Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться

05:59 08.03.2026 Событие недели. Великий перелом: Иран закрывает Ормуз и обнуляет правила игры



Елизавета Клиндухова, Матвей Герасимов



Иран нанес мощный удар по мировой логистике, фактически парализовав судоходство в Ормузском проливе. Акватория заблокирована, а международные страховщики и судоходные гиганты отзывают танкеры. Пока Евросоюз погружается в энергетический кризис, а США экстренно разрешают Индии скупать российскую нефть, логистика получает второй удар. После беспрецедентной атаки на газовоз у берегов Ливии отечественный СПГ-флот вынужден избегать Средиземного моря. Как страны-добытчики срывают куш на глобальной панике, почему паралич арабских портов неизбежно спровоцирует дефицит техники в России и как долго продлится этот идеальный шторм – в подробном анализе Readovka.







Ни одна капля нефти не покинет пролив



С 2 марта 2026 года судоходство в Ормузском проливе фактически парализовано. Через стратегический маршрут ежедневно проходило около 20% мирового суточного потребления нефти и более 25% глобальных поставок СПГ, пишет The Guardian. Советник командующего КСИР Эбрахим Джабари подчеркнул: "Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти", добавив, что военные не допустят вывоза из региона "даже капли нефти".



Штаты рассчитывали на быстрый конфликт а-ля операция в Венесуэле, который был бы "безобиден" для мировой экономики, поделился таким мнением в разговоре с Readovka главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Но Иран не сдался, и ситуация вышла из-под контроля: как утверждает эксперт, перекрытия Ормузского пролива не было ни разу за всю историю конфликтов в регионе.



Главная цель Тегерана в этом конфликте – выстоять, нанеся противникам несопоставимый экономический ущерб. Иран использует пролив как инструмент асимметричного шантажа, чтобы вызвать потрясения на рынках, спровоцировать новый виток инфляции и вынудить США и их союзников пойти на уступки в регионе, пишет The Global Times. При этом юридически МИД Ирана отрицает блокаду: плывите, но на свой страх и риск.



Рынок отреагировал на эскалацию мгновенно, и стоимость логистики взлетела "в космос". По данным платформы Freightos, цена доставки 40-футового контейнера из Шанхая в крупнейший порт Ближнего Востока – дубайский Джебель-Али – за пару дней подскочила вдвое: с 1,8 тыс до 3,7 тыс долларов. Крупнейшие перевозчики, такие как Hapag-Lloyd, уже ввели колоссальные надбавки за военный риск в размере 1,5 тыс долларов за каждый контейнер.



Ситуация усугубляется массовым отказом страховщиков работать в регионе. Ангелина Валавина, глава отдела природных ресурсов и сырьевых товаров Fitch Ratings по региону EMEA, отмечает: "Пролив официально не закрыт, но суда все чаще избегают его из-за риска нападений со стороны Ирана или его прокси. Нефтяные мейджоры остановили поставки из соображений безопасности, а страховщики аннулируют покрытие военных рисков для судов".



Для прорыва этой "финансовой блокады" в ситуацию экстренно вмешался Дональд Трамп. Президент США приказал Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) немедленно начать предоставлять судовладельцам государственную страховку от политических рисков "по очень разумной цене", а Военно-морским силам США – начать военное конвоирование коммерческих танкеров через пролив. Несмотря на эти обещания, судовладельцы не поверили лидеру Штатов и не стали рисковать флотом. Возле Ормузского пролива прямо сейчас скопилась гигантская пробка из 250 судов, которые не решаются войти в опасную акваторию.



Победители и пострадавшие



Рост цен на энергоносители только начинается, пишут аналитики The Guardian. Биржи отреагировали на эскалацию мгновенно: котировки нефти марки Brent подскочили с 66-67 долларов в январе–феврале до 85–89 долларов за баррель (по состоянию на 6 марта – прим. ред.). Если цены закрепятся в коридоре 90–100 долларов, то развитые страны ждет новый виток инфляции, а центральным банкам придется вновь повышать процентные ставки, тормозя экономический рост.



Больше всех конфликт затронет экономики Запада, Японии и Южной Кореи, рассказал Readovka руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Европейский газ (индекс TTF) уже "рванул" в цене более чем на 40%. Аналитики предупреждают, что оптовая стоимость газа в Европе может утроиться, достигнув 100 долларов за мегаватт-час, а перекрытие поставок ближневосточных удобрений спровоцирует еще и продовольственный кризис. Евросоюз, по мнению эксперта, из-за "разрушенных" торговых отношений с РФ останется в абсолютном проигрыше и не сможет оперативно приспособиться к дефициту.



