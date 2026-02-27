В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США

02:15 07.03.2026

В МИД Ирана сообщили, что больше не ведут переговоры с США

Вашингтон предал дипломатию, отметил замглавы министерства Маджид Тахт-Раванчи



ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Иран считает предательством со стороны США отказ от дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана и переход к военной агрессии, несмотря на публичные заявления об удовлетворении последним раундом дискуссий. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24.



"Нет, - ответил он на вопрос журналиста о том, продолжают ли иранцы попытки возобновить переговоры с американской стороной. - Мы не доверяем американцам, администрации США, потому что они предали не только нас, но и дипломатию. Мы были в самом разгаре переговоров, когда они напали на нас. Теперь мы защищаемся, не мы начали эту войну".



Заместитель главы иранской дипломатии напомнил, что по итогам последнего раунда переговоров министр иностранных дел Омана опубликовал заявление, в котором сообщил об удовлетворительном ходе переговоров и значительном прогрессе. "И перед окончанием встречи он согласовал текст своего заявления с обеими сторонами, и обе стороны сказали, что это так", - подчеркнул Тахт-Раванчи. По его словам, иранцы готовились отправить техническую группу в Вену в следующий понедельник и договорились о новом раунде переговоров.



"Поэтому этот вопрос следует задать американцам: почему они изменили свое решение, почему они прибегли к силе, вместо того чтобы дать возможность дипломатии работать?" - сказал замглавы МИД.



Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио в телефонных разговорах с коллегами из арабских стран заявил, что конфликт с Ираном, как ожидается, продлится как минимум несколько недель. Он отметил, что Вашингтон сейчас не поддерживает контакт с Тегераном, поскольку они "помешали бы достижению военных целей".



Нападение на Иран



28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.