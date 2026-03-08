ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны

Владимир МАЛЫШЕВ



Погрязшие во вранье США все-таки вынуждены постепенно признавать свои преступления и неудачи в Иране. Пришлось признаться даже в чудовищном ударе 28 февраля по школе для девочек в Минабе, в результате чего погибло более 170 детей. "Анализ показывает, – пишет ведущая газета США New York Times, – что школа пострадала во время американских ударов по иранской военно-морской базе".







Сделать это пришлось после того, как официальный Вашингтон несколько дней упорно это отрицал. "Мы никогда не атакуем гражданских объекты", – с пафосом объявил буквально накануне министр войны Пит Хегсет.



В СМИ также была подброшена версия насчет того, что эта школа якобы связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и находится рядом с военным объектом. "Однако, – указывает NYT, – фактчек китайского издания Paper опровергает эти утверждения: спутниковые снимки 2016-2018 годов ясно показывают, что территория школы была оборудована, как гражданское учреждение (детская площадка, вход с улицы), и отделена от военного комплекса. Сама по себе принадлежность учениц к семьям военных не превращает учебное заведение в военный объект".



К тому же бьют по гражданским объектам США вовсе не в первый раз, придумывая при этом порой самые нелепые оправдания. Вот неполный перечень таких смертоносных ударов: 2001-й, Афганистан: свадьба в Урузгане, более 100 погибших. США заявили, что цель была военной, а бомбардировка – ошибкой. 2003-й, Ирак: рынок в Багдаде, десятки погибших. Объяснение – "плохая разведка". 2015-й, Афганистан: больница "Врачей без границ" в Кундузе, 42 погибших. Расследование признало ошибкой, никто не понес наказания. 2021-й, Сирия: удар по школе в Атме, десятки погибших. США признали, но назвали бомбардировку "непреднамеренной" и т. д.



И вот теперь чудовищный удар по школе в Минабе 28 февраля, в результате которого погибли десятки дети, по всей видимости, как пишет NYT, был частью нападения на соседнюю военно-морскую базу на юге Ирана, где, по словам официальных лиц, действовали американские войска.



"Собранные газетой New York Times доказательства, – пишет издание, – включая недавно опубликованные спутниковые снимки, сообщения в социальных сетях и проверенные видеозаписи, указывают на то, что здание школы было серьезно повреждено в результате точечного удара, произошедшего одновременно с атаками на соседнюю военно-морскую базу, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции. А официальные заявления о том, что американские войска атаковали военно-морские цели вблизи Ормузского пролива, где расположена база Корпуса стражей исламской революции, позволяют предположить, что именно они, скорее всего, и осуществили этот удар".



Начальная школа находится в небольшом южном городке Минабе, более чем в 600 милях от Тегерана, но недалеко от важнейшего водного пути – Ормузского пролива. Поскольку суббота является началом иранской рабочей недели, дети и учителя находились в классах во время забастовки, сообщили представители здравоохранения и иранские государственные СМИ.



Первые сообщения об ударах появились в социальных сетях вскоре после 11:30 утра по местному времени. Анализ этих сообщений, а также фотографий и видео очевидцев, снятых в течение часа после ударов, подтверждает, что школа подверглась обстрелу одновременно с военно-морской базой. На одном из видео, точно определенном экспертами по геолокации, видно несколько больших клубов дыма, поднимающихся из района базы и школы.



Как показывают видеозаписи очевидцев, подтвержденные газетой New York Times, удары, нанесенные США и Израилем в ходе иранских атак 28 февраля, причинили значительный ущерб школе. Женщины рыдали, пока спасатели прочесывали завалы в поисках выживших и пострадавших".



Для более полной оценки ущерба внутри базы и возможных причин его возникновения газета NYT заказала у компании Planet Labs новые спутниковые снимки. Снимок, сделанный в среду, дополнительно подтвердил хронологию событий. Уэс Дж. Брайант, аналитик по вопросам национальной безопасности, служивший в ВВС США и бывший старшим советником по вопросам вреда, причиняемого гражданскому населению, в Пентагоне, изучив новые спутниковые снимки, пришел к выводу, что все здания, включая школу, были поражены "идеально точными" ударами, как по мишени.



"В интернете, – добавляет газета, – распространились теории, предполагающие, что причиной удара по школе стала ошибочно выпущенная иранская ракета, однако NYT и интернет-аналитики опровергли это утверждение".



