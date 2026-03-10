Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана

03:01 11.03.2026

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил Верховного Лидера Исламской Республики Иран



Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Аятолле Сейеду Моджтабу Хосейни Хаменеи по случаю избрания на должность Верховного Лидера Исламской Республики Иран.



Пользуясь случаем, Герой-Аркадаг пожелал Верховному Лидеру Исламской Республики Иран крепкого здоровья, а также больших успехов во всех делах и начинаниях во имя мира и процветания народа Ирана.



