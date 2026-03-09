Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов

05:13 10.03.2026 Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено?

Граждане альпийской республики высказались за сохранение наличных денег



09.03.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Нынешние тенденции в мире денег у многих вызывают законные опасения. В разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. центральные банки многих стран стали проводить денежно-кредитную политику так называемого "количественного смягчения". Во-первых, стала стремительно наращиваться денежная масса. Во-вторых, стала понижаться ключевая ставка; причем центробанки некоторых стран опустили ее ниже нулевой планки.



Соответственно, коммерческие банки, следуя за ключевой ставкой Центробанка, также понижали процентные ставки как по активным (кредитным) операциям, так и по пассивным – по депозитам и другим счетам физических и юридических лиц. В ряде стран были зафиксированы беспрецедентные ситуации – процентные ставки по депозитам достигли нулевого значения. А кое-где ушли даже в минус. Физические лица стали снимать деньги с банковских счетов и переводить их в наличную форму – кеш. Банкиры забеспокоились, ведь стала подрываться денежная база их деятельности. Без депозитов кредитная организация существовать не может. В прошлом десятилетии банкиры через своих лоббистов стали призывать к тому, чтобы физических лиц как клиентов "запереть" в банках. А как их можно было "запереть"? Запретить и отменить наличные деньги.



Но не успели банкиры прийти в себя от описанной выше угрозы, как на них стала накатываться другая угроза. Со второй половины прошлого десятилетия многие центробанки начали разработку своих цифровых валют CBDC (Central bank digital currency). Стали озвучиваться планы, согласно которым на смену привычным безналичным деньгам, которые коммерческие банки создавали через выдачу кредитов, могут прийти CBDC. Потеря возможности "делать деньги из воздуха" стала грозить частным банкам исчезновением. Их мог заменить Центральный банк, в котором всем физическим и юридическим лицам будут открыты счета с цифровой валютой.



CBDC стали восприниматься угрозой не только для банкиров, но и для граждан (физических лиц), которых могут "запереть" в Центробанке. Ведь одновременно со сворачиванием обычных безналичных денег (эмитируемых коммерческими банками) могут быть упразднены наличные деньги. Легализация и масштабное внедрение CBDC может привести к тому, что общественные активисты и оппозиционные политики в разных странах называют "электронный концлагерь".



Власти многих стран принимают решения, которые все более ограничивают использование наличных денег. Так, еще в 2020 году в Брюсселе прозвучало предложение о том, чтобы ограничить в рамках Евросоюза сумму транзакции при купле-продаже или по тому или иному платежу суммой в 10 тысяч евро. Согласно последним данным, этот общеевропейский лимит начнет действовать с 10 июля 2027 года. Впрочем, странам-членам ЕС предоставлено право устанавливать свои более низкие лимиты. И кое-где этим правом уже воспользовались. В рамках ЕС минимальный лимит на сегодняшний день в Греции – 500 евро.



Власти тех стран, где идет активная подготовка к введению CBDC, заявляют, что, мол, у граждан будет свобода выбора одного из трех видов денег: цифровой валюты, обычных безналичных денег и кеша. Мол, никто на людей давить не собирается. Однако общественные активисты и оппозиционные политики этим обещаниям не верят. В какой-то момент власти могут отменить наличные. Обосновав это разными причинами.



Например, сказать, что спрос на наличные настолько упал, что далее не рентабельно поддерживать это денежное хозяйство (издержки на печатание бумажных знаков, транспортировку, хранение, борьбу с фальшивомонетничеством и др.). Также во время так называемой "пандемии ковида" стали звучать призывы запретить использование наличных денег, которые являются разносчиками "заразы". Наконец, может быть использован аргумент решительно покончить с "теневой экономикой", которая, мол, существует благодаря кешу. И т. д.



