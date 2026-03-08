 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
21:57 08.03.2026

Кругооборот зла в природе
alexandr_rogers
8 марта 2026

Слышь, ЕС, отдавай Гренландию, потому что там злые агрессивные Россия и Китай...



США снабжали Ирак химическим оружием, потому что он воевал против злого Ирана.
Затем США вторглись в злой Ирак, потому что у него было химическое оружие.
Затем США снова вторглись в злой Ирак, потому что он злой.
Теперь США напали на Иран, потому что он агрессивный и злой.

США напали на фанатичную террористическую теократию и убили 160 маленьких девочек, потому что такова воля Бога, их ведет в крестовый поход богоизбранный Дональд Трамп, нужно отстроить Третий Храм, чтобы исполнились пророчества, смерть неверным, Deus Vult!
Смотри, не перепутай.

США воевали вместе с коммунистическим СССР против злого Третьего Рейха.
США воевали вместе с коммунистическим СССР против злой Японии.
США воевали в коммунистическом Вьетнаме против злого коммунистического СССР.

США наказывали нацистских преступников, трудоустроив их в свою ядерную и космическую программу, а также назначив на высшие посты в ФРГ и НАТО.
США наказывали японских военных преступников из отряда 731, трудоустроив их в свои фармакологические компании.
США очень обеспокоены правами мусульман-уйгуров в Китае, поэтому на защиту остальных мусульман от самих США сил уже не остается.

США воевали против злого коммунистического Китая в Корее.
США вкладывались деньгами и технологиями в коммунистический Китай, чтобы он не дружил со злым коммунистическим СССР.
США пытаются удушить злой коммунистический Китай, потому что он коммунистический (и обогнал их по промышленному производству и технологиям).

США недовольны Россией, потому что она дружит со злым коммунистическим Китаем.
США недовольны Китаем, потому что он дружит со злой капиталистической Россией.
Президент США поедет в злой Китай уговаривать их не покупать злую российскую нефть.
Президент США будет просить у нищего злого Китая, чтобы тот дал им денег в долг. Потому что нечем /под двери насрать/ оплачивать антикитайскую активность.

США помогали свободолюбивому Афганистану, потому что он воевал со злым СССР.
США воевали со злым Афганистаном, потому что 9/11.
США сбежали из Афганистана и старательно делают вид, что его не существует, потому что еще не зажило и болит.

США воевали с террористическим ИГИЛ (запрещенным в РФ), потому что они злые.
США поддерживали ИГИЛ, потому что он против Асада.
США воевали с ИГИЛ, потому что нужно было отжать нефтяные поля (Ойло! Ойло!).
США поддерживают ИГИЛ, потому что они демократически избранное правительство Сирии (и плевать, что никаких выборов не было и они массово убивают христиан).

США любили чеченцев, потому что те воевали против злой России.
США ненавидят чеченцев, потому что те воюют за злую Россию.

США поддерживали свободолюбивую "ненацистскую" Украину, потому что она против злой России.
В России диктатура, потому что выборы.
На Украине демократия, потому что нет выборов.

США миролюбиво поставляют разведданные и целеуказание для Украины, которая защищается от полномасштабной неспровоцированной российской агрессии.
Россия коварно поставляет разведданные и целеуказание для Ирана, который коварно нападает на американские базы, с которых его демократически обстреливают ради его собственного блага, понимать надо, очень обоснованно за дело для достижения неназванных целей невойны… этодругое, вой на болотах, уехать в Израиль, который не воюет со своими соседями, вы кого вызвали?!

Если вы запутались, то вы антисемит и злой коммунистический Си Хаменеевич Путин.

P.S. США гиперхохлы. Они вторглись в 80 стран за 80 лет, убили там десятки миллионоа человек, еще больше разграбили и сделали нищими, и искренне удивляются "Почему все эти злые люди ненавидят нас, таких хороших? За що?! Кляти!".

Источник - Кухня Роджерса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772996220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений
- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената
- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана
- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Кадровые перестановки
- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности
- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  