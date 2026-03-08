Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)

16:55 08.03.2026 Гордость, дисциплина и карабин в руках. Истории женщин из почетного караула президента. Видеоинтервью



8 марта 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Почетный караул - одна из самых символичных служб армии. Именно эти военнослужащие первыми встречают иностранных лидеров и официальные делегации, представляя страну на высшем государственном уровне. На торжественных церемониях они стоят неподвижно - в строю, в парадной форме и с карабинами в руках, становясь живым символом дисциплины, чести и воинской традиции.







Служба здесь требует идеальной выправки и выносливости. Часами стоять неподвижно, тренироваться на плацу в жару, дождь или холод, выполнять каждое движение синхронно - все это часть ежедневной подготовки.



Несколько лет назад в батальоне почетного караула Национальной гвардии Узбекистана появился женский взвод. Сегодня его военнослужащие стоят в одном строю с мужчинами на главных государственных церемониях страны.



У каждой из них свой путь к этой службе. Кто-то пришел из большого спорта, кто-то исполнил мечту детства, а кто-то сегодня совмещает военную службу с материнством.



В материале Podrobno.uz, приуроченном к Международному женскому дню 8 марта, - истории трех военнослужащих женского взвода почетного караула. Для капитана Светланы Прошкиной служба стала продолжением спортивной дисциплины и многолетнего опыта в Национальной гвардии. Рядовая Дилшода Улугбекова пришла в караул совсем недавно - из большого спорта. А лейтенант Лола Жураева совмещает службу с материнством и говорит, что именно дочь стала для нее дополнительной мотивацией. Они рассказали о том, как проходят тренировки, что чувствует человек, стоя на государственных церемониях перед зарубежными лидерами, и почему, несмотря на сложности, они продолжают служить.



Светлана Прошкина о том, как стала капитаном



Капитан Светлана Прошкина пришла в Национальную гвардию из спорта. Легкой атлетикой она занималась с 11 лет, и именно спортивная подготовка стала одним из факторов, благодаря которым она прошла отбор на службу.



В Национальную гвардию она поступила в 2018 году, когда ей было 24 года. Позже она работала в разных подразделениях: участвовала в патрулировании общественных мест, обеспечивала безопасность на массовых мероприятиях, занималась работой с молодежью в махаллях и несколько лет помогала в работе с воспитанниками детского дома.



По ее словам, работа с детьми стала для нее важным жизненным опытом. Многие из них, говорит она, пережили сложные события, с которыми не сталкиваются даже взрослые. Этот опыт помог ей лучше понимать людей и развил психологическую устойчивость.



Когда в Национальной гвардии начали формировать женский взвод почетного караула, по всей республике провели отбор среди военнослужащих. Учитывались рост, телосложение, физическая подготовка и эмоциональная устойчивость. Прошкина оказалась среди первых десяти военнослужащих, которых выбрали для участия в новой группе. Сначала они участвовали в церемониях как временно прикомандированные, а позже в подразделении официально появился женский взвод.



Первый выход на государственную церемонию она помнит до сих пор.



"Мой первый выход был на инаугурации президента. Это было очень волнительно. У мальчиков уже был опыт таких мероприятий, а для нас, девочек, все было впервые. Мы переживали, чтобы все прошло идеально: правильно держать карабин, стоять ровно. Перчатки скользкие, оружие тоже скользит - и ты постоянно думаешь, главное, чтобы ничего не произошло", - вспоминает капитан.



На подготовку тогда было совсем немного времени - всего около недели. Тем не менее, по словам Светланы Прошкиной, благодаря опытным инструкторам все прошло без замечаний.



По ее словам, служба в почетном карауле требует не только физической подготовки, но и терпения. Основная задача - долго стоять неподвижно, строго контролируя каждое движение.



"Здесь важны сильные суставы, выносливость и, конечно, характер. Нужно быть терпеливым человеком", - рассказывает она.



Со временем Светлана стала командиром женского взвода почетного караула. И, как признается она в беседе, именно этот этап оказался для нее одним из самых сложных.



По ее словам, ей всегда было легче договариваться с людьми, чем отдавать приказы.