Центробанки разных стран ведут денежную статистику, из которой следует, что происходит очень активное замещение наличных денег безналичными (пока еще "традиционными" безналичными, но в ближайшем будущем им на смену могут прийти безналичные CBDC).



Дальше всех в этом продвинулись скандинавские страны. Так, в Норвегии, по данным на 2022 год, только 2% платежей граждане совершали наличными, при этом 100% населения имели банковский счет. В Финляндии наличные платежи также составляла около 2%; в Швеции – 3%.



Впрочем, от скандинавов не отстают и некоторые другие страны. Так, у Новой Зеландии, по информации на 2022 год, доля наличных платежей оценивалась в 2%. В Гонконге она составила 4%. Невысоким был показатель в Южной Корее – 6%. В Китае – 11% (по данным на 2024-2025 годы).



А на другом полюсе находятся страны, где все еще доля наличных расчетов выше половины. В 2024-2025 гг. доля наличных в платежах физических лиц составила (%): Япония – 82; Германия – 74; Испания – 68; Италия – 65; Греция – 63; Индия – 58.



А вот данные Европейского центрального банка (ЕЦБ) за 2024 год: 52% всех транзакций в еврозоне были оплачены наличными. Показатель базируется на количестве транзакций. В 14 из 20 стран еврозоны наличные оставались самым часто используемым способом оплаты. Разброс большой: 22% транзакций - в Нидерландах, 67% - на Мальте. Доля наличных превышала 60% также в Словении, Австрии и Италии.



Еще в конце прошлого десятилетия среди европейских стран одну из первых строчек по доле кеша в платежах занимала Швейцария. В 2017 году показатель использования наличных в альпийской республике равнялся 70%. В 2024 году показатель сократился до 30%.



Приведенные выше цифры я хотел бы дополнить еще некоторыми. Важным показателем для оценки роли кеша в экономике является доля наличных денег в общей денежной массе, представляющей собой суммарную величину наличных и безналичных денег. Статистику наличной денежной массы (денежный агрегат М0) и общей денежной массы (денежный агрегат М2) Центробанки всех стран мира ведут на месячной основе (или, по крайней мере, на квартальной).



Посчитал на основе самых свежих данных (январь 2026 года) долю кеша в общей денежной массе по ряду следующих стран (%):

Норвегия – 0,8

Швеция – 1,1

Великобритания – 3,3

Китай – 4,2

Япония – 8,8

Российская Федерация – 13,9

США – 24,1

Страны еврозоны – 26,2

Швейцария – 46,1.



Кажется, выше, чем у Швейцарии доли кеша в общей денежной массе нет ни у какой другой страны мира. По крайней мере, среди стран, которые относятся к группе "экономически развитых".



Некоторые экономисты называют это "швейцарским парадоксом". И объясняют это национальными привычками жителей альпийской республики. В эту же группу европейских стран с привычками населения к кешу относят также Германию и Австрию. Но дело тут не только в привычках и исторических традициях, но также в особенностях денежно-кредитной политики (ДКП) тех или иных стран.



А в Швейцарии ДКП в последние годы была очень своеобразной. Выше я уже отметил, что после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. некоторые центробанки опустили ключевую ставку до нуля или даже ниже нуля. Национальный банк Швейцарии (НБШ) был в числе таких ЦБ. Но если почти все ЦБ к середине прошлого десятилетия вышли из "отрицательной зоны", то НБШ держал ключевую ставку ниже нулевой отметки аж до августа 2022 года (его переплюнуло только Банк Японии, который только в 2024 году вывел ключевую ставку из отрицательной зоны).



Соответственно коммерческие банки Швейцарии вынуждены были устанавливать процентные ставки по депозитам на околонулевых отметках. И даже ниже нуля. По данным НБШ минимальная ставка по депозитам в швейцарских банках была зафиксирована в феврале 2022 года – минус 0,47%. Начался массовый исход клиентов (прежде всего, физических лиц) из безнала в кеш. Швейцарский ЦБ способствовал резкому повышению аппетита "физиков" на кеш. После августа 2022 года ставка по депозитам начала чуть-чуть подниматься над нулевой отметкой. Максимум был зафиксирован в августе 2023 года – плюс 1,28%. А потом она опять пошла вниз и сейчас находится на околонулевом уровне.



