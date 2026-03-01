|Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
16:03 09.03.2026
Его Превосходительству Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи
http://kremlin.ru/
9 марта 2026 года 12:50 Поздравления
Уважаемый господин Хоссейни Хаменеи,
примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран.
Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний.
Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики.
Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.
С уважением,
Владимир Путин
***
Пашинян в послании новому лидеру Ирана выразил надежду на упрочение связей двух стран
Армянский премьер-министр поздравил Моджтаба Хаменеи с избранием
ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания верховным лидером Ирана выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского правительства.
"Поздравляю вас с избранием на пост верховного лидера Исламской революции. Уверен, что прочные связи между Арменией и Ираном будут и впредь развиваться, достигая новых успехов. Пользуясь случаем, желаю дружественному народу Ирана процветания и прочного мира", - говорится в письме Пашиняна, которое цитирует его пресс-служба.