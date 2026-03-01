 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 09.03.2026
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
00:05 09.03.2026

ВС РФ отбили контрнаступление ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

На уходящей неделе ГрВ "Север" начала срезать пограничный выступ в Сумщине: взяты Сопыч и пункт пропуска "Бачевск". На Краснолиманском направлении 20-я армия убрала два опорных пункта ВСУ – Дробышево и Яровую – и теперь одновременно нависает над Красным Лиманом и Святогорском, не давая противнику закрыть оба направления. Тем временем в Запорожье провалилось контрнаступление ВСУ под Степногорском: вместо возврата позиций украинцам пришлось откатываться. А под Гуляйполем 5-я армия вышла к Верхней Терсе – узлу, с падением которого рассыпается весь фронт неприятеля севернее данного населенного пункта.

https://readovka.news/news/239418/

Сумское направление

Части ГрВ "Север" взяли село Сопыч и международный автомобильный пункт пропуска "Бачевск" в Глуховском районе Сумской области. Дополнительно подразделения расширили зону контроля южнее, благодаря действиям из района урочища Сидоровка. Замысел командования ВС РФ – срезать выступ, который образован изгибом границы Курской и Брянской областей России и Сумской области Украины. Промежуточная задача – это выход на рубеж: Толстодубово – Бачевск – Суходол – Ястребщина.

ВСУ тем временем пока держат пассивную оборону на всех участках Сумщины. Противник готовится к весенне-летней кампании ВС РФ и копит силы. Активных действий от него стоит ждать тогда, когда замысел русского командования станет для него понятным.

В Сумской области на данный момент есть несколько "намеков" на то, что может ждать украинские войска уже в мае. Очевидная цель – областной центр. Но ГрВ "Север" располагает и другими вариантами. Группировка задействует тактику "маятника": активность переключается с участка на участок вдоль сотен километров пограничья Сумской и северной Харьковской областей. Противник попросту не успевает реагировать в нужный момент.

Краснолиманское направление

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии взяли село Дробышево. Оно служило "ребром жесткости" к северо-западу от Красного Лимана. Теперь у русских войск открылся фланг для давления на западную и северо-западную части города и на лесной массив за ним. Параллельно дочищена Яровая – населенный пункт полностью под контролем ВС РФ. Поселок представлял собой потенциальный плацдарм за излучиной Северского Донца. Теперь это "окно возможностей" для ВСУ закрыто.

Тем временем передовые штурмовые подразделения уже начали обход Святогорска по лесам к западу от него. Задача – перерезать трассу Т-05-21, по которой украинские войска отступают за Северский Донец у Богородичного. Ситуация для ВСУ становится критической сразу на двух направлениях. Готовится штурм Святогорска и возобновление штурма Красного Лимана. Украинское командование физически не сможет полноценно поддержать оба гарнизона одновременно.

Оборонительная линия ВСУ между Дробышево и Красным Лиманом слабая. Это одна линия опорников, без подготовленных позиций к западу от дачного поселка "Солярий". Местность заболочена – нормально окопаться негде. К этому добавляются и усилия ВКС РФ – наши подразделения нарастили удары по городу. В сети появились кадры применения сверхтяжелых авиабомб по позициям 60-й и 63-й ОМБр в Красном Лимане. Оборона перепахивается заблаговременно – штурмовикам 20-й армии будет легче работать.

Запорожское направление. Восточный сектор

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии добились успеха к западу от Гуляйполя. Созданы все условия для штурма Верхней Терсы – ключевого узла обороны ВСУ на этом участке. По данным отечественных источников, близких к армии, передовые подразделения уже подошли к селу с юга и востока.

Ценность Верхней Терсы как для нас, так и для противника заключается в том, что населенный пункт стоит на стыке двух оборонительных линий: линии по реке Гайчур (уходит на север) и старой оборонительной линии, возведенной еще в 2023 году (уходит на запад). Это буквально замок всей обороны ВСУ к западу от Гуляйполя. Возьми 5-я армия Верхнюю Терсу – и фронт севернее рассыпается.

Открывается путь на Омельник, а с ним и обход старой оборонительной линии с фланга. Через Омельник проходит альтернативная трасса снабжения Ореховского укрепрайона. В связи с этим стоит ожидать, что сопротивление неприятеля будет крайне ожесточенным. Оборону держат 61-я ОМБр, 1-й ОШП, 105-я и 108-я бригады ТрО. Для узкого участка – серьезный состав. На плечи 127-й мотострелковой дивизии легла непростая задача. Но ее бойцы уже не раз доказывали: непреодолимых препятствий для них нет.

Запорожское направление. Западный сектор

Подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии отразили контрнаступление ВСУ. Противник пытался вернуть село Приморское и Степногорск, а также срезать выступ русских войск к северо-востоку от него – не вышло. Неприятель откатился из Речного и оставил Веселянку – она сейчас в серой зоне. Вся сельская агломерация к северо-востоку от Степногорска выбыла из актива украинских войск. Магдалиновку и Запасное ВСУ еще сохраняют за собой, но долго не продержатся.

Следующая цель русских войск – укрепрайон, прикрывающий подступы к Камышевахе, Заречному и Юрковке, и трассу Н-08 между Ореховым и Запорожьем. Трасса Н-08 и дублирующий маршрут Т-04-08 образуют единственный коридор для отступления Ореховской группировки. Потеряй ВСУ эти дороги – и группировка окажется в ловушке. После провала февральского контрнаступления украинским частям не остается ничего, кроме как тянуть время и готовить эвакуацию из Орехова.

Вчера, 7 марта, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – блокаде Ормузского пролива.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773003900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений
- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената
- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана
- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Кадровые перестановки
- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности
- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром
