ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
21:55 10.03.2026

Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость

10.03.2026 | Виктор ПИРОЖЕНКО

Иранский кризис, как и в целом агрессивная политика США при президенте Трампе, – это борьба за ресурсы и рынки сбыта по методам европейского колониализма 19 века. С этой целью администрация Трампа взялась за колониальное освоение более слабых стран, служащих источником того и другого.

Фактически США сознательно переводят экономическую конкуренцию в первую очередь с Китаем, но также и с иными своими конкурентами в плоскость силового, зачастую вооруженного противостояния.

Особенность современных американских методов в том, что США пытаются подавить сразу все полюса, при том что на первом месте стоит полюс китайский. Ирану здесь отводится особое место.

Очевидно, что мотивом нападения США на Иран стала попытка максимально затруднить доступ Китая к рынкам сбыта своих товаров в странах Залива и Ближнего Востока и источникам импорта нефти из стран Персидского залива в целом и из Ирана в частности. Все это объяснимо в рамках попыток ослабить позиции Китая в конкуренции с США.

Иран важен для Китая и, соответственно, для США, которые пытаются задержать его экономическое развитие по двум причинам.

Во-первых, Китай получает из Ирана собственно иранскую нефть, причем в большом количестве. Доля иранской нефти составляет около 14% в общем нефтяном импорте Китая. В короткие сроки заместить его будет трудно, если иранские поставки надолго выпадут из китайской экономики.

Во-вторых, независимый, суверенный Иран не дает США полностью контролировать Персидский залив и выходы из него – Ормузский пролив и Оманский залив; американцы не могут в любой момент по своему усмотрению перекрыть этот водный торговый путь.

Соответственно, в случае установления в Тегеране марионеточного правительства или принуждения к американским условиям действующих властей США получают такую возможность. И эта угроза для Китая и в целом для значительного числа стран, в том числе и для Европы сильнее, чем просто перебои с поставками иранской нефти.

Из этого региона в КНР поступала значительная часть углеводородов, а водные пути, такие как Персидский залив и Ормузский пролив являются основным маршрутом торговли и имеют критическое значение для энергетической безопасности Китая. Пользуясь благоприятной геополитической ситуацией, Китай вывозил из региона не только нефть и СПГ, но и поставлял туда большую номенклатуру товаров, включая и высокотехнологичные.

В этом более широком торговом контексте роль Ирана как ключевого регионального транзитного узла для перевозки грузов из Китая на Ближний Восток, в Турцию и ЕС становилась все более значимой. По планам развития южного маршрута китайского проекта "Пояс и путь" через Иран так или иначе должны проходить все перевозки грузов в направлении Западной Азии и Европы.

Китай вместе со странами Средней Азии и Ираном работает над Южным железнодорожным коридором Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Иран. В 2025 году Китай отправил свой первый грузовой поезд из Сианя в Априн – крупнейший сухопутный порт Ирана, через Казахстан и Туркменистан.

Планируется строительство международной автомагистрали, соединяющей Китай через Таджикистан и Узбекистан с Ираном и Турцией и далее в ЕС.

Сейчас все эти многообещающие и взаимовыгодные для всех стран региона проекты находятся под угрозой срыва из-за неопределенности в связи с американо-израильским нападением на Иран.

Методы действий США по образцам колониализма 19 века открыто показывает глава Минфина США Скотт Бессент. СМИ США сообщают, что на предстоящих переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном Бессент намерен убедить Китай сократить закупки российской нефти и полностью отказаться от иранской, а взамен увеличить импорт американских нефти и газа.

Поразительна при этом детская непосредственность "целого" главы Минфина США, который фактически предлагает Пекину добровольно войти в жесткую зависимость от одного рынка сбыта – американского и в приоритетном порядке наполнять его казну, т. е. фактически предлагает КНР отказаться от суверенного развития.

Очевидно, что уже в силу этой одной причины Пекин на уступки Вашингтону не пойдет. Кроме того, объемы закупок КНР российской и иранской нефти несопоставимо больше, чем предлагаемые американцами. Общий объем экспорта сырой нефти США примерно равен импорту Китая у России и Ирана.

При этом 10% своего экспорта нефти США уже направляют в Китай, поэтому всякое увеличение экспорта сверх этого объема создаст проблемы у основных импортеров американской нефти – Мексики, Нидерландов, Южной Кореи. Полностью заместить российские и иранские поставки у США не получиться, но это создаст одностороннюю зависимость уже США от китайского рынка. А по поставкам газа в Китай США вообще России не конкурент.

Кроме того, Бессент намерен добиваться расширения закупок Китаем самолетов "Боинг" и сои, а также планирует обсудить смягчение экспортного контроля Китая над редкоземельными минералами.

Война против Ирана – это еще и подрыв посреднической роли Пекина в содействии примирению и сближению Ирана и Саудовской Аравии в 2023 году. Это была успешная попытка КНР, решая проблемы стран региона, создать для себя благоприятную атмосферу в торговле с основными региональными партнерами. В выигрыше оказались все, а Китай повысил свой авторитет среди малых стран залива.

Сейчас из-за антииранской агрессии разрушены отношения между Ираном и странами залива, которые выстраивались при посредничестве Китая на основе равновесия интересов между странами региона. Поскольку Иран не может в силу технических причин подорвать боеспособность американских ВВС, он вынужден применять асимметричные методы, атакуя базы США в регионе, до которых может дотянуться, а это территории Саудовской Аравии и иных стран залива.

Китай принципиально осудил агрессию США против Ирана. МИД призвал "к немедленному прекращению военных действий, недопущению дальнейшей эскалации напряженной ситуации, возобновлению диалога и переговоров, а также к усилиям по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Во вторник, 3 марта, министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром по просьбе последнего заявил, что "воздержание от применения силы или угрозы силой в международных отношениях отвечает фундаментальным интересам всех сторон, включая Израиль".

О посылке войск НОАК в Персидский залив речь в Пекине не идет в принципе. Здесь действуют те же очевидные причины, по которым США и Европа не посылают войска на Украину, а Китай, как и Россия ранее не посылали войска в Венесуэлу. Подписанные Китаем и Россией договоры с Ираном не устанавливают таких обязательств. Есть масса иных способов помочь Ирану, и его друзья, скорее всего, этим уже давно занимаются. Насколько этого достаточно и как этой помощью распорядится иранская сторона, покажет дальнейший ход событий.

По мнению китайских экспертов, вероятность сухопутной операции США против Ирана крайне низка. США не предприняли достаточных подготовительных мер, а региональные партнеры США, и даже курды, отказались пока таскать для американцев "каштаны из огня".

По мнению Сунь Дэгана, директора Центра исследований Ближнего Востока в Фуданьском университете, избрание Моджтабы Хаменеи, сына покойного Али Хаменеи, новым верховным лидером страны свидетельствует о единстве иранских правящих кругов и их решимости продолжать противостояние с США и Израилем.

Сунь считает, что во время 12-дневной операции США против Ирана летом 2025 года Иран "в основном придерживался стратегии оборонительной сдержанности". Сейчас масштабы и интенсивность его действий возросли, что свидетельствует о большей готовности к конфронтации. "Идеологическая оппозиция Ирана США и Израилю осталась прежней, но методы конфронтации под влиянием Моджтабы стали заметно более решительными", – считает Сан.

Иран, скорее всего, будет полагаться на асимметричную тактику, в то время как Вашингтон может расширить масштабы ударов, чтобы усилить давление.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773168900


