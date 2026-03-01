|Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:20 09.03.2026
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Узбекистану помощь белорусских специалистов в строительстве АЭС. Об этом он заявил на встрече с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно. Сядут (представители узбекской стороны. - Прим. БЕЛТА) со специалистами, поговорят - министр даст команду. Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции. Будем стараться, чтобы наши специалисты оказали вам посильную помощь. Вы сами увидите, в чем мы можем быть вам интересны", - сказал Президент.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Беларусь.
"История хорошая, отношения у нас очень хорошие. Я надеюсь, что эти отношения будут иметь свое продолжение. Очень надеюсь. Поэтому визит Шавката Миромоновича в Беларусь в этом плане будет таким этапным и историческим, если можно так сказать. Вы для нас ключевой партнер", - заявил Президент.
Александр Лукашенко отметил, что в интересах Узбекистана есть несколько очень важных направлений для сотрудничества. "Это и торговый дом, это сельское хозяйства. Мы готовы вам предоставить все условия и наши технологии. Люди наши помогут здесь. Если вы хотите, пожалуйста, вот земли в области конкретной - Витебской, Могилевской - производите и забирайте к себе. Мы с Оманом договорились так работать. Думаю, если мы с Оманом договорились, то с Узбекистаном тем более", - перечислил глава государства.
"Также мы будем очень заинтересованы в поставках и переработке вашей шерсти на наших предприятиях. Речь идет, по-моему, о хлопчатобумажном комбинате в Барановичах и не только. Вы можете посмотреть то, что вас заинтересует. Как я сказал, $2 млрд товарооборота (достижение этого уровня в перспективе нескольких лет. - Прим. БЕЛТА) - это не проблема", - добавил Александр Лукашенко.
В 2025 году товарооборот составил почти $855 млн, что составляет 134,8% к уровню 2024 года. Сальдо для Беларуси положительное в размере более $517 млн. Тенденция к росту товарооборота продолжается и в текущем году. Растет также и объем торговли услугами. В 2025 году он увеличился на 56,1% по сравнению с 2024-м и составил $207,9 млн. В Узбекистане зарегистрировано 229 организаций, учредителями которых являются резиденты Беларуси.