Среди стран-импортеров сырья быстрее всего переориентироваться на новые рынки смогут азиатские государства, которые ради выживания своих экономик готовы ломать выстроенные санкционные барьеры. Показательный пример маневрирования – Индия. На фоне логистического паралича в Ормузском проливе, откуда Нью-Дели получает до 40% нефти, администрация Дональда Трампа была вынуждена пойти на экстренные уступки. 5 марта 2026 года Минфин США временно смягчил санкции, выдав Индии 30-дневное разрешение на закупку российской нефти, находящейся на борту танкеров в море, сообщило издание The Economic Times. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, эта мера необходима, чтобы "не дать Ирану взять в заложники глобальную энергетику".



В результате индийские госкомпании мгновенно выкупили у трейдеров около 20 млн баррелей российской нефти. По информации India Today, из-за колоссального ажиотажа на рынке прежний дисконт исчез полностью – теперь российская марка Urals торгуется для Индии с премией в 4-5 долларов к эталону Brent. Всего в Аравийском море и у побережья Индии находится примерно 130 млн баррелей нашей нефти, сообщил Readovka главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Этот объем, по подсчетам Reuters, сулит российскому бюджету около 12 млрд долларов.



Колоссальную финансовую выгоду также извлекают государства, не участвующие в конфликте, но обладающие независимыми морскими и трубопроводными маршрутами экспорта углеводородов. Василий Колташов отметил, что на кризисе удастся хорошо заработать странам Латинской Америки. По данным Управления энергетической информации США (EIA), Бразилия и Гайана выступают главными драйверами мирового роста поставок нефти вне ОПЕК в 2026 году. Гайана за счет запуска новых проектов перешагнула отметку добычи в 1 млн баррелей в сутки и сейчас стремительно перехватывает контракты на рынках Азии и Европы. В свою очередь, запуск новых глубоководных платформ (FPSO) позволил Бразилии увеличить добычу до 4 млн баррелей в сутки, которые она успешно продает по взлетевшим мировым ценам.



Небывалую сверхприбыль фиксируют и страны, добывающие сырье в Северном море – Нидерланды, Великобритания и особенно Норвегия, рассказал эксперт. Поскольку стоимость эталонной марки Brent формируется именно на основе североморской нефти, любой биржевой скачок приносит этим странам прямые финансовые дивиденды. Норвегия, газотранспортная инфраструктура которой в начале 2026 года работает на абсолютном максимуме своих возможностей, фактически стала монополистом на премиальном европейском рынке, лишившемся ближневосточного СПГ. Огромный импульс к развитию получает и Средняя Азия, отмечает Колташов. Казахстан переводит поставки на безопасные сухопутные маршруты: согласно новым контрактам, объемы экспорта казахстанской нефти только на немецкий НПЗ в Шведте на 2026 год увеличены до 130 тыс тонн ежемесячно, что гарантирует Астане стабильный и сверхдоходный приток валюты.



Второй фронт логистического коллапса: удар по российскому СПГ



Закрытие Ормузского пролива раскололо российский энергетический экспорт надвое. Если сектор сырой нефти получает неожиданную выгоду, то экспорт сжиженного природного газа (СПГ) испытывает логистические трудности, утверждает Bloomberg. Казалось бы, блокада – это идеальная возможность для выхода нашего газа на азиатские рынки, лишившиеся катарских поставок. Однако логистика получила второй удар: российские танкеры начали массово менять маршруты и избегать Средиземного моря из-за угрозы украинских атак.



Катализатором стала беспрецедентное нападение на российский газовоз Arctic Metagaz, произошедшее 3 марта. Судно, перевозившее 61 тыс тонн сжиженного газа, подверглось удару недалеко от побережья Ливии и Мальты. В результате мощного взрыва танкер получил критическую пробоину и затонул; все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, были спасены. По заявлениям Минтранса РФ, удар был нанесен украинскими морскими беспилотниками.



Для проекта "Арктик СПГ–2" потеря даже одного уникального газовоза критична. По оценкам профильных аналитиков gCaptain, в распоряжении "теневого флота" РФ сейчас находится всего около 11 подобных судов, что и так не покрывает экспортные потребности. Теперь же оставшиеся танкеры вынуждены полностью отказаться от короткого пути в Азию через Суэцкий канал.



Уход флота в долгий обход Африки через мыс Доброй Надежды превращается в логистический ад: маневр увеличивает транзитное время пути в Азию в среднем на 15–20 дней в одну сторону. Как подсчитали в Управлении энергетической информации США (EIA), дополнительные расходы только на топливо для одного крупнотоннажного судна возрастают на 30–35 тыс долларов в сутки, не говоря о взрывном росте стоимости самого фрахта из-за дефицита свободных судов. В результате рентабельность арктических поставок резко снижается, а РФ физически лишается транспортных газовых мощностей, способных оперативно перехватить освободившуюся из-за блокады Ормуза азиатскую долю рынка СПГ.



