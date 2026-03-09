 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана и Беларуси поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
23:30 09.03.2026

Комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом

9 марта 2026 года 22:30

Ю.Ушаков: Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США.

Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.



Сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года. И сегодняшний разговор, кстати, длился около часа. Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе, и оба лидера сказали, что к этому готовы.

Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с Президентом Ирана [Масудом] Пезешкианом, руководителями ряда других стран.

В свою очередь, Президент США дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями.

Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично.

Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта.

Президенты затронули также вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.

В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

Источник - Кремль. Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773088200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений
- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената
- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана
- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Кадровые перестановки
- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности
- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  