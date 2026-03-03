 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 10.03.2026
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
Архив
Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
14:16 10.03.2026

В теме телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина важно, что инициатива принадлежала главе Белого дома.

Какие задачи хозяин Овального кабинета намеревался решить таким образом?

Ждал посредничества Москвы в восстановлении отношений Вашингтона с арабскими странами региона? Искал помощи в разрубании "иранского узла"?

***

ЗВОНОК ТРАМПА ПУТИНУ: РАЗРУБИЛ ЛИ ОН ДЛЯ ВАШИНГТОНА "ИРАНСКИЙ УЗЕЛ"?

Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев @dimonundmir • 10 марта в 12:57

После звонка Трампа Путину ситуация вокруг войны США и Израиля с Ираном становится более рискованной для Вашингтона. Это подчеркивает неэффективность попыток перестроить мировой углеводородный рынок без участия России. Москва, в отличие от США, готова к новой динамике. Отдельного внимания заслуживает предложение Путина европейцам о возобновлении поставок ресурсов по трубопроводам как сигнал о суверенном энергетическом выборе. Кроме того, конфликт переходит в диверсионно-террористический формат, опасность которого направлена, в первую очередь, против США. Затяжная война может спровоцировать внутренний кризис в США, усугубив падение рейтинга Трампа.



И это точно будет не в пользу американцев. И не только потому, что весь мир и, что важнее, каждый американец будут знать, как принято говорить в нашей стране, "фамилию, имя и отчество" виновника этого кризиса. А еще и потому, что покажет высокую степень рискованности морских перевозок, на монопольный контроль над которыми и нацеливался Д. Трамп.

Можно констатировать крах очередной - какой по счету? - попытки перестроить мировой рынок углеводородов без России, за счет России и против России. Впрочем, надо быть очень наивным, чтобы считать, что это последняя подобная попытка. Но Москва, в отличие от Вашингтона и ряда других крупных игроков, оказалась готовой к новой ситуации на рынке.

И здесь невозможно пройти мимо стоявшего как бы в стороне от темы войны в Персидском заливе предложения президента России В.В. Путина европейцам о возможности возобновления поставок углеводородов, прежде всего по трубопроводам. В действительности это предложение - результат глубокого понимания стратегических последствий войны в Персидском заливе для всей глобальной отрасли углеводородов.

Это предложение европейским странам хотя бы намекнуть на собственный суверенитет в условиях, когда поставки углеводородов морским путем, которые взялись гарантировать американцы, становятся все более рискованными. И когда призрак глобального топливно-энергетического кризиса становится все более очевиден.

Третье. На десятые сутки войны США и Израиля против Ирана реальностью стало перерастание войны против США в новый формат: диверсионно-террористический. И это прямой результат попытки администрации Белого дома вести против Ирана религиозную войну. Отличием от всех прошлых конфликтов на Ближнем Востоке может стать то, что приоритетной мишенью для диверсионно-террористической активности будут не израильские, а американские объекты и граждане по всему миру. Ибо и в Иране, и в среде исламских радикалов главный враг в данной войне - США, тогда как Израиль воспринимается как некое дополнение. И здесь сдерживающее воздействие Москвы на Тегеран при условии, естественно, что Трамп сделает первые шаги для деэскалации конфликта, бесценно.

Четвертое и, вероятно, самое очевидное. Затяжная война, предполагаемая продолжительность которой выросла с "пяти дней" до "нескольких месяцев", уже сейчас формирует питательную среду для неблагоприятного для Белого дома внутреннего политического кризиса. Перспективы этого кризиса станут еще более очевидными, когда перед взором "вашингтонского политикума", где Трамп и без войны против Ирана терял поддержку, предстанет "пейзаж после битвы", включая и крайне тяжелые гуманитарные последствия конфликта как для Ирана, так и для союзников США в регионе. Но в данном аспекте едва ли Москва чем-то может помочь Дональду Трампу.

Источник - Специально для RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773141360


