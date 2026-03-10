Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?

16:44 10.03.2026 Иран. "Просто выпустить джина из бутылки"



alexandr_rogers

10 марта 2026, 13:26



Прошло больше недели с начала полномасштабной американо-израильской (педофильской) неспровоцированной агрессии против миролюбивого Ирана.

За это время педофилы убили 86-летнего дедушку, его маленькую внучку, 160 маленьких девочек и три женских волейбольных команды.







Вопреки рассказам слабоумных Трампа и Хегсета про "мы уничтожили всю верхушку":

- президент Масуд Пезешкиан жив;

- бывший президент (на всякий случай) Махмуд Ахмадинеджад жив;

- министр иностранных дел Аббас Аракчи жив (и чморит американцев в эфирах их собственного телевидения);

- секретарь Совбеза Али Лариджани жив.



Новым Верховным Аятоллой избран сын Хаменеи, Сейид.

В честь избрания нового главы шиитской уммы в Иерусалиме зажгли много белых (и не только) дымов.



В вонючей лживой педивикии (не зря мы ее так годами называли) его уже записали "незаконный". С какой стати, слабоумные? Его выбирал Совет Аятолл, как и положено по закону.

Вот если бы его назначил Дональд Трамп, как старому педофилу хотелось, тогда это было бы незаконно.

Но иранцы в гробу видели рыжего мегаломана (пока фигурально, но деду все хуже, так что скоро увидят и буквально).



В ответ на попытки "обезглавливающих ударов" и массовые убийства мирного населения (по информации, которую я нашел, США и Израиль не ограничились школой для девочек, а нанесли еще несколько ударов по школам, но в одном случае промахнулись, а в остальных иранцы уже успели эвакуировать детей, так что педофилы взорвали пустые школы), Иран ответил системно и стратегически.

Процитируем товарища Леонкова:

В ответных ударах Ирана по базам США на Ближнем Востоке прослеживается четкий стратегический план. Первую неделю ракеты и беспилотники ИРИ фактически истощали систему ПВО/ПРО.

Построенная система из THAAD и Patriot не только выполняла роль переднего края ПВО, но и вкупе с воздушной и космической разведкой являлась системой раннего оповещения запусков иранских ракет.

Главным звеном интегрированной и распределенной системы выступал радар AN/FPS-132 (дальность обнаружения целей 5000 км), а также радары AN/TPY-2 THAAD (дальность обнаружения – 1000 км).

Командованию КСИР удалось уничтожить (тут я внес правку, ибо писал позже Леонкова и получил более свежую инфу) все четыре развернутые в регионе AN/TPY-2.

Американцы спешно перебрасывают в регион системы THAAD из Южной Кореи (товарищ Ын тихонечко потирает руки и хихикает), но нет никаких гарантий, что их тоже не вынесут в кратчайшие сроки.



Что характерно, пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Иран не бил по Кипру, Турции и Азербайджану – это были провокации Израиля.

И нужно заметить, что там, где иранцы реально били, они всегда это признают.



Итого педофилы теперь как слепые котята, система обнаружения ракет полностью уничтожена.







В связи с чем было выпущено заявление:

Announcement of Iran’s New War Tactic by the IRGC Aerospace Commander

After the removal of U.S. air defense layers in the region, General Mousavi announced Iran’s new missile policy:

– From now on, no missile with a warhead lighter than one ton will be launched.

– The frequency of missile launches and the scale of the waves will increase, and their range and spread will become wider.



Перевод: После уничтожения систем ПВО США в регионе генерал Мусави анонсировал новую иранскую ракетную стратегию:

- Теперь будут запускаться ракеты с боеголовками от тонны и выше

- Частота ракетных ударов и их масштаб увеличатся, а их ареал применения станет шире.



Позволю себе удовольствие процитировать какого-то Роджерса неделю назад:

Несколько прослушанных мной военных экспертов из разных стран (я сам не претендую, а слушаю профессиональных военных) все в один голос говорят, что Иран пока пуляет всякое старье и мусор, истощая ПВО противника. А всякое тяжелое и современное берегут для того момента, когда силы обороны истощатся.

