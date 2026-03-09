В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии

Утвержден Порядок приостановления и ограничения работы сайта, содержащего контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызстана



Утвержден Порядок приостановления и ограничения работы сайта и (или) страницы сайта, содержащих контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики. Соответствующее постановление подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.



Документ разработан в целях реализации Закона Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики".



Напомним, что Закон Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики" принят с целью обеспечения информационной безопасности и защиты граждан, включая несовершеннолетних, от недопустимого контента, а также для соблюдения общественной нравственности в сети Интернет.

Данный Порядок будет определять механизм выявления и приостановления функционирования сайта, содержащего контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики.