|Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
19:25 08.03.2026
Разведывательное сообщество США прикрывает свою задницу… Что на самом деле происходит в войне США против Ирана?
Ларри К. Джонсон
8 марта 2026 г.
Начнем с главной новости, полученной в результате утечки информации из американского разведывательного сообщества в газету Washington Post… Джон Хадсон и Уоррен П. Стробел получили эту информацию:
В секретном докладе Национального разведывательного совета говорится, что даже крупномасштабное наступление на Иран, начатое Соединенными Штатами, вряд ли сможет свергнуть укоренившуюся военную и клерикальную элиту Исламской республики. Эта оценка вызывает тревогу, поскольку администрация Трампа поднимает вопрос о затяжной военной кампании, которая, по словам официальных лиц, "только началась".
Полученные данные, подтвержденные газете The Washington Post тремя источниками, знакомыми с содержанием доклада, вызывают сомнения в заявленном президентом Дональдом Трампом плане " очистки " иранской руководящей структуры и установления власти правителем по его собственному выбору.
В докладе, завершенном примерно за неделю до начала войны между США и Израилем 28 февраля, были изложены сценарии преемственности власти, вытекающие либо из целенаправленной кампании против иранских лидеров, либо из более широкого наступления на руководство и государственные институты Ирана, сообщили источники, знакомые с его выводами. В обоих случаях разведка пришла к выводу, что иранское духовенство и военное руководство отреагируют на убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, следуя протоколам, призванным сохранить преемственность власти, заявили эти источники.
Это означает, что война в Иране идет неважно, и разведывательное сообщество США начинает вашингтонскую игру: " Не вините меня, я вас предупреждал ". Я не знаю, санкционировала ли Тулси Габбард эту утечку, или она исходила от старших аналитиков четырех основных ведомств, участвовавших в подготовке этого секретного отчета, - то есть ЦРУ, Разведывательного управления Министерства обороны, Бюро разведки и исследований Государственного департамента и Агентства национальной безопасности. Важно понимать, что этот отчет был подготовлен Национальным разведывательным советом, или НИК, и находится под непосредственным контролем Тулси Габбард. В любом случае, я вижу в этом явный сигнал от людей, участвовавших в подготовке этого отчета, что они не станут козлами отпущения, когда война в Иране обернется катастрофой для Дональда Трампа.
Я получаю десятки писем в день от читателей с вопросами и комментариями. Я стараюсь читать и отвечать на все. Сегодня я получил серию вопросов от одного из моих подписчиков (вы знаете, кто вы). Вместо того чтобы отвечать этому человеку лично, я решил сэкономить время и опубликовать это для всеобщего обозрения. Надеюсь, это поможет вам разобраться в огромном количестве пропаганды, распространяемой Трампом и сионистами.
1) Я читал, что Тегеран сейчас подвергается ударам гравитационных бомб. Получается, США теперь полностью контролируют воздушное пространство? Что случилось с С-300-400 и сверхдальнобойными радарами, способными обнаруживать самолеты-невидимки?
США не обладают превосходством в воздухе. Американские и израильские самолеты летают вблизи западной границы Ирана и запускают в основном ракеты класса "воздух-поверхность" (JASSAM), дальность действия которых составляет от 230 до 600 миль в зависимости от модификации ( AGM-158A JASSM (базовая): ~370 км [230 миль] и AGM-158B JASSM-ER (увеличенная дальность): ~980 км [610 миль]). Я не знаю, сколько, если вообще есть, комплексов С-300-С-400 развернуто в Иране. Сообщается, что с 28 февраля Иран сбил 29 беспилотников MQ9 и Hermes, что представляет собой финансовые потери в размере 800 миллионов долларов.
2) Что означает тот факт, что Иран принес извинения своим соседям за нападения на них ?
