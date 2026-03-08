|Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
21:57 08.03.2026
Кругооборот зла в природе
alexandr_rogers
8 марта 2026
Слышь, ЕС, отдавай Гренландию, потому что там злые агрессивные Россия и Китай...
США снабжали Ирак химическим оружием, потому что он воевал против злого Ирана.
Затем США вторглись в злой Ирак, потому что у него было химическое оружие.
Затем США снова вторглись в злой Ирак, потому что он злой.
Теперь США напали на Иран, потому что он агрессивный и злой.
США напали на фанатичную террористическую теократию и убили 160 маленьких девочек, потому что такова воля Бога, их ведет в крестовый поход богоизбранный Дональд Трамп, нужно отстроить Третий Храм, чтобы исполнились пророчества, смерть неверным, Deus Vult!
Смотри, не перепутай.
США воевали вместе с коммунистическим СССР против злого Третьего Рейха.
США воевали вместе с коммунистическим СССР против злой Японии.
США воевали в коммунистическом Вьетнаме против злого коммунистического СССР.
США наказывали нацистских преступников, трудоустроив их в свою ядерную и космическую программу, а также назначив на высшие посты в ФРГ и НАТО.
США наказывали японских военных преступников из отряда 731, трудоустроив их в свои фармакологические компании.
США очень обеспокоены правами мусульман-уйгуров в Китае, поэтому на защиту остальных мусульман от самих США сил уже не остается.
США воевали против злого коммунистического Китая в Корее.
США вкладывались деньгами и технологиями в коммунистический Китай, чтобы он не дружил со злым коммунистическим СССР.
США пытаются удушить злой коммунистический Китай, потому что он коммунистический (и обогнал их по промышленному производству и технологиям).
США недовольны Россией, потому что она дружит со злым коммунистическим Китаем.
США недовольны Китаем, потому что он дружит со злой капиталистической Россией.
Президент США поедет в злой Китай уговаривать их не покупать злую российскую нефть.
Президент США будет просить у нищего злого Китая, чтобы тот дал им денег в долг. Потому что нечем /под двери насрать/ оплачивать антикитайскую активность.
США помогали свободолюбивому Афганистану, потому что он воевал со злым СССР.
США воевали со злым Афганистаном, потому что 9/11.
США сбежали из Афганистана и старательно делают вид, что его не существует, потому что еще не зажило и болит.
США воевали с террористическим ИГИЛ (запрещенным в РФ), потому что они злые.
США поддерживали ИГИЛ, потому что он против Асада.
США воевали с ИГИЛ, потому что нужно было отжать нефтяные поля (Ойло! Ойло!).
США поддерживают ИГИЛ, потому что они демократически избранное правительство Сирии (и плевать, что никаких выборов не было и они массово убивают христиан).
США любили чеченцев, потому что те воевали против злой России.
США ненавидят чеченцев, потому что те воюют за злую Россию.
США поддерживали свободолюбивую "ненацистскую" Украину, потому что она против злой России.
В России диктатура, потому что выборы.
На Украине демократия, потому что нет выборов.
США миролюбиво поставляют разведданные и целеуказание для Украины, которая защищается от полномасштабной неспровоцированной российской агрессии.
Россия коварно поставляет разведданные и целеуказание для Ирана, который коварно нападает на американские базы, с которых его демократически обстреливают ради его собственного блага, понимать надо, очень обоснованно за дело для достижения неназванных целей невойны… этодругое, вой на болотах, уехать в Израиль, который не воюет со своими соседями, вы кого вызвали?!
Если вы запутались, то вы антисемит и злой коммунистический Си Хаменеевич Путин.
P.S. США гиперхохлы. Они вторглись в 80 стран за 80 лет, убили там десятки миллионоа человек, еще больше разграбили и сделали нищими, и искренне удивляются "Почему все эти злые люди ненавидят нас, таких хороших? За що?! Кляти!".