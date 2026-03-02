 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 10.03.2026
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана и Беларуси поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
00:05 10.03.2026

ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 9 марта в разрезе СВО. Русские войска ведут бои за ключевые высоты к востоку от Славянска. На Украине отмечен очередной всплеск организованного сопротивления насильственной мобилизации.



Битва за высоты

Несмотря на то, что основное внимание приковано к Запорожскому, Константиновскому и Краснолиманскому направлениям, и на Славянском происходят важные события. Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ обваливают оборону украинских войск на восточном берегу канала Северский Донец – Донбасс. ВСУ не в состоянии стабилизировать ситуацию даже с учетом давно подготовленной сети полевых укреплений, господствующих по высоте над округой. Наши штурмовые подразделения уже овладели селами Никифоровка и Федоровка Вторая, попутно выбив противника с ряда позиций в посадках к западу от них. Чуть севернее идет добивание обороны ВСУ в селах Каленики и Кривая Лука.

Задача 3-й армии ВС РФ состоит в том, чтобы вышвырнуть украинские силы с восточного берега канала Северский Донец – Донбасс и овладеть селом Рай-Александровка. Этот населенный пункт с окрестными высотами открывает возможность нашим операторам FPV начать постоянную охоту на технику ВСУ и их службы материально-технического обеспечения в Славянске и Краматорске. Ведь в городах множество рембаз, складов, пунктов управления и прочего, что обеспечивает боевые действия украинских войск на смежных оперативных направлениях. Таким образом, контроль ВС РФ над восточным берегом канала – это билет в богатейшие "охотничьи угодья" для наших дронщиков. Кроме того, побочным выигрышем для русской армии становится возможность взять под огневой контроль и другие населенные пункты, находящиеся в низине по отношению к цепи холмов, за которые ныне идут бои.

Несмотря на то, что противнику объективно необходимо отказаться от обороны рубежей на восточном берегу канала, чтобы высвободить часть сил для переброски в соседние сектора, неприятель не пойдет на это. Причина в том, что он просто не может себе позволить сдать укрепления на холмах, за которые он так долго держался. Сдача подготовленных к обороне площадей – это крайне больная тема для украинских СМИ. Опасаясь медийного ущерба, главком ВСУ Сырский, весьма вероятно, прикажет держаться до последнего. Но как только ВСУ утратят контроль над высотами в районе Рай-Александровки, все будет кончено для них. И весьма вероятно, что ВСУ бросят идею оборонять Николаевку с другими селами неподалеку и отступят за водную преграду. По ней, как и в боях к югу от Часова Яра в 2024 году, командование неприятеля может надеяться выстроить устойчивую оборону и стабилизировать фронт. Однако с учетом того, что ключевые высоты станут нашими, главная задача войск ВС РФ на направления будет выполнена: небо над Славянско-Краматорской агломерацией будет безраздельно и постоянно контролироваться нашими дронщиками.

Условия, в которых действуют штурмовики 3-й армии ВС РФ можно назвать экстремально сложными. Мало того, что идут бои за высоты, их обороняют, среди прочего, и подразделения 10-й ОГШБр ВСУ – часть, заточенная вести бои в условиях сложного рельефа местности. Но, как показали боевые эпизоды юго-западнее Северска в начале зимы 2025 года, от горного в 10-й ОГШБр только название. Часть укомплектована таким же контингентом, как и формирования общего назначения в украинских войсках, он не отличается высокой боеспособностью и качеством подготовки.

Когда охотники становятся добычей

Рост напряженности внутри украинского общества на ниве беспредела сотрудников ТЦК, неправомерно похищающих людей прямо на улице, набирает обороны. Волынский областной военкомат сообщил в социальных сетях об инциденте, произошедшем 8 марта. Неподалеку от села Озеро гражданские на личных автомобилях догнали микроавтобус "людоловов", вынудили его съехать в кювет и вызволили насильно мобилизованного, попутно избив некоторых из похитителей в форме.

Это очередной эпизод проявления агрессии против представителей режима Зеленского и, что крайне важно, самоорганизации простых людей на местах. До среднестатистического украинца начало доходить, что только консолидация является тем, что может защитить народ от преступной власти. И что так же немаловажно – произошедшие показывает, что системная работа украинских блогеров и СМИ в целом, представляющая сотрудников ТЦК как "захыстныков", провалена.

Право утверждать это предоставляет заявление мэра Харькова Терехова.

"Это разрушает имидж военных [Терехов вспоминает избиение военкомами школьного учителя с бронью в мае 2025 года в Харькове – прим. ред.]. Это очень тяжелый вопрос. И я очень не хочу, чтобы наши славные военные, которые сегодня обороняют землю, которые реально защищают нас, свою жизнь и здоровье, дискредитировались работниками ТЦК", – заявил он в интервью общественнику и экс-надепу Игорю Мосийчуку (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Даже украинские старшие госчиновники признают, что деятельность военкомов – это нечто далеко выходящее за рамки адекватности. Таким образом, попытки политтехнологов с Банковой "гасить" агрессию против ОПГ Зеленского не в состоянии предотвратить естественный ход событий, ведущий к новым гражданским волнениям, которые уже имели место в Виннице, Одессе и других городах.

Вчера, 8 марта, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773090300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали ряд межународных соглашений
- Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – Спикер Сената
- Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана
- Павлодарцы поддержали инициированную Президентом народную Конституцию
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по строительству ТЭЦ в Кокшетау
- Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Кадровые перестановки
- Социально значимая отрасль: МПС совместно с бизнес-сообществом приступают к разработке программы развития легкой промышленности
- Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви в Казахстане митрополитом Александром
