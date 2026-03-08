Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон

Разведывательное сообщество США прикрывает свою задницу… Что на самом деле происходит в войне США против Ирана?



Ларри К. Джонсон

Начнем с главной новости, полученной в результате утечки информации из американского разведывательного сообщества в газету Washington Post… Джон Хадсон и Уоррен П. Стробел получили эту информацию:



В секретном докладе Национального разведывательного совета говорится, что даже крупномасштабное наступление на Иран, начатое Соединенными Штатами, вряд ли сможет свергнуть укоренившуюся военную и клерикальную элиту Исламской республики. Эта оценка вызывает тревогу, поскольку администрация Трампа поднимает вопрос о затяжной военной кампании, которая, по словам официальных лиц, "только началась".



Полученные данные, подтвержденные газете The Washington Post тремя источниками, знакомыми с содержанием доклада, вызывают сомнения в заявленном президентом Дональдом Трампом плане " очистки " иранской руководящей структуры и установления власти правителем по его собственному выбору.



В докладе, завершенном примерно за неделю до начала войны между США и Израилем 28 февраля, были изложены сценарии преемственности власти, вытекающие либо из целенаправленной кампании против иранских лидеров, либо из более широкого наступления на руководство и государственные институты Ирана, сообщили источники, знакомые с его выводами. В обоих случаях разведка пришла к выводу, что иранское духовенство и военное руководство отреагируют на убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, следуя протоколам, призванным сохранить преемственность власти, заявили эти источники.



