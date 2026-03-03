Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта

00:05 11.03.2026 ВС РФ готовятся сформировать единый фронт наступления к востоку от Сум – итоговая сводка Readovka за 10 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся собрать воедино плацдармы восточнее города Сумы. На Украине началась информационная антикризисная операция по итогу провала зимней оборонительной кампании.







"Игра в наперстки"



Части ГрВ "Север" ВС РФ продолжили забирать у противника приграничные территории Сумской области. Новым приобретением "северян" стало урочище Бобылевка в Глуховском районе. Помимо этого, в Сумском районе области русские штурмовики продолжили улучшать позиции для действий непосредственно против центра старой оборонительной линии ВСУ. Готовится штурм села Корчаковка, за которым по цепочке должны пойти атаки и на соседние населенные пункты. Восточнее наши бойцы вплотную подошли к крупному селу Мирополье, передовые силы ВС РФ действуют уже в его черте. В Краснопольском районе продолжается расширение зоны контроля. Готовится штурм сел Михайловка, Таратутино и Рясное. Помимо этого, силы "северян" начали там же двигаться и на север навстречу подразделениям, действующим в районе урочищ Марьино и Проходы. Там русские войска обосновались после изгнания украинских рейдовых групп из Краснояружского района Белгородской области.



Картина действий противника, несмотря на продолжающийся рост активности ВС РФ, не меняется. Как в Глуховском, так и в Краснопольском районах Сумской области оборона по-прежнему держится на плечах бригад ТрО и отдельных формирований ГПСУ (погранслужба Украины), которых поддерживают "кочующие" САУ и РСЗО из состава 27-й ОАБр ВСУ. Это означает, что неприятель так и не ввел в бой резервы, находящиеся в распоряжении ОК "Север" ВСУ (территориальный орган военного управления – прим. ред.). Известно, что украинское командование держит в районе Чернигова и на севере Сумщины (Глухов, Кролевец, Шостка) силы неустановленной численности и состава. Задачи, стоящие перед ними, станут понятны в перспективе, но на данный момент ВС РФ извлекают максимальные выгоды из сложившейся ситуации. Относительно слабый состав обороны противника практически на всех участках боев в Сумской области позволяет нашим войскам и далее продвигаться вглубь территории Украины. Кроме того, обозначившиеся векторы движения русских штурмовых подразделений, действующих в Краснопольском районе, говорят о том, что перед "северянами" стоит задача по соединению всех плацдармов к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Сум в единый фронт. Аналогичным образом ВС РФ действовали в период зимы–весны 2025 года к северу от Купянска.



Данный подход вынудит противника еще сильнее распылить и так скудные силы. А это уже намек на то, что неприятельский фронт может быть прорван из-за истончения его оборонительных порядков. Сейчас из-за сезонной распутицы масштаб действий сравнительно невелик. Но подготовка к чему-то большему в рамках ожидания сухой весны полным ходом идет уже сейчас.



К сухому же сезону ГрВ "Север" ВС РФ готовит ВСУ сюрпризы. Они состоят в том, что Киев не может предугадать, какой участок действий русских войск станет основным в весенне-летний период. И пока неприятель пребывает в замешательстве, его резерв не может быть введен в бой во избежание крайне опасной ошибки. Но даже если украинское командование угадает и кинет силы для купирования прорыва на каком-либо из участков, легче ВСУ не станет. Ведь у них нарастает ком проблем аж в 3 районах Сумщины: Глуховском, Сумском и Краснопольском. И это касается сугубо Сумской области, в данном материале север Харьковщины даже не рассматривается. Хватит противнику ли резервов на них всех – большой вопрос.



Ложь как инструмент информационной войны



Начальник главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Комаренко (орган отвечает за планирование войсковых операций – прим. ред.) заявил о том, что украинские войска якобы по большей вытеснили ВС РФ из Днепропетровской области.



"Эти два участка, а также Запорожское направление будут приоритетными для РФ во время весенней кампании. В то же время украинские силы проводят активные действия, в частности на Александровском направлении, где под их контроль перешла почти вся территория Днепропетровской области", – заявил он в интервью РБК-Украина.



Данное заявление, разумеется, не просто не соответствует действительности, оно откровенно лживо. Генерал ВСУ в своей речи опирался на показания ресурса DeepState, связанного с украинскими спецслужбами. Ждать от него объективности просто невозможно, степень ангажированности источника запредельная. Более того, генштабу незалежной частенько "поддакивают" местные блогеры своими многозначительными постами а-ля "мы побеждаем, они проигрывают" с территориальной привязкой. Но ничего, кроме экспрессивного текста, украинскому обывателю не предоставляется, "джентльмены" просят верить на слово. Старый прием информационно-психологического противостояния подразумевает сведение всех подконтрольных источников вне зависимости от их типа в "сетку" для повышения общей достоверности изображаемой картины.



Фактическая же картина совсем иная. На Новопавловском участке боев в Днепропетровской области русские штурмовые подразделения уверенно сидят в обороне и периодически встречают неприятеля убийственным огнем, если тот пытается атаковать Новопавловку и завязать за нее бои. Участок для противника бесперспективен, Новопавловка в свое время была полноценным укрепрайоном, который теперь в качестве "бастиона" служит уже ВС РФ. Населенный пункт Ивановка, соседствующий с Новопавловкой, тоже под нашим уверенным контролем и ВСУ также несут потери, пытаясь его атаковать. Кроме того, село Новоподгородное, находящееся непосредственно на границе Днепропетровщины и ДНР, по большей части в наших руках. Хотя его штурм идет крайне медленно из-за упорства ВСУ, но факт остается фактом – этот населенный пункт Днепропетровской области противником не контролируется даже наполовину. Аналогичная картина наблюдается на юге Покровского района Днепропетровской области (у пгт Покровское). Пытаясь в феврале контрнаступать против 29-й и 36-й армий ВС РФ, ВСУ не добились ничего, кроме расширения ценой огромных потерь серой зоны по южному берегу реки Волчья.



Украинское командование лжет постоянно. Но в чем же причина снова громогласно что-либо заявлять именно сейчас? Секрет в том, что в феврале в информационной среде незалежной активно обсуждалась профнепригодность командующего штурмовыми войсками ВСУ полковника Манько, чьи части были ядром атакующей группировки. Она не решила ни одной из поставленных задач. Это поражение теперь грозит критическими осложнениями ВСУ на южном фасе фронта, о чем косвенно и сказал Комаренко, упомянув то, что Запорожское направление станет одним из приоритетных для ВС РФ в весенне-летнюю кампанию. И все это потребовало от Банковой "слепить антикриз" о том, что восток Днепропетровской области полностью вернулся под контроль ВСУ. Данная информационная операция в первую очередь направлена на украинского обывателя и западных спонсоров незалежной, для которых инструменты дезинформации, такие как DeepState, – это достоверные источники.



