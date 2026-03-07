 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
13:00 07.03.2026

Провал противовоздушной обороны США и Израиля

В последние два дня 90% иранских ракет поражают цели на территории Израиля, не будучи перехваченными

Ларри Джонсон (Lurry Johnson)
американский блогер, политический комментатор и бывший аналитик Центрального разведывательного управления
https://sonar21.com/
7 марта 2026

В то время как США и Израиль наносят Ирану сокрушительные удары, Иран продолжает успешно атаковать американские военные и разведывательные объекты в странах Персидского залива и наносит сокрушительные удары по Израилю.



Начиная с 28 февраля 2026 года, на фоне эскалации американо-израильских ударов по Ирану и ответных иранских атак (включая удары беспилотников и ракет по американским дипломатическим представительствам и региональным базам), Государственный департамент США распорядился о закрытии или бессрочной приостановке работы ряда посольств США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом. К ним относятся:

Саудовская Аравия (Посольство США в Эр-Рияде): Закрыто после иранских атак беспилотников на территорию комплекса 2−3 марта 2026 года. Посольство призвало американцев оставаться на месте и избегать этого района.

Кувейт (Посольство США в городе Кувейт): Закрыто после иранской атаки беспилотников/ракет на объект или вблизи него (сообщение от 2−3 марта 2026 г.). Работа приостановлена "до дальнейшего уведомления".

Ливан (посольство США в Бейруте): Закрыто 3 марта 2026 года в связи с продолжающейся региональной напряженностью и угрозами (хотя Ливан строго говоря не относится к странам Персидского залива, его часто относят к зонам повышенного риска на Ближнем Востоке).

Работа посольств США в Дохе, Дубае и Манаме также была значительно сокращена. Видеоролики, опубликованные за последние пять дней, показывают, как иранские ракеты и беспилотники практически без сопротивления поражают цели в шести странах Персидского залива.

Реальный ущерб наносится американским военным базам и объектам в регионе. Следующие американские военные базы/объекты в Персидском заливе (или непосредственно связанные с государствами Персидского залива) были подтверждены или сообщены как атакованные/пораженные с 28 февраля на основании заявлений американских военных, анализа спутниковых снимков (например, Planet Labs), сообщений СМИ (NYT, CNN, Al Jazeera, Stars and Stripes) и официальных подтверждений от принимающих стран. Вот как западные СМИ интерпретируют эти атаки:

Военно-морская база поддержки в Бахрейне / Штаб-квартира Пятого флота ВМС США (Манама, Бахрейн) - подверглась многократным обстрелам ракетами и беспилотниками. В результате были разрушены несколько сооружений, радиолокационные купола, терминалы спутниковой связи и склады. Бахрейн подтвердил нападения на базу, сообщалось о взрывах и задымлении.

Авиабаза Аль-Удейд (недалеко от Дохи, Катар) - крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке. Подверглась обстрелу иранскими ракетами (по меньшей мере одно ракетное попадание подтверждено, остальные перехвачены). Катар сообщил о перехвате десятков ракет/беспилотников, нацеленных на базу, в некоторых случаях причинив незначительный ущерб. О крупных жертвах в результате этих ударов не сообщается.

Авиабаза Али-эль-Салем (Кувейт) - подверглась обстрелу баллистическими ракетами и беспилотниками. Спутниковые снимки показали повреждения зданий и сооружений. Кувейт подтвердил перехват и попадания; это часть серии ударов по кувейтским объектам, где размещены американские войска.

Лагерь Арифджан (Кувейт) - подвергся атаке беспилотников/ракет, в результате чего американские военнослужащие понесли потери (по меньшей мере трое военнослужащих погибли и несколько получили ранения в одном из инцидентов). На снимках низкого разрешения видны повреждения.

Лагерь Бьюринг (Кувейт) - Согласно спутниковым данным и сообщениям США, зафиксированы попадания/повреждения от снарядов.

Авиабаза Аль-Дафра (Абу-Даби, ОАЭ) - подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками. Спутниковые снимки показали повреждения зданий (по меньшей мере три-четыре строения были поражены в период с 28 февраля по 1 марта). Системы обороны ОАЭ перехватили множество поступающих угроз.

Авиабаза принца Султана (Аль-Хардж, Саудовская Аравия) - подверглась бомбардировке иранскими баллистическими ракетами. Саудовская система обороны перехватила многие из них, но сообщения подтвердили атаки на базу (примерно в 40 милях от Эр-Рияда).

Ущерб, который наносится, намного больше и серьезнее, чем сообщает Пентагон. Наиболее разрушительным результатом иранских атак стало уничтожение критически важных радиолокационных систем, которые должны обеспечивать раннее предупреждение о запусках иранских ракет. К ним относятся:

Модернизированная радиолокационная станция раннего предупреждения AN/FPS-132 Block 5 (UEWR) на авиабазе Аль-Удейд (Катар) или вблизи нее - ее стоимость оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов. Это крупнейшая и наиболее важная радиолокационная станция раннего предупреждения о баллистических ракетах, эксплуатируемая США на Ближнем Востоке, с дальностью обнаружения пусков до 5000 км.

Радар AN/TPY-2 (связанный с системой THAAD) в промышленном городе Аль-Рувайс (ОАЭ) - оценочная стоимость 500 миллионов долларов. Этот передовой радар X-диапазона обеспечивает точное сопровождение для противоракетной обороны на высотных участках. Иран заявил об уничтожении радара, а спутниковые снимки из открытых источников (Planet Labs) показывают прямое попадание.

Радарный купол и терминалы спутниковой связи на военно-морской базе поддержки в Бахрейне / штабе Пятого флота США (Бахрейн) - Подтвержденный удар иранского беспилотника по радарному куполу (защитному кожуху для антенн радаров/спутниковой связи) был нанесен в период с 28 февраля по 1 марта.

Спутниковые снимки (NYT, Planet Labs) показывают разрушение как минимум двух больших радарных куполов/терминалов спутниковой связи и связанных с ними конструкций. Это сложные, но не автономные "радары раннего предупреждения", такие как AN/FPS-132; они обеспечивают поддержку военно-морских операций и управления (C2).

Авиабаза Аль-Дафра, крупный центр ВВС США в Абу-Даби, где базируется 380-е экспедиционное крыло и размещается современная авиация, подверглась атакам иранских баллистических ракет и беспилотников в конце февраля - начале марта 2026 года.

Спутниковые снимки и многочисленные анализы подтверждают, что ключевая американская радиолокационная система на авиабазе Муваффак-Салти в Иордании была сильно повреждена или уничтожена в ходе ответных ударов Ирана в конце февраля - начале марта 2026 года. Речь идет о радаре AN/TPY-2 (Army Navy/Transportable Radar Surveillance and Control Model 2), высокоразрешающем радаре с фазированной антенной решеткой X-диапазона, используемом в составе системы ПВО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Этот радар предназначен для обнаружения, сопровождения и различения баллистических ракет (в том числе на конечном этапе полета) и является одним из самых совершенных американских датчиков противоракетной обороны, развернутых на передовых позициях.

Уничтожение Ираном радаров AN/TPY-2 и AN/FPS-132 лишило американских военных в регионе возможности раннего предупреждения. До их уничтожения Израиль и США имели от 15 до 30 минут на предупреждение о запуске ракеты из Ирана и могли, теоретически, принять контрмеры и подготовить свои системы ПВО. Видеозаписи из Израиля за последние два дня показывают, что 90% иранских ракет поражают цели, не будучи перехваченными.

Неизвестным фактором является количество ракет, которые еще остались на вооружении Ирана. США рассчитывают на то, что у Ирана заканчиваются ракеты. Я же считаю, что запасы Ирана намного больше и надежнее. Посмотрим, как будут развиваться события на второй неделе войны.

Перевод Алексея Пескова

***

Администрация Трампа лжет о потерях среди американцев в регионе Персидского залива.

Ларри К. Джонсон
https://sonar21.com/
6 марта 2026 г.

Для начала позвольте мне объяснить значение сообщения и фотографии с крестиком, которые появляются выше… Отмена учений является ключевым показателем того, что Пентагон собирается перебросить часть, если не всю, 82-ю воздушно-десантную дивизию в Персидский залив. Конечный пункт назначения неизвестен. Возможно, вы помните мою статью от 18 февраля, в которой я сообщал о внезапной отмене конференции CENTCOM по планированию учений, которая должна была начаться в воскресенье, 22 февраля 2026 года. Шесть дней спустя началась война.

Предстоящая переброска 82-й дивизии не означает, что они вступят в бой в ближайшие пару дней. Я ожидаю, что до базового лагеря им потребуется как минимум две недели. Однако это означает, что Трамп и Хегсет не просто пустые слова, когда упомянули о развертывании сухопутных войск.

Несмотря на попытки администрации Трампа преуменьшить потери США после семи дней войны в Персидском заливе, в интернете появляются признаки того, что США понесли больше боевых потерь, чем сообщается. Первый признак - это вот этот Xhitter (произносится как ШИТТЕР) из газеты Stars and Stripes.

K-Town - это название Кайзерслаутерна, базы армии США в Германии, расположенной в 13 милях к востоку от Регионального медицинского центра Ландштуль. И что из этого следует? 4 марта 2026 года Региональный медицинский центр Ландштуль (LRMC) в Германии - крупнейший госпиталь Министерства обороны США за пределами Соединенных Штатов и основной зарубежный центр травматологии/эвакуации раненых военнослужащих из Европы, Ближнего Востока и Африки - разослал служебную записку, объявляющую о временной приостановке родовспоможения "до дальнейшего уведомления". В записке не было четко определено "основное назначение", но основная роль LRMC заключается в лечении травм, полученных в ходе боевых действий и тренировок. Он также является основным пунктом медицинской эвакуации раненых военнослужащих с продолжающихся операций.

Мой осведомленный друг, который руководил программой Министерства обороны США по оказанию помощи раненым военнослужащим во время войн в Ираке и Афганистане и работал с персоналом медицинского центра LRMC, сегодня узнал, что в больницу поступает огромное количество пострадавших. Их число настолько велико, что больница больше не может тратить ресурсы на роды.

Вполне логично заключить, что атаки Ирана на американские базы в Персидском заливе привели к многочисленным жертвам. Министерство обороны/Военно-морская разведка прилагают все усилия, чтобы скрыть эту информацию от общественности. Большинство американцев не поддерживают неспровоцированную войну… Это, вероятно, только усилит оппозицию.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772877600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений
- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената
- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана
- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Кадровые перестановки
- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности
- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром
