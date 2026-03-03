 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 10.03.2026
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
10:22 10.03.2026

Кадровые перестановки в Кыргызстане

5 марта

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Молдажиев Казыбек Илияскарович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Асанбаев Урмат Садырович назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

6 марта

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Бапаев Чингиз Арстанбекович назначен главой государственной администрации – акимом Кара-Сууйского района Ошской области Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Сапаров Адыл Солтоевич назначен главой государственной администрации – акимом Алайского района Ошской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Сыдыкназаров Баратбек Жалалбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Кулубаев Дамир Садырбекович назначен главой государственной администрации – акимом Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Эшмукамбет уулу Нурлан назначен главой государственной администрации – акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Тыныбек уулу Зарылбек назначен главой государственной администрации – акимом Бакай-Атинского района Таласской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Каримов Залкарбек Абдурасулович назначен главой государственной администрации – акимом Нарынского района Нарынской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Эргешов Алтынбек Калдарович освобожден от занимаемой должности мэра города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Шакиров Кутпидин Абдырахманович назначен мэром города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики.

9 марта

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Адиев Каныбек Маматбекович освобожден от занимаемой должности мэра города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иманов Талантбек Орускулович освобожден от занимаемой должности специального представителя Президента Кыргызской Республики по особым поручениям в связи с переходом на другую работу.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" назначить Иманов Талантбек Орускулович мэром города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Усенов Алмазбек Жумабекович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамыров Кутман Омурзакович назначен директором Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

