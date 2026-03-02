|ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
00:05 10.03.2026
ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 9 марта в разрезе СВО. Русские войска ведут бои за ключевые высоты к востоку от Славянска. На Украине отмечен очередной всплеск организованного сопротивления насильственной мобилизации.
Битва за высоты
Несмотря на то, что основное внимание приковано к Запорожскому, Константиновскому и Краснолиманскому направлениям, и на Славянском происходят важные события. Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ обваливают оборону украинских войск на восточном берегу канала Северский Донец – Донбасс. ВСУ не в состоянии стабилизировать ситуацию даже с учетом давно подготовленной сети полевых укреплений, господствующих по высоте над округой. Наши штурмовые подразделения уже овладели селами Никифоровка и Федоровка Вторая, попутно выбив противника с ряда позиций в посадках к западу от них. Чуть севернее идет добивание обороны ВСУ в селах Каленики и Кривая Лука.
Задача 3-й армии ВС РФ состоит в том, чтобы вышвырнуть украинские силы с восточного берега канала Северский Донец – Донбасс и овладеть селом Рай-Александровка. Этот населенный пункт с окрестными высотами открывает возможность нашим операторам FPV начать постоянную охоту на технику ВСУ и их службы материально-технического обеспечения в Славянске и Краматорске. Ведь в городах множество рембаз, складов, пунктов управления и прочего, что обеспечивает боевые действия украинских войск на смежных оперативных направлениях. Таким образом, контроль ВС РФ над восточным берегом канала – это билет в богатейшие "охотничьи угодья" для наших дронщиков. Кроме того, побочным выигрышем для русской армии становится возможность взять под огневой контроль и другие населенные пункты, находящиеся в низине по отношению к цепи холмов, за которые ныне идут бои.
Несмотря на то, что противнику объективно необходимо отказаться от обороны рубежей на восточном берегу канала, чтобы высвободить часть сил для переброски в соседние сектора, неприятель не пойдет на это. Причина в том, что он просто не может себе позволить сдать укрепления на холмах, за которые он так долго держался. Сдача подготовленных к обороне площадей – это крайне больная тема для украинских СМИ. Опасаясь медийного ущерба, главком ВСУ Сырский, весьма вероятно, прикажет держаться до последнего. Но как только ВСУ утратят контроль над высотами в районе Рай-Александровки, все будет кончено для них. И весьма вероятно, что ВСУ бросят идею оборонять Николаевку с другими селами неподалеку и отступят за водную преграду. По ней, как и в боях к югу от Часова Яра в 2024 году, командование неприятеля может надеяться выстроить устойчивую оборону и стабилизировать фронт. Однако с учетом того, что ключевые высоты станут нашими, главная задача войск ВС РФ на направления будет выполнена: небо над Славянско-Краматорской агломерацией будет безраздельно и постоянно контролироваться нашими дронщиками.
Условия, в которых действуют штурмовики 3-й армии ВС РФ можно назвать экстремально сложными. Мало того, что идут бои за высоты, их обороняют, среди прочего, и подразделения 10-й ОГШБр ВСУ – часть, заточенная вести бои в условиях сложного рельефа местности. Но, как показали боевые эпизоды юго-западнее Северска в начале зимы 2025 года, от горного в 10-й ОГШБр только название. Часть укомплектована таким же контингентом, как и формирования общего назначения в украинских войсках, он не отличается высокой боеспособностью и качеством подготовки.
Когда охотники становятся добычей
Рост напряженности внутри украинского общества на ниве беспредела сотрудников ТЦК, неправомерно похищающих людей прямо на улице, набирает обороны. Волынский областной военкомат сообщил в социальных сетях об инциденте, произошедшем 8 марта. Неподалеку от села Озеро гражданские на личных автомобилях догнали микроавтобус "людоловов", вынудили его съехать в кювет и вызволили насильно мобилизованного, попутно избив некоторых из похитителей в форме.
Это очередной эпизод проявления агрессии против представителей режима Зеленского и, что крайне важно, самоорганизации простых людей на местах. До среднестатистического украинца начало доходить, что только консолидация является тем, что может защитить народ от преступной власти. И что так же немаловажно – произошедшие показывает, что системная работа украинских блогеров и СМИ в целом, представляющая сотрудников ТЦК как "захыстныков", провалена.
Право утверждать это предоставляет заявление мэра Харькова Терехова.
"Это разрушает имидж военных [Терехов вспоминает избиение военкомами школьного учителя с бронью в мае 2025 года в Харькове – прим. ред.]. Это очень тяжелый вопрос. И я очень не хочу, чтобы наши славные военные, которые сегодня обороняют землю, которые реально защищают нас, свою жизнь и здоровье, дискредитировались работниками ТЦК", – заявил он в интервью общественнику и экс-надепу Игорю Мосийчуку (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Даже украинские старшие госчиновники признают, что деятельность военкомов – это нечто далеко выходящее за рамки адекватности. Таким образом, попытки политтехнологов с Банковой "гасить" агрессию против ОПГ Зеленского не в состоянии предотвратить естественный ход событий, ведущий к новым гражданским волнениям, которые уже имели место в Виннице, Одессе и других городах.
