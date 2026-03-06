Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026

10:32 10.03.2026

Кадровые изменения

06.03.2026 11.44

город Душанбе



Сегодня в соответствии с указами Президента и по согласованию с Президентом Республики Таджикистан, Лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном в структурах Верховного суда, Прокуратуры и Министерства внутренних дел произведены кадровые изменения.



Согласно Указу Президента Республики Таджикистан, Хафиззода Тоджиддин освобожден от должности первого заместителя председателя Согдийского областного суда и назначен на должность председателя суда Матчинского района.



Кроме того, на должности прокурора и начальника отдела Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Матчинском районе назначены квалифицированные и опытные специалисты с высокими навыками руководства и контроля.



В ряде городов и районов страны также произведена замена прокуроров и руководителей отделов Министерства внутренних дел.



В ходе беседы Глава государства всесторонне рассмотрел деятельность указанных структур и дал конкретные поручения по устранению недостатков, борьбе с преступностью, в частности, с употреблением и оборотом наркотических веществ, противодействию нарушению законов в сфере нецелевого использования земель, обеспечению порядка и верховенства закона, а также безопасности и стабильности общества.



Подчеркнуто, что во всех обстоятельствах интересы государства и нации должны оставаться приоритетными, а каждый сотрудник правоохранительных органов обязан действовать в рамках действующих нормативно-правовых актов, в полной мере и добросовестно выполнять свои служебные обязанности.



Особое внимание Лидер нации уделил изучению иностранных языков, повышению квалификации и освоению современных технических знаний.