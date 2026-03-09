Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов

23:30 09.03.2026

Комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом



9 марта 2026 года 22:30



Ю.Ушаков: Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США.



Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.



