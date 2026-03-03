|Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
01:53 11.03.2026
Где откроются первые участки на референдум по Конституции Казахстана
Первый избирательный участок за рубежом откроется в Токио (Япония). Об этом сообщил посол по особым поручениям Ерлан Алимбаев.
Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что часть участков внутри страны начнет работу раньше обычного. По его словам, 92 участка по Казахстану откроются уже в 6:00 утра. В основном речь идет о голосовании в воинских частях.
Референдум: в 10 странах не будут работать избирательные участки из-за геополитической ситуации
О закрытии 11 избирательных участков референдума сообщил официальный представитель МИД.
По словам Ерлана Жетыбаева, участки перестанут работать в посольствах Казахстана в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии, а также в генеральном консульстве Казахстана в Дубае.
Всего останется работающими 71 участок в 54 государствах. За границей смогут голосовать около 14 тысяч избирателей. Международное наблюдение обеспечат 336 представителей.
***
Как теперь будет отмечаться День Конституции
По словам министра юстиции, после возможного одобрения проекта новой редакции Конституции путем референдума, днем празднования Дня Конституции станет 15 марта.
"Соответственно, утратит силу 30 августа. Будем, так сказать, исходить из того решения, которое будет принято 15 марта нашими гражданами", – сказал Ерлан Сарсембаев.