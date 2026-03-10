|На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
12:51 10.03.2026
NYT: по школе в Иране ударили ракетой с маркировкой США
10 марта 2026
Издание The New York Times пишет, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе, имеют маркировку боеприпасов США.
Как указывает газета, по всей видимости, это обломки произведенной в США ракеты "Томагавк".
"Согласно анализу... на обломках ракет... видны опознавательные знаки американской крылатой ракеты", - говорится в материале.
Издание делает "оговорку", что пока неясно, где и как были обнаружены эти фрагменты и относятся ли они конкретно к удару по данной школе.
"Они содержат серийные номера и другие данные, соответствующие классификации и маркировке боеприпасов Министерства обороны (США. - RT) и его поставщиков. По всей видимости, эти фрагменты принадлежат крылатой ракете "Томагавк" американского производства, выпущенной в 2014 году или позже", - добавляется в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нанесении удара по школе в Иране.
Начальная школа для девочек, расположенная в Минабе (провинция Хормозган), по имеющимся данным, 28 февраля подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США.
Представитель Минобрнауки Ирана заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате ударов США и Израиля за два дня.