Вторник, 10.03.2026
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
12:51 10.03.2026

NYT: по школе в Иране ударили ракетой с маркировкой США

10 марта 2026

Издание The New York Times пишет, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе, имеют маркировку боеприпасов США.



Как указывает газета, по всей видимости, это обломки произведенной в США ракеты "Томагавк".

"Согласно анализу... на обломках ракет... видны опознавательные знаки американской крылатой ракеты", - говорится в материале.

Издание делает "оговорку", что пока неясно, где и как были обнаружены эти фрагменты и относятся ли они конкретно к удару по данной школе.

"Они содержат серийные номера и другие данные, соответствующие классификации и маркировке боеприпасов Министерства обороны (США. - RT) и его поставщиков. По всей видимости, эти фрагменты принадлежат крылатой ракете "Томагавк" американского производства, выпущенной в 2014 году или позже", - добавляется в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нанесении удара по школе в Иране.

Начальная школа для девочек, расположенная в Минабе (провинция Хормозган), по имеющимся данным, 28 февраля подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США.

Представитель Минобрнауки Ирана заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате ударов США и Израиля за два дня.

Источник - RT на русском