"Я не люблю говорить в приказной форме. Мне ближе объяснить, договориться. Но армия - это структура, где иногда приходится быть жестче. Пришлось учиться находить баланс, где-то требовать, где-то поддержать", - отмечает капитан.



Одной из неожиданных трудностей в начале службы стал языковой барьер. Большинство военнослужащих в подразделении общаются на узбекском языке, и сначала ей было непросто.



"Я понимаю команды и все, что связано со службой, но говорить на узбекском мне было сложно. Сначала переживала из-за этого, но руководство отнеслось с пониманием и поддержало", - вспоминает она.



Помимо строевой подготовки, служба требует и физической выносливости. Тренировки проходят на плацу в любую погоду - в жару, холод или дождь. Иногда испытанием становится не столько сама церемония, сколько ожидание. Один из таких моментов Прошкина вспоминает во время визита президента России Владимира Путина.



"Мы очень долго стояли неподвижно, была жара. В какой-то момент начинаешь ловить себя на мысли: только бы удержать карабин, только бы все прошло достойно", - говорит она.



Бывали и другие сложные дни, например, когда несколько иностранных лидеров прибывали подряд, а военнослужащие часами ждали следующей церемонии под проливным дождем. Несмотря на это, Прошкина говорит, что старается поддерживать во взводе спокойную и дружескую атмосферу.



"Я не сторонница того, чтобы постоянно держать людей в напряжении. У девочек и так достаточно ограничений: многие живут в казарме, у нас строгий режим службы. Поэтому важно, чтобы в коллективе была нормальная человеческая атмосфера".



Сегодня ее главная цель - чтобы женский взвод ничем не уступал мужскому.



"Я хочу, чтобы мои девочки выходили на мероприятия так же уверенно и профессионально, как мужчины. Чтобы все было идеально - шаг, стойка, выдержка. Но при этом они оставались женственными", - отмечает Светлана Прошкина.



Большую поддержку в службе, по ее словам, всегда оказывала семья.



"Особенно отец. Для него это отдельная гордость, что я занимаюсь таким делом. Когда бывают трудные моменты, он всегда говорит: все не зря, продолжай".



При всей строгости службы Светлана Прошкина старается не забывать и о другой стороне жизни. Несколько лет назад она увлеклась живописью после занятий по арт-терапии. По ее словам, важно развиваться не только в профессии.



"Хочется расти не только в службе, но и как личность. Открывать что-то новое, пробовать разные направления. Это помогает сохранять внутренний баланс", - добавляет капитан.



Рядовая Дилшода Улугбекова: "Я боялась не оправдать доверие"



Если капитан Светлана Прошкина пришла в почетный караул уже с опытом службы, то для рядовой Дилшоды Улугбековой этот путь только начинается. В подразделении она служит всего несколько месяцев. До армии Дилшода занималась баскетболом и выступала за сборную Узбекистана. Высокий рост, физическая подготовка и выносливость - качества, которые обычно важны на спортивной площадке, - в итоге привели ее и в почетный караул. О возможности службы она узнала через отца, который тоже работал в Национальной гвардии.



"Ему позвонили и сказали, что ищут высоких девушек для почетного караула. Он рассказал мне об этом, и я начала узнавать, что это за служба", - вспоминает она.



Сначала идея военной службы казалась ей непростой. Дилшода Улугбекова признается в беседе, что сомневалась - прежде всего потому, что никогда раньше не думала о такой профессии.



"Я думала, что это будет очень сложно, потому что я девушка", - отмечает рядовая Улугбекова.



Однако любопытство взяло верх. Она начала искать информацию о почетном карауле, смотреть фотографии церемоний и узнавать, как проходит служба. По ее словам, когда она увидела фото капитана Прошкиной в парадной форме, именно тогда появилось желание попробовать себя в новой роли.



Сегодня ее день, как и у других военнослужащих батальона, которые живут в казарме, начинается рано. Подъем - в 5:30 утра. Затем подготовка формы, утреннее построение и строевая подготовка. Большая часть тренировок проходит на плацу под открытым небом. Там военнослужащие часами отрабатывают движения - шаг, стойку, повороты, синхронность строя и обращение с карабином.



По словам Дилшоды, в обычные дни строевая подготовка может длиться от двух до четырех часов, а перед важными государственными мероприятиями тренировки становятся еще интенсивнее.



"Иногда мы можем тренироваться по 4-6 часов в день. Все должно быть идеально: как мы шагаем, как держим карабин, как двигаемся в строю", - отмечает Дилшода Улугбекова.



После строевой подготовки проходят теоретические занятия. Военнослужащие изучают основы службы, обращение с оружием, тактику и другие дисциплины. Вечером - физическая подготовка. Она помогает поддерживать выносливость и силу, которые необходимы на церемониях.



Спортивное прошлое, признается Дилшода, сильно помогает ей в службе.



"Спорт развивает выносливость, дисциплину и уверенность в себе. Благодаря спортивной подготовке легче переносить физические нагрузки и держать форму".



Тем не менее, некоторые вещи оказались для нее неожиданными. По словам Дилшоды, в почетном карауле особое значение имеют детали. Каждое движение должно быть отточено до автоматизма.



"Самым неожиданным для меня оказалось то, насколько важны дисциплина, терпение и внимание к мелочам. Здесь каждая деталь имеет значение - от строевого шага до внешнего вида", - говорит Дильшода.



Первый день в парадной форме она помнит особенно хорошо.



"Это был очень волнительный и одновременно гордый момент. Когда я надела форму, почувствовала большую ответственность за то, что представляю свою страну", - с гордостью говорит собеседница.



Во время государственных церемоний, по словам Дилшоды, особенно остро ощущается ответственность. Почетный караул первым встречает иностранных лидеров и официальные делегации, и каждый военнослужащий в этот момент представляет не только подразделение, но и страну.



"Когда стоишь на церемонии, думаешь о том, что представляешь свою родину, свою армию и свой народ. Для меня это большая честь", - рассказывает бывшая спортсменка.



Перед тем как прийти в почетный караул больше всего она боялась не оправдать оказанное доверие.



"Почетный караул - это лицо армии и страны. Поэтому хотелось показать себя достойно, не допустить ошибок и выполнять свою службу правильно", - говорит Дилшода.



Стоять на церемониях иногда приходится долго и неподвижно. Разговаривать или отвлекаться в такие моменты нельзя. Даже направление взгляда строго регламентировано - военнослужащие должны смотреть прямо перед собой. Если иностранные гости оказываются в поле зрения, караул не должен встречаться с ними взглядом.



По словам Дилшоды, в такие моменты главное - сохранять концентрацию.



"Мы должны смотреть прямо перед собой или чуть выше. Нельзя отвлекаться или смотреть по сторонам", - объясняет собеседница.



Несмотря на строгую дисциплину, внутри подразделения, говорит она, сложилась теплая атмосфера. Женский коллектив небольшой и со временем девушки начинают относиться друг к другу почти как к семье.



"Мы всегда поддерживаем друг друга. Можно сказать, что мы как сестры".



Свободное время военнослужащие стараются проводить вместе. Иногда они гуляют по городу, иногда играют в баскетбол или футбол на площадках в части.



Сейчас, говорит Дилшода, ее главная цель - стать профессиональным военнослужащим и постоянно развиваться в службе.



"Я хочу совершенствовать свои навыки и достойно служить своей Родине", - мечтает Дилшода.



По ее словам, служба действительно требует силы - и физической, и моральной.



"В армии служить нелегко, особенно когда ты девушка. Но если любишь свою работу и свою страну, сложности не кажутся такими трудными", - отмечает собеседница.



Лейтенант Лола Жураева: "Я хочу, чтобы моя дочь гордилась моей службой"



Для лейтенанта Лолы Жураевой служба в армии - это не случайный выбор и не эксперимент. О военной форме она мечтала с детства. Ее отец служил на Северном флоте. Лола была совсем маленькой, когда он умер, но фотографии отца в военной форме остались в семье. Именно они и стали для нее первым образом военной службы.



"Когда я была маленькой, я смотрела на его фотографии - фуражка, тельняшка. И думала: когда вырасту, тоже стану военнослужащей", - вспоминает она.



Со временем детская мечта превратилась в цель. По словам Жураевой, путь к службе оказался непростым, но в итоге ей удалось добиться того, о чем она мечтала.



"С трудом, но я все-таки исполнила свою мечту", - говорит Лола.



Сегодня она служит офицером группы женского взвода батальона почетного караула Национальной гвардии Узбекистана. Но, помимо службы, у нее есть еще одна важная роль - она мама. Ее дочери три года. Пока девочка еще не ходит в детский сад, и когда Лола находится на службе, за ребенком присматривает няня. Свободное время, говорит лейтенант, старается проводить с дочерью.



"После работы или в свободные дни я стараюсь максимально быть с ней, заниматься ее воспитанием", - рассказывает Лола Жураева.



Как и у многих военнослужащих, выходные бывают не всегда. Иногда служба требует присутствия на мероприятиях или усиления режима, и тогда времени на отдых почти не остается. По словам Лолы Жураевой, после рождения дочери ее отношение к службе изменилось.



"Я стала относиться к службе еще более ответственно. Теперь я понимаю, что должна быть сильной и служить примером не только для общества, но и для своего ребенка", - отмечает офицер.



Самым трудным она называет моменты, когда приходится долго быть вдали от дочери.



"Как мать, я всегда хочу быть рядом с ребенком. Но служба требует дисциплины и времени, - иногда, признается она, скучает особенно сильно, - В такие моменты стараюсь чаще звонить или просто думать о ней. Это дает силы продолжать службу".



При этом Лола Жураева говорит, что хочет, чтобы в будущем дочь знала и понимала ее выбор.



"Я хочу, чтобы она знала, что ее мама служит своей стране честно и с достоинством", - говорит Лола.



Служба в почетном карауле, по ее словам, постепенно меняет характер человека. Строгая дисциплина и самообладание становятся частью повседневной жизни.



"Дисциплина и выправка становятся образом жизни. Но при этом мы все равно остаемся женщинами", - говорит она.



По ее словам, окружающие нередко удивляются, когда узнают, где она служит. Особенно это заметно на встречах с молодежью. Жураева рассказывает, что девочки-подростки часто подходят к военнослужащим и спрашивают, как попасть на службу в Национальную гвардию.



"Они спрашивают, какие требования, трудно ли служить, как проходит отбор. Им очень интересно", - отмечает лейтенант.



Такие вопросы, признается она, даже вдохновляют.



"Когда видишь, что девушки хотят служить, это приятно. Значит, наша работа действительно кого-то мотивирует", - улыбается собеседница.



На государственных церемониях военнослужащие почетного караула стоят неподвижно, встречая иностранных лидеров и официальные делегации. Это один из самых заметных символов армии на международных мероприятиях.



По словам Лолы Жураевой, гости не разговаривают с караулом - это не предусмотрено протоколом, но по реакции иногда можно понять, какое впечатление производит подразделение.



"Они смотрят, улыбаются. По лицам видно, что им нравится", - говорит Лола.



По ее словам, внимание гостей часто привлекает внешний вид караула: высокая выправка, строгая форма, синхронность движений.



"У нас высокие девушки и высокие ребята. Форма тоже очень красивая. Иногда видно, что гостям это нравится", - делится офицер.



При этом сама служба требует полной концентрации. Жураева говорит, что за внешней торжественностью церемоний стоит серьезная подготовка и постоянные тренировки. Несмотря на все сложности службы, говорит она, ни разу не пожалела о своем выборе.



"Если бы можно было вернуться назад, я бы снова выбрала этот путь", - отмечает Лола. При этом у нее есть и амбициозная цель. Жураева признается, что хочет добиться максимальных высот в службе: "Я хочу стать первой женщиной-генералом".



По ее словам, для нее это не просто высокая должность.



"Это большая ответственность. Я хочу добиться этого, чтобы принести еще больше пользы своей стране и быть примером для других женщин", - делится Лола Жураева.



После завершения службы у нее есть еще одна мечта - увидеть мир.



"Я мечтаю путешествовать. Пока я видела только Узбекистан. Хочется увидеть и другие страны", - рассказывает лейтенант.



Но сейчас, говорит она, ее главная задача - служба, и пример, который она подает своей дочери. Источник - Podrobno.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772978100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений

- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената

- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана

- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию

- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау

- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций

- Кадровые перестановки

- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности

- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром

