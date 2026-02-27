RT: Военная база США не защита, а фактор риска

11:23 07.03.2026

Военная база США не защита, а фактор риска



Тelegram-канал "Старше Эдды" @vysokygovorit



Продолжающаяся уже неделю война США и Израиля против Ирана имеет одну важную отличительную черту. Иран активно атакует американские и британские объекты в регионе - от баз в странах залива до Акротири на Кипре. Возможности Ирана позволяют атаковать военные базы достаточно массово и системно, что качественно отличает сегодняшнюю ситуацию от обстановки в ходе войны в Персидском заливе 1991 года. Напомню, тогда из американских баз в регионе серьезным атакам подверглась только база в Дахране, где 25 февраля 1991 года в результате попадания баллистической ракеты Р-17 (натовский индекс Scud) погибли 28 американских военнослужащих и более 100 были ранены.



