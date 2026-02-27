|RT: Военная база США не защита, а фактор риска
11:23 07.03.2026
Тelegram-канал "Старше Эдды" @vysokygovorit
Продолжающаяся уже неделю война США и Израиля против Ирана имеет одну важную отличительную черту. Иран активно атакует американские и британские объекты в регионе - от баз в странах залива до Акротири на Кипре. Возможности Ирана позволяют атаковать военные базы достаточно массово и системно, что качественно отличает сегодняшнюю ситуацию от обстановки в ходе войны в Персидском заливе 1991 года. Напомню, тогда из американских баз в регионе серьезным атакам подверглась только база в Дахране, где 25 февраля 1991 года в результате попадания баллистической ракеты Р-17 (натовский индекс Scud) погибли 28 американских военнослужащих и более 100 были ранены.
Сейчас Иран ведет полноценную кампанию против американских объектов, активно используя ракеты и беспилотники. Кроме того, в Ираке проиранские вооруженные формирования осуществляют собственные атаки против американских баз в этой стране, Иордании и Кувейте. Перечислять все атакованные объекты было бы излишне. Из наиболее значимых можно выделить главную базу 5-го флота ВМС США в Манаме (Бахрейн), авиабазу Аль-Удейд в Катаре, радар ПРО на ТВД AN/FPS-132 в том же Катаре, порт Дукм в Омане, резидентуру ЦРУ в Эр-Рияде и ряд других точек.
Характерно здесь то, что "силовые объекты" США, некогда воспринимавшиеся гарантом безопасности, становятся, напротив, точкой притяжения неприятностей для тех, кто разрешил их размещение у себя, не просчитав возможных последствий. Иран атакует их, совершенно справедливо оценивая эти объекты как вражескую военную инфраструктуру. Здесь можно отметить, что если бы не эти атаки, то удары по Ирану могли бы быть куда более интенсивными, а так США пришлось предпринять серьезные усилия по рассредоточению своей авиации в регионе. Американские военные базы при этом оказываются бесполезны и в деле защиты инфраструктуры нефтедобычи и нефтепереработки, которую Иран атакует с целью либо вынудить арабские страны надавить на США для прекращения атак против Ирана, либо же, если эта идея окажется нереализуемой, нанести ущерб нефтедобыче и нефтепереработке в регионе, от состояния которых во многом зависит и экономическая обстановка в США (и в мире в целом). Удары при этом наносятся достаточно дозированно, оставляя пространство для политического маневра.
Уроки этой войны значимы далеко не только для региона. Над последствиями активного размещения у себя чужих военных баз стоит задуматься странам Восточной Европы, где однажды тоже решили, что это гарантия безопасности. Особенно учитывая, что в случае войны НАТО и России вероятность, что она будет безъядерной, крайне невелика.