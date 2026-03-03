Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?

14:16 10.03.2026

В теме телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина важно, что инициатива принадлежала главе Белого дома.



Какие задачи хозяин Овального кабинета намеревался решить таким образом?



Ждал посредничества Москвы в восстановлении отношений Вашингтона с арабскими странами региона? Искал помощи в разрубании "иранского узла"?



Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев @dimonundmir • 10 марта в 12:57



После звонка Трампа Путину ситуация вокруг войны США и Израиля с Ираном становится более рискованной для Вашингтона. Это подчеркивает неэффективность попыток перестроить мировой углеводородный рынок без участия России. Москва, в отличие от США, готова к новой динамике. Отдельного внимания заслуживает предложение Путина европейцам о возобновлении поставок ресурсов по трубопроводам как сигнал о суверенном энергетическом выборе. Кроме того, конфликт переходит в диверсионно-террористический формат, опасность которого направлена, в первую очередь, против США. Затяжная война может спровоцировать внутренний кризис в США, усугубив падение рейтинга Трампа.



