Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев постановлением от 6 марта ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном.



Документ опубликован на портале Lex.uz.



Соглашение подписано 10 июня 2025 года в Ташкенте на полях Ташкентского международного инвестиционного форума. Со стороны Узбекистана его подписал министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, со стороны Афганистана - исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Нуриддин Азизи.



Согласно постановлению, уполномоченными органами по реализации соглашения определены Министерство инвестиций, промышленности и торговли и Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов Узбекистана.



Министерству иностранных дел поручено уведомить афганскую сторону о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.



Контроль за реализацией положений документа после его вступления в силу возложен на Кабинет министров и соответствующие государственные органы.



Соглашение предусматривает отмену таможенных пошлин на 14 видов товаров, упрощение фитосанитарных процедур для афганской сельскохозяйственной продукции, а также расширение мер поддержки узбекистанских экспортеров.



Напомним, что в феврале заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев провел онлайн-переговоры с Нуриддином Азизи. В ходе встречи стороны обсудили ускорение вступления соглашения в силу, продвижение инвестиционных проектов и развитие промышленной кооперации между двумя странами.



Также обсуждено проведение нового совместного бизнес-форума в Кабуле после завершения Рамазана, который должен стать площадкой для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Как отметил Ходжаев в прошлом месяце, объем взаимной торговли с 2021 по 2025 год вырос в 2,5 раза, достигнув отметки в 1,7 млрд долларов.



Преференциальное торговое соглашение - это договор между странами, предусматривающий снижение или отмену таможенных пошлин и барьеров для взаимной торговли. Оно стимулирует товарооборот, экономическую интеграцию и снижает цены, но может усилить конкуренцию для местных производителей.