Перспективы для России



В отличие от сектора СПГ, паралич Ормузского пролива кардинально меняет расстановку сил для российских экспортеров нефти, но ситуация далека от однозначной победы. При глобальном росте мировых цен на нефть и газ размер санкционного дисконта уже не будет играть решающей роли. Более того, логистический коллапс заставляет страны Запада пересматривать жесткость санкционных барьеров. Но, по мнению эксперта Алексея Громова, полной отмены ограничений ждать не стоит – Вашингтон будет лишь ситуативно закрывать глаза на закупки или продлевать временные послабления для отдельных стран-покупателей, если конфликт затянется. В этих условиях ключевыми партнерами России остаются Индия, Китай (на них приходится львиная доля экспорта) и Турция, которые продолжат выкупать объемы российской нефти в соответствии со своими планами, не оглядываясь на американские запреты. А вот Европейский Союз, который сам ввел эмбарго на поставки из РФ, никаких поблажек не получит.



Главным ограничителем для сверхприбылей России становится физическая логистика. Санкционное давление и перебои на мировых морских маршрутах превратили часть российского теневого флота в механизм "заморозки капитала". По оценкам профильных аналитиков из Robert Lansing Institute, к марту 2026 года на танкерах в море скопилось более 150 млн баррелей нефти, которые не могут оперативно разгрузиться. РФ способна заработать на ближневосточном кризисе в полной мере только в том случае, если решит проблему с растущей стоимостью фрахта и сбытом.



Ждать ли дефицита импорта в Россию?



Страны Ближнего Востока не только поставляли в РФ местную продукцию, но и выступали важнейшим перевалочным узлом для реэкспорта электроники, автозапчастей и оборудования ушедших из страны западных брендов. Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Горбунова в разговоре с Readovka поделилась мнением, что полного исчезновения товаров с полок не произойдет: "Конечно, серьезного дефицита товаров не ожидается, вероятно, будет найдена замена овощам и фруктам из Ирана. Техника, автомобили, оборудование, запчасти, а также драгоценности будут поставляться по альтернативным логистическим маршрутам через Казахстан и другие страны".



Однако транзитный маршрут через Казахстан не сможет стать мгновенной панацеей от блокады. Главная проблема заключается в том, что ключевой хаб для российского параллельного импорта – океанский порт Джебель-Али в Дубае – находится внутри Персидского залива. Закрытие Ормузского пролива означает, что транснациональные контейнеровозы туда просто не зайдут. Чтобы товар оказался на сухопутных границах СНГ, он должен сначала прибыть морем, а перестройка океанских маршрутов на альтернативные гавани за пределами пролива займет месяцы. Кроме того, казахстанские железные и автомобильные дороги банально не обладают пропускной способностью, чтобы одномоментно переварить миллионы тонн грузов, которые ранее шли морем через Эмираты.



Поэтому временный дефицит высокотехнологичных товаров, промышленных станков и автозапчастей на российском рынке неизбежен. В конечном итоге перебои с логистикой ударят по кошелькам потребителей: продавцы не будут работать себе в убыток и полностью переложат многократно возросшие издержки, стоимость удлинившегося фрахта и беспрецедентные страховые премии в итоговые ценники на российских прилавках.



Надолго ли затянется блокада и что будет дальше?



Эксперты расходятся в оценках того, сколько продлится паралич мировой торговли. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прогнозирует: если конфликт на Ближнем Востоке не прекратится в обозримом будущем, то цены на углеводороды продолжат расти и достигнут критических значений.



Международные институты пока пытаются успокоить рынки. Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings ожидают, что фактическое закрытие пролива будет временным в силу его колоссальной экономической значимости. В качестве главной "подушки безопасности" агентство называет рекордные мировые запасы нефти (около 8,2 млрд баррелей), которых технически должно хватить на 400 дней перебоев в поставках.



Профильные участники рынка грузоперевозок, напротив, бьют тревогу. Как отмечает старейшее морское издание Lloyd’s List, прежние убеждения трейдеров в том, что "мир не допустит долгой блокады", сейчас выглядят как "провал воображения". Судовладельцы не вернутся в Ормузский пролив без железобетонных гарантий безопасности, а значит, длительное перекрытие маршрута становится не просто геополитической страшилкой, а самым реалистичным коммерческим сценарием на ближайшие месяцы. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772938740