Трамп вчера заявил, косплея Путина, что "Мы еще не начинали".

Как обычно, строго наоборот, это Иран пока только проводит предварительные размягчающие ласки.

Собственно, именно это мы и наблюдаем.



Иранцы говорят, что только по гостиницам настреляли порядка пятисот педосов.

И также утверждают, что после потужных десантных операций US Army взяли в плен уже 173 педоса, часть из которых та самая позорная "Дельта" (на счету которой ни одной успешной операции, и которая уже огребала ранее от иранской армии).

Проверить, понятное дело, не могу.

Но уже пошли сообщения вида "сержант такой-то умер от неагрессивного инцидента" (что это вообще должно обозначать?!). Как я уже писал, "все резко непреодолимо захотят пойти в горы и разобьются". И хоронить будут в закрытых гробах…



С момента начала педофильской агрессии Иран перекрыл Ормузский пролив и эффективно осуществляет его блокаду. По меньшей мере 11 пытавшихся прорваться танкеров были подбиты или потоплены.

Принятое Трампом решение страховать такие танкеры не помогает (а только выставляет Минфин США, который обеспечивает это решение, на деньги).

Идея сопровождать танкеры боевыми кораблями ВМФ США, также выдвинутая Трампом, очень понравилась иранцам (им ведь тоже нужно закрывать местный аналог ипотеки), но почему-то сильно не понравилась самим ВМФ США (и они отморозились).

Ничего не могущий сделать по этому поводу старый рыжий педофил пробредил "Корабли должны проявить смелость и пройти через Ормузский пролив, поводов для страха нет".

Но на это тоже никто не повелся.



Нефть между тем уже скачет за сотню. Эксперты гадают, где будет пик – на 150 или на 200.

Трамп бредит, что "Это скоро закончится" и "Краткосрочный скачок цен на нефть – это небольшая цена за [приближение конца света] величие Израиля".

В стратегических запасах США нефти на три недели перекрытия возникшего дефицита.

G7 заявляют, что откроют запасы (но там у них резервов, мягко говоря, не впечатляющие цифры). На фоне этого заявления нефть немного отыграла, но это ненадолго.



Все утешают себя, что "это конфликт на 3-5 недель".

Трампа внутри США уговаривают (в том числе публично, через СМИ), чтобы он заявил, что "все цели (какие?!) достигнуты, мы победили" и сворачивал лавочку. И надеются, что тот послушает.



Вопрос, который на Западе все боятся себе задать, "А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?".

Скажут "Вы может и закончили, а мы только начинаем". И продолжат выносить американские базы, топить корабли, блокировать проливы (совместно с теми же хуситами) и превращать нацистский Израиль в лунную поверхность.

Что дальше, Дава?(с)







Вот, например, местный аналог Лаврова Аракчи:

"Я не думаю, что вопрос переговоров с американцами снова будет стоять на повестке дня, потому что у нас есть очень горький опыт общения с ними. В прошлом году, в июне, мы вели с ними переговоры, а они атаковали нас прямо в разгар переговоров.

И в этом году они снова пытались убедить нас, что на этот раз все иначе. Обещали, что не имеют намерений нападать на нас, что хотят мирно решить ядерный вопрос Ирана и найти согласованное решение. В конце концов мы согласились. Но после трех раундов переговоров американская команда сама заявила, что мы добились больших успехов, и все же они решили напасть на нас.

Поэтому я не думаю, что переговоры с американцами будут частью нашей повестки в будущем".



Наглая ухмыляющаяся рожа Аракчи в эфире "Фокс-Ньюз", заявления Лариджани и Мусави, а также ракбар, у которого педофилы убили отца, жену и дочь, прозрачно намекают, что для них все не то, что не кончилось, а еще толком и не начиналось. И только проходит подготовительную фазу, после которой "мы будем стрелять ракетами только с боеголовками больше тонны".



P.S. Как вы знаете, я не сижу под столом у Путина, поэтому зачем Трампу срочно понадобилось звонить в Кремль и о чем он там час втирал – я не в курсе. Официоз от Ушакова без конкретики, ни о чем. Впрочем, как обычно с Трампом. Источник - Кухня Роджерса

