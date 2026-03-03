 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.03.2026
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
00:05 11.03.2026

ВС РФ готовятся сформировать единый фронт наступления к востоку от Сум – итоговая сводка Readovka за 10 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 10 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся собрать воедино плацдармы восточнее города Сумы. На Украине началась информационная антикризисная операция по итогу провала зимней оборонительной кампании.



"Игра в наперстки"

Части ГрВ "Север" ВС РФ продолжили забирать у противника приграничные территории Сумской области. Новым приобретением "северян" стало урочище Бобылевка в Глуховском районе. Помимо этого, в Сумском районе области русские штурмовики продолжили улучшать позиции для действий непосредственно против центра старой оборонительной линии ВСУ. Готовится штурм села Корчаковка, за которым по цепочке должны пойти атаки и на соседние населенные пункты. Восточнее наши бойцы вплотную подошли к крупному селу Мирополье, передовые силы ВС РФ действуют уже в его черте. В Краснопольском районе продолжается расширение зоны контроля. Готовится штурм сел Михайловка, Таратутино и Рясное. Помимо этого, силы "северян" начали там же двигаться и на север навстречу подразделениям, действующим в районе урочищ Марьино и Проходы. Там русские войска обосновались после изгнания украинских рейдовых групп из Краснояружского района Белгородской области.

Картина действий противника, несмотря на продолжающийся рост активности ВС РФ, не меняется. Как в Глуховском, так и в Краснопольском районах Сумской области оборона по-прежнему держится на плечах бригад ТрО и отдельных формирований ГПСУ (погранслужба Украины), которых поддерживают "кочующие" САУ и РСЗО из состава 27-й ОАБр ВСУ. Это означает, что неприятель так и не ввел в бой резервы, находящиеся в распоряжении ОК "Север" ВСУ (территориальный орган военного управления – прим. ред.). Известно, что украинское командование держит в районе Чернигова и на севере Сумщины (Глухов, Кролевец, Шостка) силы неустановленной численности и состава. Задачи, стоящие перед ними, станут понятны в перспективе, но на данный момент ВС РФ извлекают максимальные выгоды из сложившейся ситуации. Относительно слабый состав обороны противника практически на всех участках боев в Сумской области позволяет нашим войскам и далее продвигаться вглубь территории Украины. Кроме того, обозначившиеся векторы движения русских штурмовых подразделений, действующих в Краснопольском районе, говорят о том, что перед "северянами" стоит задача по соединению всех плацдармов к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Сум в единый фронт. Аналогичным образом ВС РФ действовали в период зимы–весны 2025 года к северу от Купянска.

Данный подход вынудит противника еще сильнее распылить и так скудные силы. А это уже намек на то, что неприятельский фронт может быть прорван из-за истончения его оборонительных порядков. Сейчас из-за сезонной распутицы масштаб действий сравнительно невелик. Но подготовка к чему-то большему в рамках ожидания сухой весны полным ходом идет уже сейчас.

К сухому же сезону ГрВ "Север" ВС РФ готовит ВСУ сюрпризы. Они состоят в том, что Киев не может предугадать, какой участок действий русских войск станет основным в весенне-летний период. И пока неприятель пребывает в замешательстве, его резерв не может быть введен в бой во избежание крайне опасной ошибки. Но даже если украинское командование угадает и кинет силы для купирования прорыва на каком-либо из участков, легче ВСУ не станет. Ведь у них нарастает ком проблем аж в 3 районах Сумщины: Глуховском, Сумском и Краснопольском. И это касается сугубо Сумской области, в данном материале север Харьковщины даже не рассматривается. Хватит противнику ли резервов на них всех – большой вопрос.

Ложь как инструмент информационной войны

Начальник главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Комаренко (орган отвечает за планирование войсковых операций – прим. ред.) заявил о том, что украинские войска якобы по большей вытеснили ВС РФ из Днепропетровской области.

"Эти два участка, а также Запорожское направление будут приоритетными для РФ во время весенней кампании. В то же время украинские силы проводят активные действия, в частности на Александровском направлении, где под их контроль перешла почти вся территория Днепропетровской области", – заявил он в интервью РБК-Украина.

Данное заявление, разумеется, не просто не соответствует действительности, оно откровенно лживо. Генерал ВСУ в своей речи опирался на показания ресурса DeepState, связанного с украинскими спецслужбами. Ждать от него объективности просто невозможно, степень ангажированности источника запредельная. Более того, генштабу незалежной частенько "поддакивают" местные блогеры своими многозначительными постами а-ля "мы побеждаем, они проигрывают" с территориальной привязкой. Но ничего, кроме экспрессивного текста, украинскому обывателю не предоставляется, "джентльмены" просят верить на слово. Старый прием информационно-психологического противостояния подразумевает сведение всех подконтрольных источников вне зависимости от их типа в "сетку" для повышения общей достоверности изображаемой картины.

Фактическая же картина совсем иная. На Новопавловском участке боев в Днепропетровской области русские штурмовые подразделения уверенно сидят в обороне и периодически встречают неприятеля убийственным огнем, если тот пытается атаковать Новопавловку и завязать за нее бои. Участок для противника бесперспективен, Новопавловка в свое время была полноценным укрепрайоном, который теперь в качестве "бастиона" служит уже ВС РФ. Населенный пункт Ивановка, соседствующий с Новопавловкой, тоже под нашим уверенным контролем и ВСУ также несут потери, пытаясь его атаковать. Кроме того, село Новоподгородное, находящееся непосредственно на границе Днепропетровщины и ДНР, по большей части в наших руках. Хотя его штурм идет крайне медленно из-за упорства ВСУ, но факт остается фактом – этот населенный пункт Днепропетровской области противником не контролируется даже наполовину. Аналогичная картина наблюдается на юге Покровского района Днепропетровской области (у пгт Покровское). Пытаясь в феврале контрнаступать против 29-й и 36-й армий ВС РФ, ВСУ не добились ничего, кроме расширения ценой огромных потерь серой зоны по южному берегу реки Волчья.

Украинское командование лжет постоянно. Но в чем же причина снова громогласно что-либо заявлять именно сейчас? Секрет в том, что в феврале в информационной среде незалежной активно обсуждалась профнепригодность командующего штурмовыми войсками ВСУ полковника Манько, чьи части были ядром атакующей группировки. Она не решила ни одной из поставленных задач. Это поражение теперь грозит критическими осложнениями ВСУ на южном фасе фронта, о чем косвенно и сказал Комаренко, упомянув то, что Запорожское направление станет одним из приоритетных для ВС РФ в весенне-летнюю кампанию. И все это потребовало от Банковой "слепить антикриз" о том, что восток Днепропетровской области полностью вернулся под контроль ВСУ. Данная информационная операция в первую очередь направлена на украинского обывателя и западных спонсоров незалежной, для которых инструменты дезинформации, такие как DeepState, – это достоверные источники.

Вчера, 9 марта, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Славянском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773176700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: новая Конституция укрепляет институт семьи
- Важно использовать навыки во благо развития страны: Маулен Ашимбаев подвел итоги Школы аналитики
- Мажилис рассмотрит соглашения о союзнических отношениях с Таджикистаном и зеленой энергии
- Председатель Мажилиса поздравил коллег с Международным женским днем
- Государственные секретари Казахстана: исторический очерк
- В честь 8 Марта от имени Президента вручены государственные награды
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 18,0%
- Соцсети против социологии: кому верить и в чем разница?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  