприпасами. То есть возможности бригадных артиллерийских групп (артиллерийские подразделения, приданные механизированным, мотопехотных, штурмовым и прочим бригадам ВСУ – прим. ред.) неприятеля фактически свелись к ограниченной поддержке пехоты в обороне. Переносить огонь в наш оперативный тыл противник теперь не может, "рука" достает не столь далеко, да и при текущей схеме снабжения требуется сильно экономить боеприпасы. Более того, любой артиллерийских залп может быть выявлен аэроразведкой ВС РФ, и на место вылетают несколько FPV-дронов или же "Ланцет". Тактика "кочующих" САУ также результата не дает, в сети выложено множество видео, как при смене позиции наши средства поражения на ходу настигают "пошумевшего".

Вчера, 5 марта, главным событием дня стала подготовка штурма ВС РФ села Верхняя Терса на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772831100


