|Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
02:44 09.03.2026
Reuters: Иран назначил сына Хаменеи, придерживающегося жестких взглядов, Моджтабу, новым верховным лидером, цены на нефть резко выросли.
ДУБАЙ/ИЕРУСАЛИМ, 9 марта (Reuters) - В понедельник Иран назначил Моджтабу Хаменеи преемником своего отца Али Хаменеи на посту верховного лидера , что свидетельствует о сохранении жесткой линии у власти, в то время как продолжающаяся уже неделю война США и Израиля с Ираном подтолкнула цены на нефть выше 100 долларов за баррель.
Моджтаба, священнослужитель, имевший влияние в иранских силах безопасности и обширные деловые связи под руководством своего отца, считался одним из главных претендентов на пост преемника Али Хаменеи в преддверии воскресного голосования Ассамблеи экспертов - органа из 88 священнослужителей, которому поручено выбрать преемника Али Хаменеи.
"Решающим голосованием Ассамблея экспертов назначила аятоллу Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении Ассамблеи, опубликованном вскоре после полуночи по тегеранскому времени.
Эта должность наделяет Моджтабу правом окончательного решения по всем государственным вопросам в Исламской Республике.
Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии по поводу объявления о назначении нового верховного лидера Ирана.
Назначение Моджтабы, вероятно, вызовет гнев президента США Дональда Трампа , который в воскресенье заявил, что Вашингтон должен иметь право голоса при выборе кандидата. "Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится", - сказал он ABC News. Израиль, еще до объявления, пригрозил нанести удар по любому выбранному кандидату.
Отец Моджтабы, верховный лидер Али Хаменеи, был убит в результате одного из первых ударов по Ирану более недели назад.
В воскресенье американские военные сообщили о смерти седьмого американца от ран, полученных во время первоначальной контратаки Ирана неделю назад, спустя день после того, как Трамп руководил возвращением в Соединенные Штаты останков шести других погибших.
По данным посла Ирана в ООН, в результате американо-израильских атак погибли по меньшей мере 1332 мирных жителя Ирана и тысячи получили ранения.
Нефть дороже 100 долларов за баррель
Разрастающаяся война серьезно повлияла на торговлю нефтью, а резкий рост цен в понедельник спровоцировал падение фьючерсов на акции в Азии на фоне опасений роста стоимости жизни.
Фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года, на фоне опасений по поводу сокращения предложения и длительных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив. Цена на нефть марки Brent подскочила на 17% до 108,73 доллара за баррель, после того как на прошлой неделе уже взлетела на 28%.
На Уолл-стрит фьючерсы на S&P 500 ESc1, открывает новую вкладкуакции упали на 1,6%, в то время как фьючерсы на Nasdaq NQc1, открывает новую вкладкуПадение составило 1,7%.
Трамп в сообщении в социальных сетях заявил, что цены на нефть "быстро упадут, когда будет устранена иранская ядерная угроза", и сказал, что повышение цен - это "очень небольшая цена за безопасность и мир в США и во всем мире".
ВЫЗОВ СО СТОРОНЫ ТЕГЕРАНА
Иранские государственные СМИ сообщили, что руководство вооруженных сил Ирана присягнуло на верность Моджтабе Хаменеи, а Корпус стражей исламской революции в своем заявлении выразил готовность следовать за новым верховным лидером.
В воскресенье состоялось заседание Ассамблеи экспертов для избрания нового верховного лидера, несмотря на угрозы того, что этот орган может стать мишенью, заявил глава иранской службы безопасности Али Лариджани в эфире государственного телевидения после объявления результатов.
Моджтаба Хаменеи мог бы возглавить страну в нынешних сложных условиях, заявил Лариджани, призвав к единству вокруг нового лидера.
Это заявление прозвучало после того, как Тегеран продемонстрировал неповиновение, несмотря на призыв Трампа к "безоговорочной капитуляции". Ранее спикер иранского парламента Мохаммед Багер Калибаф заявил, что Тегеран не стремится к прекращению огня в войне и накажет агрессоров.
[...]
"ОПАСНАЯ НОВАЯ ЭТАП"
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что крупномасштабное нападение ознаменовало собой "опасный новый этап" конфликта и является военным преступлением.
"Нанося удары по топливным складам, агрессоры выбрасывают в воздух опасные материалы и токсичные вещества", - написал он в X.
[...]
Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что не стремится к переговорам для прекращения конфликта, который привел к росту мировых цен на энергоносители, нарушил работу предприятий и парализовал авиасообщение.
"В какой-то момент, я думаю, не останется никого, кто мог бы сказать: „Мы сдаемся"", - сказал он.