Суббота, 07.03.2026
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
RT: Военная база США не защита, а фактор риска
11:23 07.03.2026

Военная база США не защита, а фактор риска

Тelegram-канал "Старше Эдды" @vysokygovorit

Продолжающаяся уже неделю война США и Израиля против Ирана имеет одну важную отличительную черту. Иран активно атакует американские и британские объекты в регионе - от баз в странах залива до Акротири на Кипре. Возможности Ирана позволяют атаковать военные базы достаточно массово и системно, что качественно отличает сегодняшнюю ситуацию от обстановки в ходе войны в Персидском заливе 1991 года. Напомню, тогда из американских баз в регионе серьезным атакам подверглась только база в Дахране, где 25 февраля 1991 года в результате попадания баллистической ракеты Р-17 (натовский индекс Scud) погибли 28 американских военнослужащих и более 100 были ранены.



Сейчас Иран ведет полноценную кампанию против американских объектов, активно используя ракеты и беспилотники. Кроме того, в Ираке проиранские вооруженные формирования осуществляют собственные атаки против американских баз в этой стране, Иордании и Кувейте. Перечислять все атакованные объекты было бы излишне. Из наиболее значимых можно выделить главную базу 5-го флота ВМС США в Манаме (Бахрейн), авиабазу Аль-Удейд в Катаре, радар ПРО на ТВД AN/FPS-132 в том же Катаре, порт Дукм в Омане, резидентуру ЦРУ в Эр-Рияде и ряд других точек.

Характерно здесь то, что "силовые объекты" США, некогда воспринимавшиеся гарантом безопасности, становятся, напротив, точкой притяжения неприятностей для тех, кто разрешил их размещение у себя, не просчитав возможных последствий. Иран атакует их, совершенно справедливо оценивая эти объекты как вражескую военную инфраструктуру. Здесь можно отметить, что если бы не эти атаки, то удары по Ирану могли бы быть куда более интенсивными, а так США пришлось предпринять серьезные усилия по рассредоточению своей авиации в регионе. Американские военные базы при этом оказываются бесполезны и в деле защиты инфраструктуры нефтедобычи и нефтепереработки, которую Иран атакует с целью либо вынудить арабские страны надавить на США для прекращения атак против Ирана, либо же, если эта идея окажется нереализуемой, нанести ущерб нефтедобыче и нефтепереработке в регионе, от состояния которых во многом зависит и экономическая обстановка в США (и в мире в целом). Удары при этом наносятся достаточно дозированно, оставляя пространство для политического маневра.

Уроки этой войны значимы далеко не только для региона. Над последствиями активного размещения у себя чужих военных баз стоит задуматься странам Восточной Европы, где однажды тоже решили, что это гарантия безопасности. Особенно учитывая, что в случае войны НАТО и России вероятность, что она будет безъядерной, крайне невелика.

Источник - Специально для RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772871780


