Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия

13:24 08.03.2026

После Ирана на прицеле Китай и Россия



На Иране дело не кончится. Следующими в их списке стоят Китай и Россия, пишет Slovo. Американцы в своей воинственности и желании возродить в мире страх хорошо читаемы и предсказуемы. Не меняется и их "победоносная" стратегия: когда одной дубинки мало, они берут побольше.



Иван Гоффман

Slovo Словакия

05 марта 2026



Не понятно, откуда взялась идея, что вооружение - залог мира. Чтобы сдерживание работало, соперники должны бояться один другого. Кто меньше боится, у того велик соблазн развязать войну. Но что еще важнее, расчет при запугивании делается на боязливых, с которыми не придется бороться, потому что они сразу признают себя более слабыми и не решатся защищаться. Однако на деле всегда найдется кто-нибудь, кто обороняется, и поэтому оружие, которое должно было просто сдерживать, в итоге всегда применяется для убийства людей - тех, кто защищается, тех, кто атакует, и тех, кто не хотят иметь никакого отношения к убийству.



Удар по Ирану - пример, когда без ответа не остается даже такой удар, который сразу ликвидировал десятки важнейших руководителей страны, включая верховного правителя. Те, кто выжил и занял их места, не выглядят запуганными и, более того, прямо заявляют агрессорам, что им не о чем с ними говорить и они будут сводить счеты с помощью оружия. Ни одна шутка, как известно, не остается безнаказанной, и персы не позволят американцам так просто себя душить.



В эпоху, когда в моде гибридная война, есть широкий спектр вариантов, как слабый может серьезно ослабить более сильного. Развязать руки тому, кому нечего терять, - очень рискованный шаг. Выясняется, например, что сегодня роль американского союзника на Ближнем Востоке мешает нефтяному бизнесу и туристической отрасли. Американская военная база уже не гарантирует стране в Персидском заливе безопасность. Напротив, она превращается в военную цель, а с ней целью становится и американский союзник, который держит у себя таких гостей.



Страху в американской политике приписывается большое значение. Главным аргументом Трампа против демократов было обвинение в том, что это из-за них США в мире больше не боятся. Стремясь поправить положение, Дональд Трамп попытался посеять страх, оголтело введя пошлины. Но в экономических войнах результаты не достигаются моментально. У политиков под ногами путаются юристы, международные институты и транснациональные корпорации, запугивать которые бесполезно. Они слишком богаты, а кроме того, некоторые сами сеют страх. В конце концов поборник мира на американский манер решил, что сработает только уже проверенное запугивание оружием.



Американцы в своей воинственности хорошо читаемы и предсказуемы. Когда одной дубинки мало, они берут побольше. А ничто не бесит больше, как чьи-то попытки защищаться. Так же, как в спорте не меняется победоносная команда, не меняется и американская победоносная стратегия. Сначала американцы убивают того, с кем им не нравится договариваться, бомбят в непослушной стране военную и гражданскую инфраструктуру и пользуются хаосом. В воздухе висит вопрос, получится ли у американцев развалить Иран и тем самым возродить в мире страх или персы окажутся для них слишком крепким орешком.



После Ирана следующие в американском списке стоят китайцы и русские. Они, несомненно, знают, что американцы предпочли бы убить их лидеров, а не договариваться о мирном сосуществовании. Поэтому у Москвы и Пекина есть веские причины болеть за персов. Чем дольше продлится эта война, тем меньше останется боеприпасов для борьбы с иранскими дронами и ракетами и тем выше вероятность, что американские непотопляемые корабли что-нибудь да потопит. Дональд Трамп утверждает, что у американцев самое лучшее оружие, в том числе ядерное, и что они без колебаний применят его против Ирана. И им придется, если уж они так хотят, чтобы мир боялся Америки. Сегодня ясны две вещи: на Иране дело не кончится, и все оружие, которое производится для обороны и сдерживания, ведь мы же все хотим мира… в итоге будет использовано для убийства людей. Как всегда, потому что всегда найдется кто-то, кого не удастся запугать.