Признались США и в ложности ими самими запущенной "утки" о том, будто поражение трех боевых истребителей США F-15E над Кувейтом явилось следствием "дружественного огня". Мол, американские самолеты по ошибке поразили ПВО Кувейта. Как писала Wall Street Journal, инцидент произошел после удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Кувейта, где погибли шесть военнослужащих США. Якобы на фоне тревоги пилот кувейтского истребителя F/A-18 открыл огонь по приближающимся целям, приняв их за угрозу. Были выпущены три ракеты "воздух–воздух", которые поразили три американских F-15E Strike Eagle.



Но специализированный американский военный журнал Military Watch, подверг сомнению эту версию Пентагона. Его эксперты считают, что самолеты на самом деле были сбиты иранцами "из воздушной засады". Сообщения Министерства обороны Кувейта о крушении нескольких американских истребителей указывают на то, замечает Military Watch, что сбитие могло быть результатом хорошо спланированной воздушной засады. Истребители F-15E и раньше несли потери, два из них были сбиты иракской ПВО 17 и 19 января 1991 года во время войны в Персидском заливе. Им было выделено приоритетное финансирование на модернизацию, в которую была интегрирована современная авионика "4+ поколения", включая радар с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-82(V)1.



"Ожидается, что продемонстрированная способность иранских или союзных сил сбивать некоторые из наиболее ценных истребителей ВВС США и бомбардировать ключевые военные базы добавит беспрецедентный уровень сложности к продолжающейся войне под руководством США", – отметило MW.



Подтверждает эту версию MW и агентство Reuters. Американские военные следователи считают возможным, что Вооруженные силы США несут ответственность за нанесение в субботу сознательного удара по иранской школе для девочек, в результате которого погибли десятки детей, но еще не пришли к окончательному выводу и не завершили расследование, сообщили Reuters два американских чиновника.



Агентству не удалось установить больше подробностей о расследовании, в том числе о том, какие доказательства помогли прийти к упомянутой предварительной оценке происшедшего, какой тип боеприпаса был использован [для совершения атаки].



А итальянское издание Antidiplomatico пишет: "Поистине невероятная реконструкция, учитывая, что не один, а целых три американских истребителя были ошибочно приняты за иранские самолеты, несмотря на то что на протяжении многих лет все военные самолеты и системы управления военными аэродромами были оснащены системой IFF (идентификация "свой-чужой"): автоматической системой идентификации, основанной на обмене зашифрованными кодами между бортовыми транспондерами и диспетчерской вышкой, гарантирующей безопасность и предотвращающей огонь по своим…".



И вот уже сам президент США Дональд Трамп впервые признает потери среди своих военных в Иране. "К сожалению, скорее всего, их число еще увеличится. Потери будут, хотя мы, конечно, пытаемся их избежать! И мы отомстим за гибель каждого из наших солдат!" – заявил американский лидер.



Но самое главное, что ведущие американские СМИ и ведущие политологи все активнее критикуют за нападение на Иран самого Трампа. "Нападение президента Трампа на Иран поражает своей дерзостью, агрессией и беззаконием. Г-н Трамп отдал приказ о нанесении ударов в разгар переговоров со страной, которая не представляла никакой непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Он ничего не сделал для подготовки своей страны к войне. Теперь он предлагает головокружительный набор обоснований и целей, оказавшись в водовороте событий, созданном им самим", – пишут на страницах New York Times Роберт Малли, бывший специальный посланник США по Ирану с 2021 по 2023 год, и Стивен Вертхайм – историк внешней политики США и аналитик нежелательного в России Фонда Карнеги.



"Самопровозглашенный президент мира, – возмущаются авторы статьи, – превратился в осмелевшего разжигателя войны. На этот раз он поставил перед собой грандиозные цели, включая уничтожение всего военного арсенала Ирана и угрозы режиму вплоть до его свержения. Война быстро переросла в региональное противостояние, которое стоило жизней американцам – предсказуемый результат предоставления Ирану всех стимулов для ответных действий. Трудно представить, чтобы кто-либо из предшественников г-на Трампа так нагло и растерянно рисковал".



А тем временем потери США множатся. Как сообщил 6 марта американский канал CBS News со ссылкой на источники, за последние дни на Ближнем Востоке были сбиты три американских беспилотника MQ-9 Reaper. По словам официальных лиц, на данный момент неизвестно, где именно потерпели крушение эти беспилотники. Стоимость одного ударно-разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper составляет примерно от 16 до 30−40 млн долларов, в зависимости от модификации, комплектации полезной нагрузкой и года закупки. Обстоятельства, связанные с потерями, остаются в стадии расследования, уклончиво отмечает CBS. Источник - Фонд стратегической культуры

