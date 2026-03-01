 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 09.03.2026
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
02:44 09.03.2026

Reuters: Иран назначил сына Хаменеи, придерживающегося жестких взглядов, Моджтабу, новым верховным лидером, цены на нефть резко выросли.

ДУБАЙ/ИЕРУСАЛИМ, 9 марта (Reuters) - В понедельник Иран назначил Моджтабу Хаменеи преемником своего отца Али Хаменеи на посту верховного лидера , что свидетельствует о сохранении жесткой линии у власти, в то время как продолжающаяся уже неделю война США и Израиля с Ираном подтолкнула цены на нефть выше 100 долларов за баррель.



Моджтаба, священнослужитель, имевший влияние в иранских силах безопасности и обширные деловые связи под руководством своего отца, считался одним из главных претендентов на пост преемника Али Хаменеи в преддверии воскресного голосования Ассамблеи экспертов - органа из 88 священнослужителей, которому поручено выбрать преемника Али Хаменеи.

"Решающим голосованием Ассамблея экспертов назначила аятоллу Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении Ассамблеи, опубликованном вскоре после полуночи по тегеранскому времени.

Эта должность наделяет Моджтабу правом окончательного решения по всем государственным вопросам в Исламской Республике.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии по поводу объявления о назначении нового верховного лидера Ирана.

Назначение Моджтабы, вероятно, вызовет гнев президента США Дональда Трампа , который в воскресенье заявил, что Вашингтон должен иметь право голоса при выборе кандидата. "Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится", - сказал он ABC News. Израиль, еще до объявления, пригрозил нанести удар по любому выбранному кандидату.

Отец Моджтабы, верховный лидер Али Хаменеи, был убит в результате одного из первых ударов по Ирану более недели назад.

В воскресенье американские военные сообщили о смерти седьмого американца от ран, полученных во время первоначальной контратаки Ирана неделю назад, спустя день после того, как Трамп руководил возвращением в Соединенные Штаты останков шести других погибших.



По данным посла Ирана в ООН, в результате американо-израильских атак погибли по меньшей мере 1332 мирных жителя Ирана и тысячи получили ранения.

Нефть дороже 100 долларов за баррель

Разрастающаяся война серьезно повлияла на торговлю нефтью, а резкий рост цен в понедельник спровоцировал падение фьючерсов на акции в Азии на фоне опасений роста стоимости жизни.

Фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года, на фоне опасений по поводу сокращения предложения и длительных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив. Цена на нефть марки Brent подскочила на 17% до 108,73 доллара за баррель, после того как на прошлой неделе уже взлетела на 28%.



На Уолл-стрит фьючерсы на S&P 500 ESc1, открывает новую вкладкуакции упали на 1,6%, в то время как фьючерсы на Nasdaq NQc1, открывает новую вкладкуПадение составило 1,7%.

Трамп в сообщении в социальных сетях заявил, что цены на нефть "быстро упадут, когда будет устранена иранская ядерная угроза", и сказал, что повышение цен - это "очень небольшая цена за безопасность и мир в США и во всем мире".

ВЫЗОВ СО СТОРОНЫ ТЕГЕРАНА

Иранские государственные СМИ сообщили, что руководство вооруженных сил Ирана присягнуло на верность Моджтабе Хаменеи, а Корпус стражей исламской революции в своем заявлении выразил готовность следовать за новым верховным лидером.

В воскресенье состоялось заседание Ассамблеи экспертов для избрания нового верховного лидера, несмотря на угрозы того, что этот орган может стать мишенью, заявил глава иранской службы безопасности Али Лариджани в эфире государственного телевидения после объявления результатов.

Моджтаба Хаменеи мог бы возглавить страну в нынешних сложных условиях, заявил Лариджани, призвав к единству вокруг нового лидера.

Это заявление прозвучало после того, как Тегеран продемонстрировал неповиновение, несмотря на призыв Трампа к "безоговорочной капитуляции". Ранее спикер иранского парламента Мохаммед Багер Калибаф заявил, что Тегеран не стремится к прекращению огня в войне и накажет агрессоров.

[...]



"ОПАСНАЯ НОВАЯ ЭТАП"

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что крупномасштабное нападение ознаменовало собой "опасный новый этап" конфликта и является военным преступлением.

"Нанося удары по топливным складам, агрессоры выбрасывают в воздух опасные материалы и токсичные вещества", - написал он в X.

[...]

Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что не стремится к переговорам для прекращения конфликта, который привел к росту мировых цен на энергоносители, нарушил работу предприятий и парализовал авиасообщение.

"В какой-то момент, я думаю, не останется никого, кто мог бы сказать: „Мы сдаемся"", - сказал он.

Источник - Reuters
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773013440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений
- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената
- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана
- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Кадровые перестановки
- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности
- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром
