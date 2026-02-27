|Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
ВС РФ лишили ВСУ возможности сорвать штурм Красного Лимана и Святогорска – итоговая сводка Readovka за 6 марта
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 марта в разрезе СВО. Русская армия установила полный контроль над селом Яровая, гарантируя прикрытие войскам, действующим на Святогорском и Краснолиманском участках. На Украине признали тяжесть ситуации с обеспечением артиллерии боеприпасами из-за активности дронов ВС РФ.
Эпилог Краснолиманского направления
Силы 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели упрочить свое положение на участке между Красным Лиманом и Святогорском. Село Яровая было окончательно зачищено от противника – оно находится под полным контролем русских войск. Решение разобраться с этим "камнем в ботинке" было принято нашим командованием неслучайно. Сейчас настал очень ответственный и в то же время опасный момент. Идет подготовка к началу штурма Святогорска и его возобновлению в Красном Лимане. Неприятель разом может получить критическое осложнение ситуации сразу в двух городах, что лишает его возможности полноценно оказывать поддержку обороняющимся гарнизонам. "Боливар не выдержит двоих" – вот так можно охарактеризовать возможности украинского командования на данном направлении.
И опасность момента заключается в том, что пока ВС РФ не приступили к активным действиям против гарнизонов городов, сам противник, имеющий приличные силы за Северским Донцом, может попытаться что-то предпринять. Село Яровая до недавнего времени, пока в нем находились украинские солдаты, представляло из себя потенциальный плацдарм, с которого ВСУ могли бы попытаться навязать русской армии свою волю и сорвать ее планы. Однако это "окно возможностей" для противника 20-я ОА успешно закрыла. Если же его подразделения попытаются форсировать Северский Донец у Яровой, они тут же окажутся в "тире". Тем не менее, даже с учетом того, что относительно благоприятных условий для неприятеля больше нет, потенциальная атака на указанный населенный пункт с целью дальнейшего продвижения на север не исключается. Украинское командование уже неоднократно показывало, что оно не учитывает изменения тактических факторов и готово отдать приказ к действию, пусть даже единственный возможный итог – это гибель личного состава впустую.
В рамках подготовки наших наземных сил к активным операциям ВКС РФ резко нарастили интенсивность бомбовых ударов. В сети появились свежие кадры применения сверхтяжелых авиационных боеприпасов по позициям 60-й и 63-й ОМБр ВСУ в Красном Лимане. Украинская оборона в городе попросту "перепахивается", штурмовикам 20-й ОА будет легче работать.
Логистический ад
Офицер ВСУ Андрей Дмитренко в интервью одному из украинских медиа констатировал, что доставка артиллерийского БК на позиции стала крайне затруднительной из-за высокой активности русских FPV-дронов.
"В 23-м году боеприпасы доставлялись грузовиками. Ты приехал на "Урале", сгрузил кучу ящиков со снарядами и уехал. Были случаи, когда технику выбивали, но это происходило довольно редко. А потом на позиции начали завозить пиками. На пикап ты не нагрузишь даже десять артиллерийских снарядов – ни 155-го, ни 152-го калибра. Приходится делать больше рейсов, но так хотя бы есть шанс проскочить", – сказал Дмитренко.
Кроме того, украинский офицер заявил, что артиллерия ВСУ на данный момент развертывается от линии фронта дальше, чем прежде, но это никак не облегчает решение задач по снабжению боеприпасами. То есть возможности бригадных артиллерийских групп (артиллерийские подразделения, приданные механизированным, мотопехотных, штурмовым и прочим бригадам ВСУ – прим. ред.) неприятеля фактически свелись к ограниченной поддержке пехоты в обороне. Переносить огонь в наш оперативный тыл противник теперь не может, "рука" достает не столь далеко, да и при текущей схеме снабжения требуется сильно экономить боеприпасы. Более того, любой артиллерийских залп может быть выявлен аэроразведкой ВС РФ, и на место вылетают несколько FPV-дронов или же "Ланцет". Тактика "кочующих" САУ также результата не дает, в сети выложено множество видео, как при смене позиции наши средства поражения на ходу настигают "пошумевшего".
Вчера, 5 марта, главным событием дня стала подготовка штурма ВС РФ села Верхняя Терса на Запорожском направлении.