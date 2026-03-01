Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку

02:44 09.03.2026

Reuters: Иран назначил сына Хаменеи, придерживающегося жестких взглядов, Моджтабу, новым верховным лидером, цены на нефть резко выросли.



ДУБАЙ/ИЕРУСАЛИМ, 9 марта (Reuters) - В понедельник Иран назначил Моджтабу Хаменеи преемником своего отца Али Хаменеи на посту верховного лидера , что свидетельствует о сохранении жесткой линии у власти, в то время как продолжающаяся уже неделю война США и Израиля с Ираном подтолкнула цены на нефть выше 100 долларов за баррель.



