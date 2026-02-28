Туркменистан сменил послов в США и при ООН

17:19 07.03.2026

Кадровые перестановки в дипломатических кругах:



Мерет Оразов освобожден должностей Посла Туркменистана в США (по совместительству Посла в Мексике, Канаде) и представителя Туркменистана при Международной организации гражданской авиации в связи с переходом на другую работу. (Оразов занимал пост посла в США с 2001 года, до этого был ректором Государственного Университета им.Махтумкули).



Эсен Айдогдыев назначен Послом Туркменистана в США (город Вашингтон). До настоящего времени он занимал пост Посла Туркменистана в России (по совместительству в Словении, Сербии, Болгарии). Занимал должность посла Туркмении в России с ноября 2023 года.



Аксолтан Атаева освобождена от должностей Постоянного представителя Туркменистана при ООН (Нью-Йорк), Посла Туркменистана в Кубе, Бразилии, Венесуэле в связи с переходом на другую работу. Атаева занимала пост постпреда Туркменистана при ООН с 1994 года, а до дипломатического назначения являлась министром здравоохранения.



Вепа Хаджиев назначен Постоянным представителем Туркменистана при ООН (Нью-Йорк). До настоящего времени являлся Послом Туркменистана в Швейцарии, постпредом при отделении ООН в Женеве, Послом Туркменистана в Ватикане. Был назначен на эту должность в декабре 2023 года, а до этого являлся заместителем министра иностранных дел.



