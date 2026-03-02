ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта

00:05 10.03.2026

ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 марта в разрезе СВО. Русские войска ведут бои за ключевые высоты к востоку от Славянска. На Украине отмечен очередной всплеск организованного сопротивления насильственной мобилизации.