Почему швейцарский ЦБ проводит такую сверхмягкую ДКП? Это продиктовано стремлением придержать рост курса швейцарского франка по отношению к доллару США, евро и другим резервным валютам. НБШ уже долгие годы вместе с правительством пытается таким способом повысить международную конкурентоспособность швейцарской экономики.



С учетом сказанного становится понятным, почему у граждан Швейцарии такой аномальный (на фоне других стран) аппетит на наличную валюту. По данным на март 2026 года, среднестатистический житель Швейцарии хранит дома почти 10.700 долларов США - это самый высокий показатель среди всех стран, по которым Банк международных расчетов дает оценки.



Отсюда понятно, почему швейцарцы более граждан других стран озабочены тем, чтобы наличные деньги сохранялись. Их озабоченность в 2022 году переросла в конкретные действия. Более четырех лет назад в Швейцарии по инициативе общественной организации "Швейцарское движение за свободу" начался сбор подписей граждан под петицией, требующей проведения референдума о закреплении статуса наличных денег в конституции страны. Кампания сбора подписей проходила под лозунгом "Наличные - это свобода". В конце февраля 2022 года было уже собрано более 157 тысяч подписей граждан. Что было более чем достаточно для проведения референдума. Увы, он тогда не был проведен. Причин этого я в открытых источниках найти не смог. Может быть, в альпийской республике уже окончательно наплевали на любые проявления демократии?



Но вот неожиданно в феврале нынешнего года по многим СМИ прошла новость: в Швейцарии 8 марта состоится референдум о закреплении в Конституции положения о праве граждан на наличные деньги. На голосование вынесут два похожих варианта инициативы, первый - от группы активистов, выступающих под лозунгом "Наличные - это свобода", второй –– аналогичный проект от правительства. Как отметило агентство Swiss Info, варианты отличаются лишь деталями.



И вот референдум был проведен. В ходе общенационального голосования 69% граждан поддержали правительственный план, который гарантирует право населения совершать платежи физическими деньгами. В рамках обновленного законодательства устанавливаются: обязательство государства обеспечивать бесперебойное снабжение экономики наличными деньгами; признание швейцарского франка в физической форме неотъемлемой частью национального суверенитета; гарантия прав граждан, предпочитающих не использовать цифровые банковские инструменты. Аналогичная инициатива от группы "Швейцарское движение за свободу" получила поддержку 47% участников голосования.



В новостях, посвященных результату только что проведенного референдума, говорится, что Швейцария создала своеобразный прецедент. На него могут теперь ориентироваться политики и общественные деятели других стран, добиваясь гарантий прав граждан на наличные деньги.



Справедливости ради следует признать, что Швейцария не первая, а вторая страна, в которой принято решение о конституционном праве граждан на кеш. Первой страной стала Словения. В декабре прошлого года парламент Словении закрепил в Конституции право на использование наличных денег как средства платежа. В Национальном собрании (парламенте Словении), состоящем из 90 членов, 61 депутат проголосовал за это предложение, и ни один не высказался против. Инициатива по защите права на оплату наличными была выдвинута группой граждан Словении "Мы связаны", собравших в 2023 году более 50 тыс. подписей под соответствующей петицией. Потребовалось более двух лет для того, чтобы воля народа была воплощена в законе.



Можно предполагать, что в ближайшее время по стопам Словении и Швейцарии могут пойти такие страны. В первую очередь такие, как Германия и Австрия, в которых, как я отметил выше, граждане не желают ни при каких обстоятельствах отказываться от наличных денег. Источник - Фонд стратегической культуры

