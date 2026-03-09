|В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
09 Март 2026
Утвержден Порядок приостановления и ограничения работы сайта и (или) страницы сайта, содержащих контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики. Соответствующее постановление подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.
Документ разработан в целях реализации Закона Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики".
Напомним, что Закон Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики" принят с целью обеспечения информационной безопасности и защиты граждан, включая несовершеннолетних, от недопустимого контента, а также для соблюдения общественной нравственности в сети Интернет.
Данный Порядок будет определять механизм выявления и приостановления функционирования сайта, содержащего контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики.