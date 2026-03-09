Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку

15:23 09.03.2026

Китай намекает на интерес к строительству газопровода "Сила Сибири - 2" на фоне иранского кризиса

09.03.2026



Китай включил несколько проектов газопроводов с Россией в проект своего нового пятилетнего плана. Некоторые участники рынка полагают, что речь идет именно о "Силе Сибири - 2".



Подготовительные работы на трубопроводе, который, как полагают, является "Силой Сибири - 2", включены Китаем в пятилетний план. Однако, по мнению аналитиков, необходимы более подробные данные, чтобы делать столь далекоидущие выводы.



Китай включил несколько проектов газопроводов с Россией в проект своего нового пятилетнего плана. Это вызвало дискуссию на рынке о том, может ли "Сила Сибири - 2" - тщательно отслеживаемый проект, рассматриваемый как символ двусторонних отношений, - получить ускорение в вопросе строительства.



В проекте документа - наряду с упоминанием двух других трубопроводов - говорится, что Китай в ближайшие пять лет будет "продвигать подготовительные работы по центральному маршруту китайско-российского газопровода". Некоторые обозреватели рынка расценили эту новость, как относящуюся к проекту "Сила Сибири - 2", который также должен пройти через территорию Монголии.



Однако некоторые аналитики заявляют, что сроки завершения проекта остаются отдаленными ввиду отсутствия публично достигнутых договоренностей между Пекином и Москвой по определенным деталям.



В опубликованном на прошлой неделе во время ежегодной сессии высшего законодательного органа Китая проекте плана развития страны на 2026–2030 годы подробности не раскрывались.



Проект газопровода "Сила Сибири - 2", протяженность которого составит 2600 км (1615 миль), а предварительная стоимость оценивалась в 13,6 млрд долларов США, с момента начала переговоров в 2006 году откладывался уже несколько раз. Прогнозируемая пропускная способность трубопровода составляет 50 млрд кубометров (1,7 трлн кубических футов) в год, что должно укрепить энергетическую безопасность Китая после событий вокруг Венесуэлы и Ирана.



Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгор Дашнямын в январе в ходе своего визита в Китай встретился с представителями CNPC. Тогда стороны обязались "активизировать сотрудничество" по проекту российского газопровода, проходящего через территорию Монголии, хотя напрямую проект назван не был.



Этому событию предшествовал юридически обязывающий меморандум, подписанный лидерами трех стран в сентябре после трехсторонних переговоров в Пекине. Соглашение касалось строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай и транзитного газопровода "Союз Восток" через Монголию.



Подготовлено ProFinance.ru по материалам South China Morning Post