На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk

12:51 10.03.2026

NYT: по школе в Иране ударили ракетой с маркировкой США



10 марта 2026



Издание The New York Times пишет, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе, имеют маркировку боеприпасов США.