Это неверное толкование слов иранского президента. Пезешкиан лично извинился перед соседними странами (странами Персидского залива/арабскими государствами), пострадавшими от иранских ракетных и беспилотных ударов, сказав примерно следующее: "Я должен извиниться перед соседними странами, подвергшимися нападению со стороны Ирана, от своего имени и от имени Ирана". Однако в более поздних заявлениях Пезешкиан подчеркнул, что любой жест деэскалации был подорван действиями США (например, ответом Трампа, который представил это как капитуляцию). До тех пор, пока США продолжают проводить военные операции с территорий стран Персидского залива/арабских государств, Иран будет (и уже делал это) продолжать атаковать американские цели в этих странах.
3) Каковы цели новых кассетных ракет? Аэродромы?
Последние видеозаписи показывают, что Иран нанес удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Снаряды иранской ракеты, как минимум, поражают наземные цели в Тель-Авиве и Хайфе.
4) Почему Иран не может прекратить постоянные обстрелы, которым он подвергается? Кажется, они так же беззащитны, как и Газа.
Иран не обладает совершенной системой противовоздушной обороны. Стоит отметить, что, несмотря на угрозы Дональда Трампа, количество американских авиаударов по Ирану сократилось на 80%. По данным Simplicius :
Количество ударов США также сократилось: с почти 1000 в первый день до примерно 200-300 в день или меньше с тех пор. И многие, если не большинство из этих ударов, направлены на поверхностные цели, чтобы "приукрасить итоговый счет", например, на кладбище самолетов, что, несомненно, добавило пару десятков "баллов" к "впечатляющему" списку ударов.
5) Иранские ВВС уничтожены?
Нет. Удары по иранским боевым самолетам в основном ограничивались западной частью Ирана. Однако на востоке у них по-прежнему достаточно возможностей. Иран располагает 17 тактическими истребительными базами (ТИФБ), а в последние годы в центральном и восточном Иране было построено несколько новых аэродромов, по меньшей мере два из которых стали постоянными ТИФБ - первые, созданные с 1979 года. Одна из известных баз на востоке - это ТИФБ 14 недалеко от Мешхеда, на крайнем северо-востоке. Для защиты объектов от превентивных ударов Иран переместил большую часть своих военно-воздушных сил под землю. Авиабаза "Огаб 44", открытая в 2023 году, представляет собой массивный объект, высеченный в горах Загрос, спроектированный для противостояния бомбам, способным пробивать бункеры, и вмещающий истребители, беспилотники и командные пункты. По состоянию на 28 февраля 2026 года, согласно сообщениям, истребители МиГ-29, пролетающие над Тегераном, и ударные самолеты Су-24 передислоцируются, что свидетельствует об активной подготовке к обороне.
6) Сложно ли вывести аэродромы из строя? Например, сжечь все топливные баки. Я прихожу к выводу, что для этого нужны высокоточные ракеты, а у Ирана их недостаточно, чтобы использовать их для поражения таких целей. Тем временем Тегеран горит, а некоторые американские радары выходят из строя.
Взрыв топливных баков может привести к нехватке топлива, но это не выводит из строя аэродромы. Создать воронку на аэродроме и навсегда вывести его из строя сложно, потому что взлетно-посадочные полосы можно отремонтировать. Вам нужно перестать верить пропагандистским заявлениям США о масштабных разрушениях. И откуда вы знаете, сколько высокоточных ракет у Ирана? Я не знаю, но я продолжаю наблюдать, как Иран выпускает несколько волн высокоточных ракетных ударов по Тель-Авиву и Хайфе, а также по американским базам/объектам по всему Персидскому заливу.
7) Тот факт, что США оказались в невыгодном положении из-за потери радаров, похоже, не сильно помог Ирану. Новые иранские ракеты пролетают мимо цели, но это было бы верно независимо от состояния этих радиолокационных станций.
Вы сами отвечаете на свой вопрос. Да, потеря США передовых радиолокационных систем ослепила их, и, как следствие, иранские ракеты пролетают мимо. Так в чем же ваш настоящий вопрос?