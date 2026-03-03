 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.03.2026
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
11:07  Кадровые перестановки в Кыргызстане 26 февраля 2026
03:12  Почему ИИ не боятся ядерного апокалипсиса - в симуляции побеждает тот, кто умирает с наибольшим количеством игрушек
02:41  Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ проломили оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
01:53 11.03.2026

Где откроются первые участки на референдум по Конституции Казахстана

Первый избирательный участок за рубежом откроется в Токио (Япония). Об этом сообщил посол по особым поручениям Ерлан Алимбаев.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что часть участков внутри страны начнет работу раньше обычного. По его словам, 92 участка по Казахстану откроются уже в 6:00 утра. В основном речь идет о голосовании в воинских частях.



Референдум: в 10 странах не будут работать избирательные участки из-за геополитической ситуации

О закрытии 11 избирательных участков референдума сообщил официальный представитель МИД.

По словам Ерлана Жетыбаева, участки перестанут работать в посольствах Казахстана в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии, а также в генеральном консульстве Казахстана в Дубае.

Всего останется работающими 71 участок в 54 государствах. За границей смогут голосовать около 14 тысяч избирателей. Международное наблюдение обеспечат 336 представителей.

***

Как теперь будет отмечаться День Конституции

По словам министра юстиции, после возможного одобрения проекта новой редакции Конституции путем референдума, днем празднования Дня Конституции станет 15 марта.

"Соответственно, утратит силу 30 августа. Будем, так сказать, исходить из того решения, которое будет принято 15 марта нашими гражданами", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773183180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: новая Конституция укрепляет институт семьи
- Важно использовать навыки во благо развития страны: Маулен Ашимбаев подвел итоги Школы аналитики
- Мажилис рассмотрит соглашения о союзнических отношениях с Таджикистаном и зеленой энергии
- Председатель Мажилиса поздравил коллег с Международным женским днем
- Государственные секретари Казахстана: исторический очерк
- В честь 8 Марта от имени Президента вручены государственные награды
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 18,0%
- Соцсети против социологии: кому верить и в чем разница?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  