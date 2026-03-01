ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 09.03.2026

ВС РФ отбили контрнаступление ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



На уходящей неделе ГрВ "Север" начала срезать пограничный выступ в Сумщине: взяты Сопыч и пункт пропуска "Бачевск". На Краснолиманском направлении 20-я армия убрала два опорных пункта ВСУ – Дробышево и Яровую – и теперь одновременно нависает над Красным Лиманом и Святогорском, не давая противнику закрыть оба направления. Тем временем в Запорожье провалилось контрнаступление ВСУ под Степногорском: вместо возврата позиций украинцам пришлось откатываться. А под Гуляйполем 5-я армия вышла к Верхней Терсе – узлу, с падением которого рассыпается весь фронт неприятеля севернее данного населенного пункта.



Сумское направление



Части ГрВ "Север" взяли село Сопыч и международный автомобильный пункт пропуска "Бачевск" в Глуховском районе Сумской области. Дополнительно подразделения расширили зону контроля южнее, благодаря действиям из района урочища Сидоровка. Замысел командования ВС РФ – срезать выступ, который образован изгибом границы Курской и Брянской областей России и Сумской области Украины. Промежуточная задача – это выход на рубеж: Толстодубово – Бачевск – Суходол – Ястребщина.



ВСУ тем временем пока держат пассивную оборону на всех участках Сумщины. Противник готовится к весенне-летней кампании ВС РФ и копит силы. Активных действий от него стоит ждать тогда, когда замысел русского командования станет для него понятным.



В Сумской области на данный момент есть несколько "намеков" на то, что может ждать украинские войска уже в мае. Очевидная цель – областной центр. Но ГрВ "Север" располагает и другими вариантами. Группировка задействует тактику "маятника": активность переключается с участка на участок вдоль сотен километров пограничья Сумской и северной Харьковской областей. Противник попросту не успевает реагировать в нужный момент.



Краснолиманское направление



Части 20-й гвардейской общевойсковой армии взяли село Дробышево. Оно служило "ребром жесткости" к северо-западу от Красного Лимана. Теперь у русских войск открылся фланг для давления на западную и северо-западную части города и на лесной массив за ним. Параллельно дочищена Яровая – населенный пункт полностью под контролем ВС РФ. Поселок представлял собой потенциальный плацдарм за излучиной Северского Донца. Теперь это "окно возможностей" для ВСУ закрыто.



Тем временем передовые штурмовые подразделения уже начали обход Святогорска по лесам к западу от него. Задача – перерезать трассу Т-05-21, по которой украинские войска отступают за Северский Донец у Богородичного. Ситуация для ВСУ становится критической сразу на двух направлениях. Готовится штурм Святогорска и возобновление штурма Красного Лимана. Украинское командование физически не сможет полноценно поддержать оба гарнизона одновременно.



Оборонительная линия ВСУ между Дробышево и Красным Лиманом слабая. Это одна линия опорников, без подготовленных позиций к западу от дачного поселка "Солярий". Местность заболочена – нормально окопаться негде. К этому добавляются и усилия ВКС РФ – наши подразделения нарастили удары по городу. В сети появились кадры применения сверхтяжелых авиабомб по позициям 60-й и 63-й ОМБр в Красном Лимане. Оборона перепахивается заблаговременно – штурмовикам 20-й армии будет легче работать.



Запорожское направление. Восточный сектор



Части 5-й гвардейской общевойсковой армии добились успеха к западу от Гуляйполя. Созданы все условия для штурма Верхней Терсы – ключевого узла обороны ВСУ на этом участке. По данным отечественных источников, близких к армии, передовые подразделения уже подошли к селу с юга и востока.



Ценность Верхней Терсы как для нас, так и для противника заключается в том, что населенный пункт стоит на стыке двух оборонительных линий: линии по реке Гайчур (уходит на север) и старой оборонительной линии, возведенной еще в 2023 году (уходит на запад). Это буквально замок всей обороны ВСУ к западу от Гуляйполя. Возьми 5-я армия Верхнюю Терсу – и фронт севернее рассыпается.



Открывается путь на Омельник, а с ним и обход старой оборонительной линии с фланга. Через Омельник проходит альтернативная трасса снабжения Ореховского укрепрайона. В связи с этим стоит ожидать, что сопротивление неприятеля будет крайне ожесточенным. Оборону держат 61-я ОМБр, 1-й ОШП, 105-я и 108-я бригады ТрО. Для узкого участка – серьезный состав. На плечи 127-й мотострелковой дивизии легла непростая задача. Но ее бойцы уже не раз доказывали: непреодолимых препятствий для них нет.



Запорожское направление. Западный сектор



Подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии отразили контрнаступление ВСУ. Противник пытался вернуть село Приморское и Степногорск, а также срезать выступ русских войск к северо-востоку от него – не вышло. Неприятель откатился из Речного и оставил Веселянку – она сейчас в серой зоне. Вся сельская агломерация к северо-востоку от Степногорска выбыла из актива украинских войск. Магдалиновку и Запасное ВСУ еще сохраняют за собой, но долго не продержатся.



Следующая цель русских войск – укрепрайон, прикрывающий подступы к Камышевахе, Заречному и Юрковке, и трассу Н-08 между Ореховым и Запорожьем. Трасса Н-08 и дублирующий маршрут Т-04-08 образуют единственный коридор для отступления Ореховской группировки. Потеряй ВСУ эти дороги – и группировка окажется в ловушке. После провала февральского контрнаступления украинским частям не остается ничего, кроме как тянуть время и готовить эвакуацию из Орехова.



