Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026

10:22 10.03.2026

Кадровые перестановки в Кыргызстане



5 марта



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Молдажиев Казыбек Илияскарович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Асанбаев Урмат Садырович назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



6 марта



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Бапаев Чингиз Арстанбекович назначен главой государственной администрации – акимом Кара-Сууйского района Ошской области Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Сапаров Адыл Солтоевич назначен главой государственной администрации – акимом Алайского района Ошской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Сыдыкназаров Баратбек Жалалбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Кулубаев Дамир Садырбекович назначен главой государственной администрации – акимом Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Эшмукамбет уулу Нурлан назначен главой государственной администрации – акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Тыныбек уулу Зарылбек назначен главой государственной администрации – акимом Бакай-Атинского района Таласской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Каримов Залкарбек Абдурасулович назначен главой государственной администрации – акимом Нарынского района Нарынской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Эргешов Алтынбек Калдарович освобожден от занимаемой должности мэра города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Шакиров Кутпидин Абдырахманович назначен мэром города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики.



9 марта



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Адиев Каныбек Маматбекович освобожден от занимаемой должности мэра города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иманов Талантбек Орускулович освобожден от занимаемой должности специального представителя Президента Кыргызской Республики по особым поручениям в связи с переходом на другую работу.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" назначить Иманов Талантбек Орускулович мэром города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Усенов Алмазбек Жумабекович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамыров Кутман Омурзакович назначен директором Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики.