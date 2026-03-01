Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

16:03 09.03.2026

Его Превосходительству Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи



http://kremlin.ru/

9 марта 2026 года 12:50 Поздравления



Уважаемый господин Хоссейни Хаменеи,



примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран.



Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний.



Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики.



Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.



С уважением,

Владимир Путин



