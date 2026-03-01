Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС

16:20 09.03.2026

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Узбекистану помощь белорусских специалистов в строительстве АЭС. Об этом он заявил на встрече с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым, передает корреспондент БЕЛТА.



"Знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно. Сядут (представители узбекской стороны. - Прим. БЕЛТА) со специалистами, поговорят - министр даст команду. Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции. Будем стараться, чтобы наши специалисты оказали вам посильную помощь. Вы сами увидите, в чем мы можем быть вам интересны", - сказал Президент.



