Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать

01:53 11.03.2026

Где откроются первые участки на референдум по Конституции Казахстана



Первый избирательный участок за рубежом откроется в Токио (Япония). Об этом сообщил посол по особым поручениям Ерлан Алимбаев.



Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что часть участков внутри страны начнет работу раньше обычного. По его словам, 92 участка по Казахстану откроются уже в 6:00 утра. В основном речь идет о голосовании в воинских частях.



